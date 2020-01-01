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Bazar kapitallaşması üzrə ən yaxşı MMO tokenləri

MMO sektorundakı ən yüksək performans göstərən koinləri araşdırın. Aşağıdakı koinlər bazar kapitallaşmasına görə sıralanmışdır ki, bu da bazar trendlərini asanlıqla izləməyinizə və treydinq imkanlarını kəşf etməyinizə kömək edir.

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Koin
Qiymət
Son 7 gün
Fəaliyyət
1
Monad
Monad
MON
$ 0.02188
+0.46%
+4.33%
+1.11%
$ 259.56M
$ 5.24M
2
Big Time
Big Time
BIGTIME
$ 0.005227
+1.00%
+3.17%
+7.37%
$ 13.05M
$ 10.66M
3
Alien Worlds Trilium
Alien Worlds Trilium
TLM
$ 0.0013224
-0.41%
-4.14%
-12.53%
$ 8.99M
$ 51.41M
4
Star Atlas
Star Atlas
ATLAS
$ 0.000122
0.00%
-1.64%
-3.23%
$ 2.98M
$ 6.30M
5
Star Atlas DAO
Star Atlas DAO
POLIS
$ 0.00898012
+0.96%
+0.00%
-3.02%
$ 2.63M
$ 10.59K
6
World of Dypians
World of Dypians
WOD
$ 0.00377
-0.26%
-6.62%
-4.27%
$ 2.01M
$ 9.95M
7
Cornucopias
Cornucopias
COPI
$ 0.0017372
0.00%
--
-5.32%
$ 1.79M
$ 7.94
8
Wrapped NCG
Wrapped NCG
WNCG
$ 0.00373972
+0.05%
-0.07%
-8.56%
$ 1.46M
$ 273.44K
9
3ULL
3ULL
3ULL
$ 0.00006814
+0.01%
+2.90%
+8.57%
$ 991.18K
$ 162.19M
10
Vulcan Forged PYR
Vulcan Forged PYR
PYR
$ 0.02222
+1.34%
-0.42%
-64.98%
$ 963.07K
$ 3.60M
11
Guild of Guardians
Guild of Guardians
GOG
$ 0.00109318
0.00%
+0.07%
-5.84%
$ 958.96K
$ 3.23K
12
Draggin Karma Points
Draggin Karma Points
DKP
$ 0.00017947
+0.58%
-0.07%
-7.66%
$ 716.42K
$ 2.06K
13
XAYA
XAYA
WCHI
$ 0.01163545
+0.29%
+0.02%
+1.04%
$ 677.52K
$ 181.22
14
MetaCene
MetaCene
MAK
$ 0.00099221
0.00%
+0.00%
-0.98%
$ 641.74K
$ 8.16K
15
RavenQuest
RavenQuest
QUEST
$ 0.00139897
0.00%
-0.01%
-5.23%
$ 522.71K
$ 2.84K
16
MCH Coin
MCH Coin
MCHC
$ 0.00976421
+0.12%
-0.00%
+0.93%
$ 478.15K
$ 269.88
17
END
END
END
$ 0.00303041
0.00%
+0.01%
-1.70%
$ 394.48K
$ 5.01
18
Moonsama
Moonsama
SAMA
$ 0.00034469
0.00%
--
-1.19%
$ 344.69K
$ 19.29
19
Kindra by virtuals
Kindra by virtuals
KINDRA
$ 0.00016596
+0.21%
-0.01%
-5.98%
$ 165.96K
$ 183.68
20
Sekuya
Sekuya
SKYA
$ 0.0002927
-0.54%
+4.62%
+4.58%
$ 162.00K
$ 52.00M
21
Bezoge Earth
Bezoge Earth
BEZOGE
$ 3.468E-12
0.00%
+0.50%
-3.91%
$ 137.28K
--
22
World Of Claudecraft
World Of Claudecraft
WOC
$ 0.00013718
+0.30%
+0.03%
-9.42%
$ 136.80K
$ 3.20K
23
Avarik Saga
Avarik Saga
AVRK
$ 0.00057613
0.00%
--
0.00%
$ 110.18K
$ 4.15
24
Domi
Domi
DOMI
$ 0.00022264
-0.03%
+0.00%
-2.79%
$ 108.99K
$ 2.96
25
HermesWorld
HermesWorld
HERMESWORLD
$ 5.141E-5
-0.56%
+4.10%
-17.82%
$ 51.40K
--
26
Apeiron
Apeiron
APRS
$ 0.00018466
0.00%
--
-10.01%
$ 42.64K
$ 1.38
27
Gaia Everworld
Gaia Everworld
GAIA
$ 9.991E-5
0.00%
+0.60%
0.00%
$ 42.21K
--
28
Blink Galaxy
Blink Galaxy
GQ
$ 4.85E-6
0.00%
0.00%
+0.21%
$ 40.77K
--
29
DEEPSPACE
DEEPSPACE
DPS
$ 0.00051697
0.00%
--
0.00%
$ 37.88K
$ 1.12
30
MetaDOS
MetaDOS
SECOND
$ 3.27E-6
0.00%
+0.10%
0.00%
$ 32.19K
--
31
Space Nation Oikos
Space Nation Oikos
OIK
$ 9.173E-5
0.00%
-8.30%
+3.10%
$ 31.81K
--
32
SEKA
SEKA
SEKA
$ 3.11E-5
-0.03%
+1.10%
-0.67%
$ 31.09K
--
33
Metaverser
Metaverser
MTVT
$ 4.801E-5
0.00%
-15.90%
0.00%
$ 22.39K
--
34
Valora
Valora
VALORA
$ 1.181E-5
+0.08%
-2.80%
-52.17%
$ 10.67K
--

