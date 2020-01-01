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Bazar kapitallaşması üzrə ən yaxşı Metals.io Ecosystem tokenləri

Metals.io Ecosystem sektorundakı ən yüksək performans göstərən koinləri araşdırın. Aşağıdakı koinlər bazar kapitallaşmasına görə sıralanmışdır ki, bu da bazar trendlərini asanlıqla izləməyinizə və treydinq imkanlarını kəşf etməyinizə kömək edir.

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Koin
Qiymət
Son 7 gün
Fəaliyyət
1
Uranium.io
Uranium.io
XU3O8
$ 5.502
+0.07%
+0.11%
+1.18%
--
$ 8.78K

Tez-tez verilən suallar

Metals.io Ecosystem tokenləri nədir və niyə məşhurdurlar?
Metals.io Ecosystem tokenləri ortaq bir mövzuya və ya texnologiyaya yönəlmiş bir qrup kripto layihəsini təmsil edir. Bu kateqoriya hazırda MEXC-də izlənən 1 tokenləri və ümumi $0.00 bazar kapitallaşması ilə treyderlərin diqqətini cəlb edib.
Hazırda ən yaxşı performans göstərən Metals.io Ecosystem tokeni hansıdır?
MEXC-də izlənilən Metals.io Ecosystem tokenləri arasında XU3O8 son 24 saat ərzində 0.11% qiymət dəyişikliyi ilə ən güclü son performansı göstərdi. Performans məlumatları real vaxt rejimində yenilənir və bazar şərtlərinə əsasən dəyişə bilər.
MEXC-də nə qədər Metals.io Ecosystem tokeni var?
MEXC hazırda həm ticarət edilə bilən, həm də əvvəlcədən siyahıya alınmış layihələri əhatə edən 1 Metals.io Ecosystem tokeni izləyir. Populyar Metals.io Ecosystem tokenlərinə XU3O8 daxildir. Kateqoriya inkişaf etdikcə yeni tokenlər müntəzəm olaraq əlavə olunur.
Metals.io Ecosystem kateqoriyasının ümumi bazar kapitallaşması nə qədərdir?
Bütün Metals.io Ecosystem tokenlərinin birləşdirilmiş bazar kapitallaşması təxminən $0.00 təşkil edir. Bu rəqəm kateqoriyanın ümumi dəyərini əks etdirir və real vaxt rejimində bazar dalğalanmalarına məruz qalır.

İmtina

Təsnifat qaydaları və bazar məlumatları ilə yanaşı, rəqəmsal aktivlərin Metals.io Ecosystem sektoruna daxil edilməsi müstəqil üçüncü tərəflərdən əldə edilir. Bu kateqoriyada tokenin listinqi MEXC tərəfindən təsdiq, zəmanət və ya investisiya tövsiyəsi hesab edilmir. Bütün məzmun yalnız məlumatlandırma məqsədi daşıyır. Kriptovalyuta qiymətləri bazar dalğalanmalarına məruz qalır; öz araşdırmanızı (DYOR) aparın və ehtiyatla ticarət edin.