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Bazar kapitallaşması üzrə ən yaxşı Xatirə Temalı tokenləri

Xatirə Temalı sektorundakı ən yüksək performans göstərən koinləri araşdırın. Aşağıdakı koinlər bazar kapitallaşmasına görə sıralanmışdır ki, bu da bazar trendlərini asanlıqla izləməyinizə və treydinq imkanlarını kəşf etməyinizə kömək edir.

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Koin
Qiymət
Son 7 gün
Fəaliyyət
1
Peanut the Squirrel
Peanut the Squirrel
PNUT
$ 0.04117
+0.12%
-1.32%
-4.32%
$ 40.98M
$ 1.81M
2
Harambe on Solana
Harambe on Solana
HARAMBE
$ 0.00035699
+0.06%
-0.00%
-9.51%
$ 356.97K
$ 2.36K
3
First Convicted RACCON
First Convicted RACCON
FRED
$ 0.00030304
0.00%
+0.03%
+5.97%
$ 303.00K
$ 30.60K
4
PUPPERS
PUPPERS
PUPPERS
$ 3.626E-5
-2.13%
+17.30%
+41.20%
$ 36.25K
--
5
Geoff
Geoff
GEOFF
$ 2.715E-5
0.00%
+0.20%
0.00%
$ 27.15K
--
6
BALTO
BALTO
BALTO
$ 6.9216E-8
0.00%
+1.30%
-4.80%
$ 24.85K
--
7
Wilson Lo Siento
Wilson Lo Siento
WILSON
$ 1.126E-5
+0.27%
+4.10%
+1.53%
$ 11.25K
--
8
First Convicted Raccoon
First Convicted Raccoon
FRED
$ 1.609E-5
0.00%
0.00%
-1.95%
$ 11.20K
--

Tez-tez verilən suallar

Xatirə Temalı tokenləri nədir və niyə məşhurdurlar?
Xatirə Temalı tokenləri ortaq bir mövzuya və ya texnologiyaya yönəlmiş bir qrup kripto layihəsini təmsil edir. Bu kateqoriya hazırda MEXC-də izlənən 8 tokenləri və ümumi $41.75M bazar kapitallaşması ilə treyderlərin diqqətini cəlb edib.
Hazırda ən yaxşı performans göstərən Xatirə Temalı tokeni hansıdır?
MEXC-də izlənilən Xatirə Temalı tokenləri arasında PUPPERS son 24 saat ərzində 17.30% qiymət dəyişikliyi ilə ən güclü son performansı göstərdi. Performans məlumatları real vaxt rejimində yenilənir və bazar şərtlərinə əsasən dəyişə bilər.
MEXC-də nə qədər Xatirə Temalı tokeni var?
MEXC hazırda həm ticarət edilə bilən, həm də əvvəlcədən siyahıya alınmış layihələri əhatə edən 8 Xatirə Temalı tokeni izləyir. Populyar Xatirə Temalı tokenlərinə PNUT, HARAMBE, FRED daxildir. Kateqoriya inkişaf etdikcə yeni tokenlər müntəzəm olaraq əlavə olunur.
Xatirə Temalı kateqoriyasının ümumi bazar kapitallaşması nə qədərdir?
Bütün Xatirə Temalı tokenlərinin birləşdirilmiş bazar kapitallaşması təxminən $41.75M təşkil edir. Bu rəqəm kateqoriyanın ümumi dəyərini əks etdirir və real vaxt rejimində bazar dalğalanmalarına məruz qalır.

İmtina

Təsnifat qaydaları və bazar məlumatları ilə yanaşı, rəqəmsal aktivlərin Xatirə Temalı sektoruna daxil edilməsi müstəqil üçüncü tərəflərdən əldə edilir. Bu kateqoriyada tokenin listinqi MEXC tərəfindən təsdiq, zəmanət və ya investisiya tövsiyəsi hesab edilmir. Bütün məzmun yalnız məlumatlandırma məqsədi daşıyır. Kriptovalyuta qiymətləri bazar dalğalanmalarına məruz qalır; öz araşdırmanızı (DYOR) aparın və ehtiyatla ticarət edin.