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Bazar kapitallaşması üzrə ən yaxşı Mantra EVM Ekosistemi tokenləri

Mantra EVM Ekosistemi sektorundakı ən yüksək performans göstərən koinləri araşdırın. Aşağıdakı koinlər bazar kapitallaşmasına görə sıralanmışdır ki, bu da bazar trendlərini asanlıqla izləməyinizə və treydinq imkanlarını kəşf etməyinizə kömək edir.

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Koin
Qiymət
Son 7 gün
Fəaliyyət
1
USDCoin
USDCoin
USDC
$ 1.00079
0.00%
-0.01%
-0.01%
$ 74.85B
$ 55.10M
2
MANTRA USD
MANTRA USD
MANTRAUSD
$ 0.99939
+0.51%
-0.00%
+0.26%
$ 349.82K
$ 7.45K
3
Lucid USDC
Lucid USDC
LUSDC
$ 0.9938
0.00%
--
0.00%
$ 124.46K
$ 149.21
4
Wrapped MANTRA
Wrapped MANTRA
WMANTRA
$ 0.00459144
-0.48%
-0.03%
-10.54%
$ 41.50K
$ 3.15K

Tez-tez verilən suallar

Mantra EVM Ekosistemi tokenləri nədir və niyə məşhurdurlar?
Mantra EVM Ekosistemi tokenləri ortaq bir mövzuya və ya texnologiyaya yönəlmiş bir qrup kripto layihəsini təmsil edir. Bu kateqoriya hazırda MEXC-də izlənən 4 tokenləri və ümumi $74.86B bazar kapitallaşması ilə treyderlərin diqqətini cəlb edib.
Hazırda ən yaxşı performans göstərən Mantra EVM Ekosistemi tokeni hansıdır?
MEXC-də izlənilən Mantra EVM Ekosistemi tokenləri arasında LUSDC son 24 saat ərzində 0.00% qiymət dəyişikliyi ilə ən güclü son performansı göstərdi. Performans məlumatları real vaxt rejimində yenilənir və bazar şərtlərinə əsasən dəyişə bilər.
MEXC-də nə qədər Mantra EVM Ekosistemi tokeni var?
MEXC hazırda həm ticarət edilə bilən, həm də əvvəlcədən siyahıya alınmış layihələri əhatə edən 4 Mantra EVM Ekosistemi tokeni izləyir. Populyar Mantra EVM Ekosistemi tokenlərinə USDC, MANTRAUSD, LUSDC daxildir. Kateqoriya inkişaf etdikcə yeni tokenlər müntəzəm olaraq əlavə olunur.
Mantra EVM Ekosistemi kateqoriyasının ümumi bazar kapitallaşması nə qədərdir?
Bütün Mantra EVM Ekosistemi tokenlərinin birləşdirilmiş bazar kapitallaşması təxminən $74.86B təşkil edir. Bu rəqəm kateqoriyanın ümumi dəyərini əks etdirir və real vaxt rejimində bazar dalğalanmalarına məruz qalır.

İmtina

Təsnifat qaydaları və bazar məlumatları ilə yanaşı, rəqəmsal aktivlərin Mantra EVM Ekosistemi sektoruna daxil edilməsi müstəqil üçüncü tərəflərdən əldə edilir. Bu kateqoriyada tokenin listinqi MEXC tərəfindən təsdiq, zəmanət və ya investisiya tövsiyəsi hesab edilmir. Bütün məzmun yalnız məlumatlandırma məqsədi daşıyır. Kriptovalyuta qiymətləri bazar dalğalanmalarına məruz qalır; öz araşdırmanızı (DYOR) aparın və ehtiyatla ticarət edin.