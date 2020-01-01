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Bazar kapitallaşması üzrə ən yaxşı Metr Ekosistemi tokenləri

Metr Ekosistemi sektorundakı ən yüksək performans göstərən koinləri araşdırın. Aşağıdakı koinlər bazar kapitallaşmasına görə sıralanmışdır ki, bu da bazar trendlərini asanlıqla izləməyinizə və treydinq imkanlarını kəşf etməyinizə kömək edir.

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Koin
Qiymət
Son 7 gün
Fəaliyyət
1
Wrapped BTC
Wrapped BTC
WBTC
$ 64,507.27
+0.12%
+0.39%
+1.43%
$ 7.51B
$ 1.33
2
Bridged WETH
Bridged WETH
WETH
$ 1,921.16
+0.16%
+0.01%
+2.05%
$ 35.50M
$ 262.38K
3
Moonriver
Moonriver
MOVR
$ 0.7491
+0.90%
-1.89%
-11.99%
$ 9.13M
$ 112.18K
4
Bridged WBNB
Bridged WBNB
WBNB
$ 601.45
+0.08%
-0.75%
-86.62%
$ 2.19M
$ 5.38
5
Meter Governance
Meter Governance
MTRG
$ 0.01341458
0.00%
-0.16%
+2.11%
$ 515.23K
$ 6.61K
6
Meter Stable
Meter Stable
MTR
$ 0.271747
-0.25%
-0.02%
-3.45%
$ 22.97K
$ 960.21

Tez-tez verilən suallar

Metr Ekosistemi tokenləri nədir və niyə məşhurdurlar?
Metr Ekosistemi tokenləri ortaq bir mövzuya və ya texnologiyaya yönəlmiş bir qrup kripto layihəsini təmsil edir. Bu kateqoriya hazırda MEXC-də izlənən 6 tokenləri və ümumi $7.56B bazar kapitallaşması ilə treyderlərin diqqətini cəlb edib.
Hazırda ən yaxşı performans göstərən Metr Ekosistemi tokeni hansıdır?
MEXC-də izlənilən Metr Ekosistemi tokenləri arasında WBTC son 24 saat ərzində 0.39% qiymət dəyişikliyi ilə ən güclü son performansı göstərdi. Performans məlumatları real vaxt rejimində yenilənir və bazar şərtlərinə əsasən dəyişə bilər.
MEXC-də nə qədər Metr Ekosistemi tokeni var?
MEXC hazırda həm ticarət edilə bilən, həm də əvvəlcədən siyahıya alınmış layihələri əhatə edən 6 Metr Ekosistemi tokeni izləyir. Populyar Metr Ekosistemi tokenlərinə WBTC, WETH, MOVR daxildir. Kateqoriya inkişaf etdikcə yeni tokenlər müntəzəm olaraq əlavə olunur.
Metr Ekosistemi kateqoriyasının ümumi bazar kapitallaşması nə qədərdir?
Bütün Metr Ekosistemi tokenlərinin birləşdirilmiş bazar kapitallaşması təxminən $7.56B təşkil edir. Bu rəqəm kateqoriyanın ümumi dəyərini əks etdirir və real vaxt rejimində bazar dalğalanmalarına məruz qalır.

İmtina

Təsnifat qaydaları və bazar məlumatları ilə yanaşı, rəqəmsal aktivlərin Metr Ekosistemi sektoruna daxil edilməsi müstəqil üçüncü tərəflərdən əldə edilir. Bu kateqoriyada tokenin listinqi MEXC tərəfindən təsdiq, zəmanət və ya investisiya tövsiyəsi hesab edilmir. Bütün məzmun yalnız məlumatlandırma məqsədi daşıyır. Kriptovalyuta qiymətləri bazar dalğalanmalarına məruz qalır; öz araşdırmanızı (DYOR) aparın və ehtiyatla ticarət edin.