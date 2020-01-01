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Bazar kapitallaşması üzrə ən yaxşı MetaDAO Başlatma Paneli tokenləri

MetaDAO Başlatma Paneli sektorundakı ən yüksək performans göstərən koinləri araşdırın. Aşağıdakı koinlər bazar kapitallaşmasına görə sıralanmışdır ki, bu da bazar trendlərini asanlıqla izləməyinizə və treydinq imkanlarını kəşf etməyinizə kömək edir.

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Koin
Qiymət
Son 7 gün
Fəaliyyət
1
Solomon
Solomon
SOLO
$ 0.600843
+0.08%
+0.02%
-1.46%
$ 6.86M
$ 12.58K
2
Umbra
Umbra
UMBRA
$ 0.20263
0.00%
-0.00%
-1.85%
$ 2.81M
$ 1.63K
3
Omnipair
Omnipair
OMFG
$ 0.161353
-0.01%
-0.01%
-1.95%
$ 2.23M
$ 4.17K
4
Loyal
Loyal
LOYAL
$ 0.144278
0.00%
0.00%
-0.10%
$ 1.80M
$ 171.92
5
Laso Finance
Laso Finance
LASO
$ 0.129339
0.00%
+0.01%
+5.41%
$ 1.67M
$ 1.09K
6
Rip Cars
Rip Cars
CARS
$ 0.054249
-0.83%
+0.12%
-0.33%
$ 699.80K
$ 9.29K
7
Paystream
Paystream
PAYS
$ 0.02936806
0.00%
0.00%
-3.26%
$ 94.08K
$ 0.66
8
P2P
P2P
P2P
$ 0.0000327
0.00%
-0.61%
+0.96%
--
$ 773.94M
9
Avici
Avici
AVICI
$ 0.451
-0.24%
+4.12%
-3.13%
--
$ 119.13K

Tez-tez verilən suallar

MetaDAO Başlatma Paneli tokenləri nədir və niyə məşhurdurlar?
MetaDAO Başlatma Paneli tokenləri ortaq bir mövzuya və ya texnologiyaya yönəlmiş bir qrup kripto layihəsini təmsil edir. Bu kateqoriya hazırda MEXC-də izlənən 9 tokenləri və ümumi $16.16M bazar kapitallaşması ilə treyderlərin diqqətini cəlb edib.
Hazırda ən yaxşı performans göstərən MetaDAO Başlatma Paneli tokeni hansıdır?
MEXC-də izlənilən MetaDAO Başlatma Paneli tokenləri arasında AVICI son 24 saat ərzində 4.12% qiymət dəyişikliyi ilə ən güclü son performansı göstərdi. Performans məlumatları real vaxt rejimində yenilənir və bazar şərtlərinə əsasən dəyişə bilər.
MEXC-də nə qədər MetaDAO Başlatma Paneli tokeni var?
MEXC hazırda həm ticarət edilə bilən, həm də əvvəlcədən siyahıya alınmış layihələri əhatə edən 9 MetaDAO Başlatma Paneli tokeni izləyir. Populyar MetaDAO Başlatma Paneli tokenlərinə SOLO, UMBRA, OMFG daxildir. Kateqoriya inkişaf etdikcə yeni tokenlər müntəzəm olaraq əlavə olunur.
MetaDAO Başlatma Paneli kateqoriyasının ümumi bazar kapitallaşması nə qədərdir?
Bütün MetaDAO Başlatma Paneli tokenlərinin birləşdirilmiş bazar kapitallaşması təxminən $16.16M təşkil edir. Bu rəqəm kateqoriyanın ümumi dəyərini əks etdirir və real vaxt rejimində bazar dalğalanmalarına məruz qalır.

İmtina

Təsnifat qaydaları və bazar məlumatları ilə yanaşı, rəqəmsal aktivlərin MetaDAO Başlatma Paneli sektoruna daxil edilməsi müstəqil üçüncü tərəflərdən əldə edilir. Bu kateqoriyada tokenin listinqi MEXC tərəfindən təsdiq, zəmanət və ya investisiya tövsiyəsi hesab edilmir. Bütün məzmun yalnız məlumatlandırma məqsədi daşıyır. Kriptovalyuta qiymətləri bazar dalğalanmalarına məruz qalır; öz araşdırmanızı (DYOR) aparın və ehtiyatla ticarət edin.