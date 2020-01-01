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Bazar kapitallaşması üzrə ən yaxşı MemeCore Ekosistemi tokenləri

MemeCore Ekosistemi sektorundakı ən yüksək performans göstərən koinləri araşdırın. Aşağıdakı koinlər bazar kapitallaşmasına görə sıralanmışdır ki, bu da bazar trendlərini asanlıqla izləməyinizə və treydinq imkanlarını kəşf etməyinizə kömək edir.

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Koin
Qiymət
Son 7 gün
Fəaliyyət
1
MemeCore
MemeCore
M
$ 1.12021
-0.48%
-2.15%
+1.91%
$ 1.46B
$ 100.56K
2
Newton
Newton
AB
$ 0.000958
-0.42%
0.00%
+0.95%
$ 94.67M
$ 6.20M
3
Memetern
Memetern
MXT
$ 0.00764799
0.00%
--
0.00%
$ 7.65M
$ 27.68
4
Bunana
Bunana
BUNANA
$ 7.052E-5
0.00%
+2.70%
0.00%
$ 70.52K
--
5
Popi
Popi
POPI
$ 5.009E-5
0.00%
-10.20%
0.00%
$ 50.09K
--
6
Buburry
Buburry
BUBURRY
$ 4.208E-5
0.00%
+104.20%
0.00%
$ 42.08K
--
7
NinjaMEMEX
NinjaMEMEX
NINJA
$ 1.838E-5
0.00%
-5.70%
0.00%
$ 18.38K
--
8
Bubu
Bubu
BUBU
$ 1.788E-5
0.00%
+56.40%
0.00%
$ 17.88K
--

Tez-tez verilən suallar

MemeCore Ekosistemi tokenləri nədir və niyə məşhurdurlar?
MemeCore Ekosistemi tokenləri ortaq bir mövzuya və ya texnologiyaya yönəlmiş bir qrup kripto layihəsini təmsil edir. Bu kateqoriya hazırda MEXC-də izlənən 8 tokenləri və ümumi $1.56B bazar kapitallaşması ilə treyderlərin diqqətini cəlb edib.
Hazırda ən yaxşı performans göstərən MemeCore Ekosistemi tokeni hansıdır?
MEXC-də izlənilən MemeCore Ekosistemi tokenləri arasında BUBURRY son 24 saat ərzində 104.20% qiymət dəyişikliyi ilə ən güclü son performansı göstərdi. Performans məlumatları real vaxt rejimində yenilənir və bazar şərtlərinə əsasən dəyişə bilər.
MEXC-də nə qədər MemeCore Ekosistemi tokeni var?
MEXC hazırda həm ticarət edilə bilən, həm də əvvəlcədən siyahıya alınmış layihələri əhatə edən 8 MemeCore Ekosistemi tokeni izləyir. Populyar MemeCore Ekosistemi tokenlərinə M, AB, MXT daxildir. Kateqoriya inkişaf etdikcə yeni tokenlər müntəzəm olaraq əlavə olunur.
MemeCore Ekosistemi kateqoriyasının ümumi bazar kapitallaşması nə qədərdir?
Bütün MemeCore Ekosistemi tokenlərinin birləşdirilmiş bazar kapitallaşması təxminən $1.56B təşkil edir. Bu rəqəm kateqoriyanın ümumi dəyərini əks etdirir və real vaxt rejimində bazar dalğalanmalarına məruz qalır.

İmtina

Təsnifat qaydaları və bazar məlumatları ilə yanaşı, rəqəmsal aktivlərin MemeCore Ekosistemi sektoruna daxil edilməsi müstəqil üçüncü tərəflərdən əldə edilir. Bu kateqoriyada tokenin listinqi MEXC tərəfindən təsdiq, zəmanət və ya investisiya tövsiyəsi hesab edilmir. Bütün məzmun yalnız məlumatlandırma məqsədi daşıyır. Kriptovalyuta qiymətləri bazar dalğalanmalarına məruz qalır; öz araşdırmanızı (DYOR) aparın və ehtiyatla ticarət edin.