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Bazar kapitallaşması üzrə ən yaxşı Mantiya Ekosistemi tokenləri

Mantiya Ekosistemi sektorundakı ən yüksək performans göstərən koinləri araşdırın. Aşağıdakı koinlər bazar kapitallaşmasına görə sıralanmışdır ki, bu da bazar trendlərini asanlıqla izləməyinizə və treydinq imkanlarını kəşf etməyinizə kömək edir.

#
Koin
Qiymət
Son 7 gün
Fəaliyyət
1
USDCoin
USDCoin
USDC
$ 1.00079
0.00%
-0.01%
-0.01%
$ 74.85B
$ 55.10M
2
Chainlink
Chainlink
LINK
$ 9.742
-0.04%
+3.58%
+11.48%
$ 6.42B
$ 53.59K
3
Ethena USDe
Ethena USDe
USDE
$ 1.0008
+0.01%
0.00%
-0.01%
$ 4.49B
$ 601.88K
4
USD1
USD1
USD1
$ 1.00002
0.00%
0.00%
-0.03%
$ 4.39B
$ 1.66M
5
USDT0
USDT0
USDT0
$ 0.9998
+0.04%
0.00%
+0.10%
$ 4.06B
$ 122.95M
6
Ondo US Dollar Yield
Ondo US Dollar Yield
USDY
$ 1.14
0.00%
+0.00%
0.00%
$ 2.15B
$ 641.72K
7
Mantle
Mantle
MNT
$ 0.4377
+0.05%
-0.23%
-4.62%
$ 1.45B
$ 242.94K
8
Ethena Staked USDe
Ethena Staked USDe
SUSDE
$ 1.24
0.00%
0.00%
0.00%
$ 1.37B
$ 9.38M
9
Kelp DAO Restaked ETH
Kelp DAO Restaked ETH
RSETH
$ 2,064.79
+0.15%
+0.01%
+1.87%
$ 873.21M
$ 5.41K
10
Ethena
Ethena
ENA
$ 0.08415
-0.26%
+0.48%
-2.35%
$ 781.23M
$ 2.94M
11
Function FBTC
Function FBTC
FBTC
$ 64,447
+0.15%
+0.00%
+1.61%
$ 545.23M
$ 7.86K
12
Mantle Staked Ether
Mantle Staked Ether
METH
$ 2,107.77
-0.03%
+0.01%
+2.07%
$ 456.03M
$ 209.66K
13
Solv Protocol BTC
Solv Protocol BTC
SOLVBTC
$ 64,352
+0.19%
+0.00%
+1.41%
$ 417.17M
$ 12.97K
14
Universal BTC
Universal BTC
UNIBTC
$ 64,019
+0.22%
+0.00%
+1.38%
$ 190.97M
$ 6.83K
15
$ 221.01
-0.14%
-0.24%
-1.51%
$ 144.27M
$ 296.41
16
$ 344.05
+0.11%
-0.10%
-0.87%
$ 132.83M
$ 178.38
17
$ 336.34
-0.13%
+0.69%
+3.34%
$ 131.17M
$ 182.12
18
Stargate Finance
Stargate Finance
STG
$ 0.1459
+0.35%
-0.34%
+1.05%
$ 95.77M
$ 365.32K
19
$ 545.2
+0.14%
-2.99%
-6.06%
$ 78.29M
$ 101.75
20
Solv Protocol Staked BTC
Solv Protocol Staked BTC
XSOLVBTC
$ 63,947
0.00%
0.00%
+0.62%
$ 62.96M
$ 234.16
21
$ 260.3
-0.07%
+0.04%
-2.71%
$ 58.57M
$ 220.23
22
Billions
Billions
BILL
$ 0.01929
+0.05%
-5.48%
-18.25%
$ 46.11M
$ 3.65M
23
Mantle Restaked ETH
Mantle Restaked ETH
CMETH
$ 2,105.6
