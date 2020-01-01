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Bazar kapitallaşması üzrə ən yaxşı Maskot Temalı tokenləri

Maskot Temalı sektorundakı ən yüksək performans göstərən koinləri araşdırın. Aşağıdakı koinlər bazar kapitallaşmasına görə sıralanmışdır ki, bu da bazar trendlərini asanlıqla izləməyinizə və treydinq imkanlarını kəşf etməyinizə kömək edir.

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Koin
Qiymət
Son 7 gün
Fəaliyyət
1
Kekius Maximus
Kekius Maximus
KEKIUS
$ 0.006075
-0.13%
-1.57%
+39.44%
$ 6.00M
$ 12.46M
2
Froge
Froge
FROGE
$ 1.829E-9
0.00%
-0.50%
-4.54%
$ 1.19M
--
3
vankedisi
vankedisi
VANKEDISI
$ 0.01187108
-0.08%
+0.01%
+1.56%
$ 1.01M
$ 28.78K
4
Million
Million
MM
$ 0.981905
0.00%
+0.00%
-0.91%
$ 981.90K
$ 3.28K
5
Buy Button
Buy Button
BUY
$ 0.00091905
-0.51%
-0.05%
+13.11%
$ 841.49K
$ 57.86K
6
Luce
Luce
LUCE
$ 0.00029518
+0.21%
+0.02%
+2.88%
$ 295.34K
$ 25.06K
7
Litecoin Mascot
Litecoin Mascot
LESTER
$ 0.00013659
+0.27%
+0.02%
-8.30%
$ 136.55K
$ 21.86
8
Krex
Krex
KREX
$ 4.93E-6
0.00%
+0.20%
-5.01%
$ 103.44K
--
9
SOLLE
SOLLE
SOLLE
$ 4.65E-5
+0.09%
+0.20%
+11.75%
$ 46.48K
--
10
Fluffey
Fluffey
FLUFFEY
$ 3.422E-5
+0.15%
+1.00%
+0.53%
$ 34.17K
--
11
Astherus
Astherus
ASTHERUS
$ 3.044E-5
+0.59%
+2.80%
+8.48%
$ 30.44K
--
12
Plazzy the dog
Plazzy the dog
PLAZZY
$ 1.773E-5
0.00%
+0.60%
+10.47%
$ 17.73K
--
13
Captain Ethereum
Captain Ethereum
CAPTAIN
$ 1.606E-5
+0.06%
-3.70%
+3.28%
$ 16.06K
--
14
Mooncat
Mooncat
MOONCAT
$ 1.59E-5
0.00%
-2.00%
+1.60%
$ 15.90K
--
15
Vatican Mascot
Vatican Mascot
LUCE
$ 3.7566E-8
+0.07%
+0.30%
-0.58%
$ 15.80K
--
16
Qubit The Quantum Dog
Qubit The Quantum Dog
QUBIT
$ 1.263E-5
0.00%
+6.20%
+4.81%
$ 12.60K
--
17
Lester
Lester
LESTER
$ 2.9937E-8
0.00%
-4.80%
0.00%
$ 12.59K
--
18
Anon Alien
Anon Alien
AALIEN
$ 1.123E-5
0.00%
+1.30%
-27.87%
$ 11.23K
--
19
YURU COIN
YURU COIN
YURU
$ 0.3701
0.00%
+12.30%
+4.14%
--
$ 117.93K

Tez-tez verilən suallar

Maskot Temalı tokenləri nədir və niyə məşhurdurlar?
Maskot Temalı tokenləri ortaq bir mövzuya və ya texnologiyaya yönəlmiş bir qrup kripto layihəsini təmsil edir. Bu kateqoriya hazırda MEXC-də izlənən 19 tokenləri və ümumi $10.78M bazar kapitallaşması ilə treyderlərin diqqətini cəlb edib.
Hazırda ən yaxşı performans göstərən Maskot Temalı tokeni hansıdır?
MEXC-də izlənilən Maskot Temalı tokenləri arasında YURU son 24 saat ərzində 12.30% qiymət dəyişikliyi ilə ən güclü son performansı göstərdi. Performans məlumatları real vaxt rejimində yenilənir və bazar şərtlərinə əsasən dəyişə bilər.
MEXC-də nə qədər Maskot Temalı tokeni var?
MEXC hazırda həm ticarət edilə bilən, həm də əvvəlcədən siyahıya alınmış layihələri əhatə edən 19 Maskot Temalı tokeni izləyir. Populyar Maskot Temalı tokenlərinə KEKIUS, FROGE, VANKEDISI daxildir. Kateqoriya inkişaf etdikcə yeni tokenlər müntəzəm olaraq əlavə olunur.
Maskot Temalı kateqoriyasının ümumi bazar kapitallaşması nə qədərdir?
Bütün Maskot Temalı tokenlərinin birləşdirilmiş bazar kapitallaşması təxminən $10.78M təşkil edir. Bu rəqəm kateqoriyanın ümumi dəyərini əks etdirir və real vaxt rejimində bazar dalğalanmalarına məruz qalır.

İmtina

Təsnifat qaydaları və bazar məlumatları ilə yanaşı, rəqəmsal aktivlərin Maskot Temalı sektoruna daxil edilməsi müstəqil üçüncü tərəflərdən əldə edilir. Bu kateqoriyada tokenin listinqi MEXC tərəfindən təsdiq, zəmanət və ya investisiya tövsiyəsi hesab edilmir. Bütün məzmun yalnız məlumatlandırma məqsədi daşıyır. Kriptovalyuta qiymətləri bazar dalğalanmalarına məruz qalır; öz araşdırmanızı (DYOR) aparın və ehtiyatla ticarət edin.