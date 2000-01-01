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Bazar kapitallaşmasına görə ən yaxşı Metaverse tokenləri

Metaverse sektoru istifadəçilərin qarşılıqlı əlaqə yarada, rəqəmsal təcrübələr qura və pul qazana biləcəyi əhatəli, blokçeyn əsaslı virtual dünyalardan ibarətdir. Bu kateqoriyadakı kriptovalyutalar virtual torpaq, avatar və rəqəmsal daşınmaz əmlak almaq üçün əsas mübadilə vasitəsi kimi çıxış edir. Onlar virtual reallıq mühitləri və mərkəzləşdirilməmiş sosial platformalar üçün iqtisadi əsas təmin edirlər.

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Qiymət
Son 7 gün
Fəaliyyət
1
Render
Render
RENDER
$ 1.275
+0.39%
+0.32%
-0.08%
$ 659.84M
$ 65.47K
2
FLOKI
FLOKI
FLOKI
$ 0.00002005
+0.40%
+0.65%
-1.47%
$ 191.16M
$ 3.90B
3
Axie Infinity
Axie Infinity
AXS
$ 0.8553
+0.21%
+1.29%
-1.40%
$ 147.97M
$ 68.39K
4
OriginTrail
OriginTrail
TRAC
$ 0.2556
+0.20%
+0.08%
-4.67%
$ 127.50M
$ 283.75K
5
Decentraland
Decentraland
MANA
$ 0.06365
+0.19%
+0.94%
-0.58%
$ 126.22M
$ 882.97K
6
$ 0.03901
+0.47%
-0.36%
-0.72%
$ 113.89M
$ 1.98M
7
RealLink
RealLink
REAL
$ 0.07469
+0.15%
+0.36%
+1.43%
$ 102.53M
$ 2.83M
8
ECOMI
ECOMI
OMI
$ 0.0001806
+0.22%
-3.37%
-8.50%
$ 51.09M
$ 379.06M
9
Enjin
Enjin
ENJ
$ 0.02348
+0.47%
+0.98%
-2.68%
$ 46.58M
$ 2.23M
10
XYO
XYO
XYO
$ 0.00291
0.00%
+1.39%
-1.36%
$ 40.16M
$ 18.24M
11
Mocaverse
Mocaverse
MOCA
$ 0.007337
+1.50%
+2.80%
+2.23%
$ 31.28M
$ 8.25M
12
Victoria VR
Victoria VR
VR
$ 0.001324
0.00%
-8.12%
-12.78%
$ 22.24M
$ 7.55M
13
Illuvium
Illuvium
ILV
$ 2.892
+0.42%
-0.89%
-0.03%
$ 21.19M
$ 28.23K
14
Hyperlane
Hyperlane
HYPER
$ 0.06285
+0.14%
+1.33%
-3.26%
$ 21.17M
$ 883.61K
15
Verse World
Verse World
VERSE
$ 0.01612201
+0.23%
+0.01%
-0.05%
$ 16.12M
$ 200.55K
16
Adshares
Adshares
ADS
$ 0.405104
+0.19%
+0.00%
+1.37%
$ 15.70M
$ 35.41K
17
Yield Guild Games
Yield Guild Games
YGG
$ 0.01965
0.00%
+1.87%
+3.32%
$ 14.96M
$ 2.82M
18
MAGIC
MAGIC
MAGIC
$ 0.04025
+0.35%
+1.00%
+1.00%
$ 13.53M
$ 1.88M
19
My Neighbor Alice
My Neighbor Alice
ALICE
$ 0.13363
-0.81%
-0.12%
+16.51%
$ 13.49M
$ 927.17K
20
ALI
ALI
ALI
$ 0.001055
0.00%
0.00%
-0.48%
$ 9.52M
$ 7.13M
21
Decentrawood
Decentrawood
DEOD
$ 0.0172
+1.27%
+1.30%
-5.67%
$ 7.96M
$ 8.24M
22
SOPH
SOPH
SOPH
$ 0.003365
+0.24%
+0.30%
-4.87%
$ 6.79M
$ 18.40M
23
WilderWorld
WilderWorld
WILD
$ 0.01374
+0.07%
+5.04%
+7.03%
$ 6.77M
$ 4.27M
24
Radio Caca
Radio Caca
RACA
$ 0.00001333
+0.07%
-0.52%
-3.61%
$ 5.50M
$ 3.98B
25
Upland
Upland
SPARKLET
$ 0.0201
-0.20%
+1.00%
+0.50%
$ 5.40M
$ 808.63K
26
AUKI
AUKI
AUKI
$ 0.00421
+0.24%
-7.88%
-4.75%
$ 5.29M
$ 1.87M
27
Metahero
Metahero
HERO
$ 0.00044597
-0.02%
-0.00%
-1.79%
$ 4.46M
$ 317.62
28
$ 0.01781
0.00%
-2.04%
+2.24%
$ 3.04M
$ 17.64K
29
Star Atlas
Star Atlas
ATLAS
$ 0.000122
0.00%
-1.64%
-3.23%
$ 2.98M
$ 6.30M
30
Africarare
Africarare
UBU
$ 0.00269125
0.00%
+0.00%
+6.00%
$ 2.69M
$ 10.89
31
Star Atlas DAO
Star Atlas DAO
POLIS
$ 0.00898012
+0.96%
+0.00%
-3.02%
$ 2.63M
$ 10.59K
32
Somnium Space CUBEs
Somnium Space CUBEs
CUBE
$ 0.060964
0.00%
--
+0.74%
$ 2.32M
$ 7.45
33
Aavegotchi
Aavegotchi
GHST
$ 0.04243992
+0.04%
+0.00%
-1.11%
$ 2.24M
$ 7.47K
34
BRN Metaverse
BRN Metaverse
BRN
$ 0.07656
-0.09%
-2.71%
-3.68%
$ 2.13M
$ 799.93K
35
CEEK
CEEK
CEEK
$ 0.002587
+0.46%
+2.02%
-3.52%
$ 2.12M
$ 23.96M
36
World of Dypians
World of Dypians
WOD
$ 0.00374
-0.26%
-6.62%
-4.27%
$ 2.01M
$ 9.95M
37
Highstreet
Highstreet
HIGH
$ 0.02037
+0.25%
+1.14%
+0.74%
$ 1.97M
$ 2.73M
38
Cornucopias
Cornucopias
COPI
$ 0.0017372
0.00%
--
-5.32%
$ 1.79M
$ 7.94
39
Aurory
Aurory
AURY
$ 0.01790622
0.00%
+0.00%
+2.35%
$ 1.67M
$ 120.12
40
Phantasma Phoenix
Phantasma Phoenix
SOUL
$ 0.01097964
+1.09%
+0.35%
+10.41%
$ 1.51M
$ 34.00K
41
Atari
Atari
ATRI
$ 0.0001772
0.00%
--
-2.68%
$ 1.33M
$ 63.68
42
PIXL
PIXL
PIXL
$ 0.00266683
+0.15%
-0.01%
+6.17%
$ 1.33M
$ 584.57
43
BlockchainSpace
BlockchainSpace
GUILD
$ 0.00284498
0.00%
--
+0.95%
$ 1.30M
$ 244.69
44
Neos Credits
Neos Credits
NCR
$ 0.02849516
-0.02%
+0.00%
-0.73%
$ 1.16M
$ 22.04
45
StarLink
StarLink
STARL
$ 1.12973E-7
+0.07%
+1.00%
+1.54%
$ 1.13M
--
46
Hooked Protocol
Hooked Protocol
HOOK
$ 0.00353729
+0.58%
-0.00%
+2.34%
$ 1.02M
$ 24.32K
47
Vulcan Forged PYR
Vulcan Forged PYR
PYR
$ 0.0222
+1.34%
-0.42%
-64.98%
$ 963.07K
$ 3.60M
48
Districts
Districts
DSTRX
$ 0.00653509
0.00%
--
0.00%
$ 804.13K
$ 42.19
49
Reality Metaverse
Reality Metaverse
RMV
$ 0.00337
-0.96%
-16.40%
+0.65%
$ 777.17K
$ 28.22M
50
Ethernity Chain
Ethernity Chain
ERN
$ 0.02571523
+0.15%
+0.03%
-0.41%
$ 771.87K
$ 392.47

