Kripto alBazarlarSpotFuturesUNITREEEarnTədbir mərkəziMükafat mərkəzi
Daha çox
$1,000,000 TradFi Gala
Qeydiyyatdan keçin

Bazar kapitallaşması üzrə ən yaxşı Merlin Zəncir Ekosistemi tokenləri

Merlin Zəncir Ekosistemi sektorundakı ən yüksək performans göstərən koinləri araşdırın. Aşağıdakı koinlər bazar kapitallaşmasına görə sıralanmışdır ki, bu da bazar trendlərini asanlıqla izləməyinizə və treydinq imkanlarını kəşf etməyinizə kömək edir.

#
Koin
Qiymət
Son 7 gün
Fəaliyyət
1
Wrapped BTC
Wrapped BTC
WBTC
$ 64,507.27
+0.12%
+0.39%
+1.43%
$ 7.51B
$ 1.33
2
Chainlink
Chainlink
LINK
$ 9.743
-0.04%
+3.58%
+11.48%
$ 6.42B
$ 53.59K
3
Solv Protocol BTC
Solv Protocol BTC
SOLVBTC
$ 64,352
+0.19%
+0.00%
+1.41%
$ 417.17M
$ 12.97K
4
Universal BTC
Universal BTC
UNIBTC
$ 64,019
+0.22%
+0.00%
+1.38%
$ 190.97M
$ 6.83K
5
Solv Protocol Staked BTC
Solv Protocol Staked BTC
XSOLVBTC
$ 63,947
0.00%
0.00%
+0.62%
$ 62.96M
$ 234.16
6
Merlin Chain
Merlin Chain
MERL
$ 0.01773
+0.11%
-1.72%
-2.53%
$ 22.60M
$ 3.76M
7
MerlinSwap
MerlinSwap
MP
$ 0.00012181
0.00%
0.00%
-0.38%
$ 383.70K
$ 6.46K
8
Huhu Cat
Huhu Cat
HUHU
$ 9.796E-5
0.00%
-1.10%
0.00%
$ 205.71K
--

Tez-tez verilən suallar

Merlin Zəncir Ekosistemi tokenləri nədir və niyə məşhurdurlar?
Merlin Zəncir Ekosistemi tokenləri ortaq bir mövzuya və ya texnologiyaya yönəlmiş bir qrup kripto layihəsini təmsil edir. Bu kateqoriya hazırda MEXC-də izlənən 8 tokenləri və ümumi $14.63B bazar kapitallaşması ilə treyderlərin diqqətini cəlb edib.
Hazırda ən yaxşı performans göstərən Merlin Zəncir Ekosistemi tokeni hansıdır?
MEXC-də izlənilən Merlin Zəncir Ekosistemi tokenləri arasında LINK son 24 saat ərzində 3.58% qiymət dəyişikliyi ilə ən güclü son performansı göstərdi. Performans məlumatları real vaxt rejimində yenilənir və bazar şərtlərinə əsasən dəyişə bilər.
MEXC-də nə qədər Merlin Zəncir Ekosistemi tokeni var?
MEXC hazırda həm ticarət edilə bilən, həm də əvvəlcədən siyahıya alınmış layihələri əhatə edən 8 Merlin Zəncir Ekosistemi tokeni izləyir. Populyar Merlin Zəncir Ekosistemi tokenlərinə WBTC, LINK, SOLVBTC daxildir. Kateqoriya inkişaf etdikcə yeni tokenlər müntəzəm olaraq əlavə olunur.
Merlin Zəncir Ekosistemi kateqoriyasının ümumi bazar kapitallaşması nə qədərdir?
Bütün Merlin Zəncir Ekosistemi tokenlərinin birləşdirilmiş bazar kapitallaşması təxminən $14.63B təşkil edir. Bu rəqəm kateqoriyanın ümumi dəyərini əks etdirir və real vaxt rejimində bazar dalğalanmalarına məruz qalır.

İmtina

Təsnifat qaydaları və bazar məlumatları ilə yanaşı, rəqəmsal aktivlərin Merlin Zəncir Ekosistemi sektoruna daxil edilməsi müstəqil üçüncü tərəflərdən əldə edilir. Bu kateqoriyada tokenin listinqi MEXC tərəfindən təsdiq, zəmanət və ya investisiya tövsiyəsi hesab edilmir. Bütün məzmun yalnız məlumatlandırma məqsədi daşıyır. Kriptovalyuta qiymətləri bazar dalğalanmalarına məruz qalır; öz araşdırmanızı (DYOR) aparın və ehtiyatla ticarət edin.