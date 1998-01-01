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Bazar kapitallaşması üzrə ən yaxşı Marketinq tokenləri

Marketinq sektorundakı ən yüksək performans göstərən koinləri araşdırın. Aşağıdakı koinlər bazar kapitallaşmasına görə sıralanmışdır ki, bu da bazar trendlərini asanlıqla izləməyinizə və treydinq imkanlarını kəşf etməyinizə kömək edir.

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Koin
Qiymət
Son 7 gün
Fəaliyyət
1
Adshares
Adshares
ADS
$ 0.405104
+0.19%
+0.00%
+1.37%
$ 15.70M
$ 35.41K
2
Prompt
Prompt
PROMPT
$ 0.02084
+0.38%
-1.55%
-4.95%
$ 9.69M
$ 3.18M
3
Cookie DAO
Cookie DAO
COOKIE
$ 0.01051
-0.07%
+1.31%
-10.63%
$ 8.16M
$ 6.08M
4
BabyBoomToken
BabyBoomToken
BBT
$ 0.04606397
+0.10%
+0.08%
+0.56%
$ 7.91M
$ 90.32K
5
LUCA
LUCA
LUCA
$ 0.381761
0.00%
+0.00%
-3.25%
$ 5.74M
$ 171.34K
6
Layer3
Layer3
L3
$ 0.004032
+0.42%
+1.59%
-1.33%
$ 4.95M
$ 14.08M
7
Marina Protocol
Marina Protocol
BAY
$ 0.017812
-0.57%
-2.07%
-1.18%
$ 3.54M
$ 3.23M
8
HERBCOIN
HERBCOIN
HERB
$ 0.03275952
0.00%
0.00%
-0.40%
$ 3.02M
$ 3.05K
9
SNPad
SNPad
SNPAD
$ 0.00918835
+0.18%
-0.06%
-9.83%
$ 2.57M
$ 19.27K
10
Permission Coin
Permission Coin
ASK
$ 0.00010871
0.00%
--
+0.28%
$ 2.51M
$ 1.53
11
Exchange Request for Bitbon
Exchange Request for Bitbon
ERBB
$ 0.775204
0.00%
-0.00%
-0.18%
$ 291.70K
$ 1.47K
12
SyncVault
SyncVault
SVTS
$ 0.302023
+0.59%
+0.01%
+1.36%
$ 269.04K
$ 94.99K
13
Loud
Loud
LOUD
$ 0.00017062
0.00%
--
-1.39%
$ 170.60K
$ 20.79
14
Chirpley
Chirpley
CHRP
$ 8.652E-5
+0.01%
-0.10%
-3.33%
$ 55.08K
--
15
SPIRA
SPIRA
SPIRA
$ 0.00023586
0.00%
--
+2.30%
$ 54.25K
$ 0.98
16
Zelwin
Zelwin
ZLW
$ 0.000681
0.00%
-4.81%
-32.43%
$ 48.68K
$ 6.95M
17
Belong
Belong
LONG
$ 0.00047803
+0.71%
+0.01%
+7.68%
$ 33.92K
$ 4.24K
18
ZENKOKU
ZENKOKU
CDB
$ 2.547E-5
+0.08%
-22.80%
-28.52%
$ 24.39K
--
19
Recon Raccoon
Recon Raccoon
RCON
$ 2.499E-5
+0.28%
+1.60%
-17.17%
$ 18.90K
--
20
KOLZ
KOLZ
KOLZ
$ 1.56E-6
0.00%
-0.10%
-0.64%
$ 13.38K
--
21
Hashlink
Hashlink
HLINK
$ 1.1998E-7
0.00%
-1.30%
-22.54%
$ 11.52K
--
22
GAG Token
GAG Token
GAG
$ 0.003628
0.00%
-0.03%
-0.11%
--
$ 4.31M

Tez-tez verilən suallar

Marketinq tokenləri nədir və niyə məşhurdurlar?
Marketinq tokenləri ortaq bir mövzuya və ya texnologiyaya yönəlmiş bir qrup kripto layihəsini təmsil edir. Bu kateqoriya hazırda MEXC-də izlənən 22 tokenləri və ümumi $64.79M bazar kapitallaşması ilə treyderlərin diqqətini cəlb edib.
Hazırda ən yaxşı performans göstərən Marketinq tokeni hansıdır?
MEXC-də izlənilən Marketinq tokenləri arasında RCON son 24 saat ərzində 1.60% qiymət dəyişikliyi ilə ən güclü son performansı göstərdi. Performans məlumatları real vaxt rejimində yenilənir və bazar şərtlərinə əsasən dəyişə bilər.
MEXC-də nə qədər Marketinq tokeni var?
MEXC hazırda həm ticarət edilə bilən, həm də əvvəlcədən siyahıya alınmış layihələri əhatə edən 22 Marketinq tokeni izləyir. Populyar Marketinq tokenlərinə ADS, PROMPT, COOKIE daxildir. Kateqoriya inkişaf etdikcə yeni tokenlər müntəzəm olaraq əlavə olunur.
Marketinq kateqoriyasının ümumi bazar kapitallaşması nə qədərdir?
Bütün Marketinq tokenlərinin birləşdirilmiş bazar kapitallaşması təxminən $64.79M təşkil edir. Bu rəqəm kateqoriyanın ümumi dəyərini əks etdirir və real vaxt rejimində bazar dalğalanmalarına məruz qalır.

İmtina

Təsnifat qaydaları və bazar məlumatları ilə yanaşı, rəqəmsal aktivlərin Marketinq sektoruna daxil edilməsi müstəqil üçüncü tərəflərdən əldə edilir. Bu kateqoriyada tokenin listinqi MEXC tərəfindən təsdiq, zəmanət və ya investisiya tövsiyəsi hesab edilmir. Bütün məzmun yalnız məlumatlandırma məqsədi daşıyır. Kriptovalyuta qiymətləri bazar dalğalanmalarına məruz qalır; öz araşdırmanızı (DYOR) aparın və ehtiyatla ticarət edin.