Tez-tez verilən suallar

Metaverse kriptovalyutaları nədir?
Metaverse kriptovalyutaları əhatəli, blokçeyn əsaslı virtual dünyalarda istifadə edilən yerli rəqəmsal valyutalardır. Metaverse tokenləri istifadəçilərə rəqəmsal torpaq almağa, virtual mallarla ticarət etməyə və mürəkkəb virtual iqtisadiyyatlarda iştirak etməyə imkan verir.
Metaverse platformalarında Unikal tokenlər (NFT) necə işləyir?
Metaverse platformalarında Unikal tokenlər (NFT) virtual daşınmaz əmlak sahələri, fərdiləşdirilmiş avatarlar və eksklüziv oyundaxili geyiləbilən cihazlar kimi unikal rəqəmsal aktivlər üçün təsdiqlənə bilən kriptoqrafik mülkiyyət sübutu kimi xidmət edir.
Metaverse sektorunda virtual daşınmaz əmlakın dəyərini nə müəyyən edir?
Metaverse virtual daşınmaz əmlakının dəyəri rəqəmsal torpaq qıtlığı, virtual yerlərə yaxınlıq və virtual torpaq sahiblərinin reklam və ya tədbirlərə ev sahibliyi etməklə rəqəmsal məkandan pul qazanmaq qabiliyyəti ilə müəyyən edilir.
Mərkəzləşdirilməmiş müstəqil təşkilatlar (MMA) Metaverse layihələrini necə idarə edir?
Mərkəzləşdirilməmiş müstəqil təşkilatlar (DAO) Metaverse token sahiblərinə virtual dünya proqram təminatının yenilənməsi və icma xəzinəsinin ayrılması kimi vacib ekosistem qərarlarına birbaşa səs verməyə imkan verərək Metaverse layihələrini idarə edir.

İmtina

Təsnifat qaydaları və bazar məlumatları ilə yanaşı, rəqəmsal aktivlərin Metaverse sektoruna daxil edilməsi müstəqil üçüncü tərəflərdən əldə edilir. Bu kateqoriyada tokenin listinqi MEXC tərəfindən təsdiq, zəmanət və ya investisiya tövsiyəsi hesab edilmir. Bütün məzmun yalnız məlumatlandırma məqsədi daşıyır. Kriptovalyuta qiymətləri bazar dalğalanmalarına məruz qalır; öz araşdırmanızı (DYOR) aparın və ehtiyatla ticarət edin.