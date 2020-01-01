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Bazar kapitallaşması üzrə ən yaxşı Bazar Yaradan Həll tokenləri

Bazar Yaradan Həll sektorundakı ən yüksək performans göstərən koinləri araşdırın. Aşağıdakı koinlər bazar kapitallaşmasına görə sıralanmışdır ki, bu da bazar trendlərini asanlıqla izləməyinizə və treydinq imkanlarını kəşf etməyinizə kömək edir.

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Koin
Qiymət
Son 7 gün
Fəaliyyət
1
HUMAN Protocol
HUMAN Protocol
HMT
$ 0.00145013
0.00%
--
-20.10%
$ 1.45M
$ 9.55
2
Milk Money
Milk Money
MM
$ 0.0010545
-1.53%
-0.00%
+10.78%
$ 1.05M
$ 16.90K
3
UpTop
UpTop
UPTOP
$ 7.656E-5
0.00%
-0.30%
+0.01%
$ 76.56K
--
4
VoluMint
VoluMint
VMINT
$ 2.126E-5
0.00%
-0.70%
-0.65%
$ 19.15K
--

Tez-tez verilən suallar

Bazar Yaradan Həll tokenləri nədir və niyə məşhurdurlar?
Bazar Yaradan Həll tokenləri ortaq bir mövzuya və ya texnologiyaya yönəlmiş bir qrup kripto layihəsini təmsil edir. Bu kateqoriya hazırda MEXC-də izlənən 4 tokenləri və ümumi $2.60M bazar kapitallaşması ilə treyderlərin diqqətini cəlb edib.
Hazırda ən yaxşı performans göstərən Bazar Yaradan Həll tokeni hansıdır?
MEXC-də izlənilən Bazar Yaradan Həll tokenləri arasında HMT son 24 saat ərzində 0.00% qiymət dəyişikliyi ilə ən güclü son performansı göstərdi. Performans məlumatları real vaxt rejimində yenilənir və bazar şərtlərinə əsasən dəyişə bilər.
MEXC-də nə qədər Bazar Yaradan Həll tokeni var?
MEXC hazırda həm ticarət edilə bilən, həm də əvvəlcədən siyahıya alınmış layihələri əhatə edən 4 Bazar Yaradan Həll tokeni izləyir. Populyar Bazar Yaradan Həll tokenlərinə HMT, MM, UPTOP daxildir. Kateqoriya inkişaf etdikcə yeni tokenlər müntəzəm olaraq əlavə olunur.
Bazar Yaradan Həll kateqoriyasının ümumi bazar kapitallaşması nə qədərdir?
Bütün Bazar Yaradan Həll tokenlərinin birləşdirilmiş bazar kapitallaşması təxminən $2.60M təşkil edir. Bu rəqəm kateqoriyanın ümumi dəyərini əks etdirir və real vaxt rejimində bazar dalğalanmalarına məruz qalır.

İmtina

Təsnifat qaydaları və bazar məlumatları ilə yanaşı, rəqəmsal aktivlərin Bazar Yaradan Həll sektoruna daxil edilməsi müstəqil üçüncü tərəflərdən əldə edilir. Bu kateqoriyada tokenin listinqi MEXC tərəfindən təsdiq, zəmanət və ya investisiya tövsiyəsi hesab edilmir. Bütün məzmun yalnız məlumatlandırma məqsədi daşıyır. Kriptovalyuta qiymətləri bazar dalğalanmalarına məruz qalır; öz araşdırmanızı (DYOR) aparın və ehtiyatla ticarət edin.