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Bazar kapitallaşması üzrə ən yaxşı Meta-idarəetmə tokenləri

Meta-idarəetmə sektorundakı ən yüksək performans göstərən koinləri araşdırın. Aşağıdakı koinlər bazar kapitallaşmasına görə sıralanmışdır ki, bu da bazar trendlərini asanlıqla izləməyinizə və treydinq imkanlarını kəşf etməyinizə kömək edir.

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Koin
Qiymət
Son 7 gün
Fəaliyyət
1
Convex Finance
Convex Finance
CVX
$ 1.504
+0.27%
-3.31%
-12.54%
$ 146.40M
$ 43.70K
2
Dinero
Dinero
DINERO
$ 0.01260914
0.00%
0.00%
+0.02%
$ 15.92M
$ 10.80
3
Aura Finance
Aura Finance
AURA
$ 0.01636019
-11.57%
-0.14%
-12.76%
$ 1.18M
$ 0.50
4
The Index
The Index
INDEX
$ 0.005642
-0.05%
-1.07%
-42.12%
--
$ 13.86M

Tez-tez verilən suallar

Meta-idarəetmə tokenləri nədir və niyə məşhurdurlar?
Meta-idarəetmə tokenləri ortaq bir mövzuya və ya texnologiyaya yönəlmiş bir qrup kripto layihəsini təmsil edir. Bu kateqoriya hazırda MEXC-də izlənən 4 tokenləri və ümumi $163.50M bazar kapitallaşması ilə treyderlərin diqqətini cəlb edib.
Hazırda ən yaxşı performans göstərən Meta-idarəetmə tokeni hansıdır?
MEXC-də izlənilən Meta-idarəetmə tokenləri arasında DINERO son 24 saat ərzində 0.00% qiymət dəyişikliyi ilə ən güclü son performansı göstərdi. Performans məlumatları real vaxt rejimində yenilənir və bazar şərtlərinə əsasən dəyişə bilər.
MEXC-də nə qədər Meta-idarəetmə tokeni var?
MEXC hazırda həm ticarət edilə bilən, həm də əvvəlcədən siyahıya alınmış layihələri əhatə edən 4 Meta-idarəetmə tokeni izləyir. Populyar Meta-idarəetmə tokenlərinə CVX, DINERO, AURA daxildir. Kateqoriya inkişaf etdikcə yeni tokenlər müntəzəm olaraq əlavə olunur.
Meta-idarəetmə kateqoriyasının ümumi bazar kapitallaşması nə qədərdir?
Bütün Meta-idarəetmə tokenlərinin birləşdirilmiş bazar kapitallaşması təxminən $163.50M təşkil edir. Bu rəqəm kateqoriyanın ümumi dəyərini əks etdirir və real vaxt rejimində bazar dalğalanmalarına məruz qalır.

İmtina

Təsnifat qaydaları və bazar məlumatları ilə yanaşı, rəqəmsal aktivlərin Meta-idarəetmə sektoruna daxil edilməsi müstəqil üçüncü tərəflərdən əldə edilir. Bu kateqoriyada tokenin listinqi MEXC tərəfindən təsdiq, zəmanət və ya investisiya tövsiyəsi hesab edilmir. Bütün məzmun yalnız məlumatlandırma məqsədi daşıyır. Kriptovalyuta qiymətləri bazar dalğalanmalarına məruz qalır; öz araşdırmanızı (DYOR) aparın və ehtiyatla ticarət edin.