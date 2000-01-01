Metaverse sektoru istifadəçilərin qarşılıqlı əlaqə yarada, rəqəmsal təcrübələr qura və pul qazana biləcəyi əhatəli, blokçeyn əsaslı virtual dünyalardan ibarətdir. Bu kateqoriyadakı kriptovalyutalar virtual torpaq, avatar və rəqəmsal daşınmaz əmlak almaq üçün əsas mübadilə vasitəsi kimi çıxış edir. Onlar virtual reallıq mühitləri və mərkəzləşdirilməmiş sosial platformalar üçün iqtisadi əsas təmin edirlər.
Təsnifat qaydaları və bazar məlumatları ilə yanaşı, rəqəmsal aktivlərin Metaverse sektoruna daxil edilməsi müstəqil üçüncü tərəflərdən əldə edilir. Bu kateqoriyada tokenin listinqi MEXC tərəfindən təsdiq, zəmanət və ya investisiya tövsiyəsi hesab edilmir. Bütün məzmun yalnız məlumatlandırma məqsədi daşıyır. Kriptovalyuta qiymətləri bazar dalğalanmalarına məruz qalır; öz araşdırmanızı (DYOR) aparın və ehtiyatla ticarət edin.