Tez-tez verilən suallar

MMO tokenləri nədir və niyə məşhurdurlar?
MMO tokenləri ortaq bir mövzuya və ya texnologiyaya yönəlmiş bir qrup kripto layihəsini təmsil edir. Bu kateqoriya hazırda MEXC-də izlənən 34 tokenləri və ümumi $300.33M bazar kapitallaşması ilə treyderlərin diqqətini cəlb edib.
Hazırda ən yaxşı performans göstərən MMO tokeni hansıdır?
MEXC-də izlənilən MMO tokenləri arasında SKYA son 24 saat ərzində 4.62% qiymət dəyişikliyi ilə ən güclü son performansı göstərdi. Performans məlumatları real vaxt rejimində yenilənir və bazar şərtlərinə əsasən dəyişə bilər.
MEXC-də nə qədər MMO tokeni var?
MEXC hazırda həm ticarət edilə bilən, həm də əvvəlcədən siyahıya alınmış layihələri əhatə edən 34 MMO tokeni izləyir. Populyar MMO tokenlərinə MON, BIGTIME, TLM daxildir. Kateqoriya inkişaf etdikcə yeni tokenlər müntəzəm olaraq əlavə olunur.
MMO kateqoriyasının ümumi bazar kapitallaşması nə qədərdir?
Bütün MMO tokenlərinin birləşdirilmiş bazar kapitallaşması təxminən $300.33M təşkil edir. Bu rəqəm kateqoriyanın ümumi dəyərini əks etdirir və real vaxt rejimində bazar dalğalanmalarına məruz qalır.

İmtina

Təsnifat qaydaları və bazar məlumatları ilə yanaşı, rəqəmsal aktivlərin MMO sektoruna daxil edilməsi müstəqil üçüncü tərəflərdən əldə edilir. Bu kateqoriyada tokenin listinqi MEXC tərəfindən təsdiq, zəmanət və ya investisiya tövsiyəsi hesab edilmir. Bütün məzmun yalnız məlumatlandırma məqsədi daşıyır. Kriptovalyuta qiymətləri bazar dalğalanmalarına məruz qalır; öz araşdırmanızı (DYOR) aparın və ehtiyatla ticarət edin.