-0.03%
+0.01%
+2.00%
$ 33.06M
$ 6.81K
24
Wootrade Network
Wootrade Network
WOO
$ 0.01046
+0.38%
+1.65%
-1.50%
$ 19.79M
$ 5.28M
25
OpenGradient
OpenGradient
OPG
$ 0.09772
-0.25%
-3.57%
+6.97%
$ 18.52M
$ 926.31K
26
DeBox
DeBox
BOX
$ 0.02739919
+0.19%
-0.04%
+17.85%
$ 13.93M
$ 96.54K
27
JOE
JOE
JOE
$ 0.02686
-0.48%
-0.56%
-3.43%
$ 12.22M
$ 2.15M
28
HeyElsa
HeyElsa
ELSA
$ 0.04322
-0.91%
+2.29%
-19.34%
$ 10.84M
$ 2.82M
29
ynETH MAX
ynETH MAX
YNETHX
$ 1,984.25
0.00%
+0.00%
+0.63%
$ 7.58M
$ 533.39
30
$ 142.29
-0.22%
+0.40%
-2.66%
$ 6.95M
$ 618.72
31
Microsoft xStock
Microsoft xStock
MSFTX
$ 481.19
0.00%
-0.00%
-2.99%
$ 6.95M
$ 50.64K
32
Wrapped Mantle
Wrapped Mantle
WMNT
$ 0.437662
0.00%
-0.00%
-5.02%
$ 6.13M
$ 273.19K
33
Scor
Scor
SCOR
$ 0.01248316
0.00%
+0.00%
-2.95%
$ 5.60M
$ 245.53
34
Puff The Dragon
Puff The Dragon
PUFF
$ 0.00535696
+0.75%
+0.02%
-7.68%
$ 4.76M
$ 665.38
35
Fantom Bomb
Fantom Bomb
FBOMB
$ 0.01150779
+0.59%
+0.01%
+2.31%
$ 4.32M
$ 85.70K
36
Broadcom xStock
Broadcom xStock
AVGOX
$ 381.06
+0.01%
-0.01%
-8.54%
$ 2.81M
$ 113.84K
37
VOOI
VOOI
VOOI
$ 0.008752
+0.19%
-0.53%
+5.21%
$ 2.75M
$ 6.09M
38
Stargate Bridged USDT
Stargate Bridged USDT
USDT
$ 0.999292
0.00%
0.00%
-0.02%
$ 2.47M
$ 363.25K
39
$ 311.88
-0.02%
+0.64%
+1.49%
$ 1.86M
$ 178.33
40
Tarot
Tarot
TAROT
$ 0.02612158
+0.31%
-0.00%
+0.05%
$ 1.77M
$ 986.98
41
Berkshire Hathaway xStock
Berkshire Hathaway xStock
BRK.BX
$ 503.67
0.00%
+0.01%
-1.13%
$ 1.60M
$ 8.76K
42
MOE
MOE
MOE
$ 0.00693379
-0.09%
-0.01%
-11.36%
$ 1.25M
$ 125.24
43
Chevron xStock
Chevron xStock
CVXX
$ 200.24
0.00%
-0.02%
+0.46%
$ 1.16M
$ 5.61K
44
Eli Lilly xStock
Eli Lilly xStock
LLYX
$ 1,233.08
+0.53%
+0.05%
-0.15%
$ 924.74K
$ 79.49K
45
Exxon Mobil xStock
Exxon Mobil xStock
XOMX
$ 166.27
+0.01%
+0.03%
+4.67%
$ 798.07K
$ 11.64K
46
iZUMi Finance
iZUMi Finance
IZI
$ 0.00067749
+0.45%
+0.01%
-2.99%
$ 533.46K
$ 781.02
47
Wrapped Tesla xStock
Wrapped Tesla xStock
WTSLAX
$ 337.11
0.00%
+0.01%
+3.74%
$ 502.32K
$ 53.37M
48
UnitedHealth xStock
UnitedHealth xStock
UNHX
$ 402.86
-0.07%
-0.01%
-3.06%
$ 457.42K
$ 109.92K
49
Visa xStock
Visa xStock
VX
$ 371.82
0.00%
+0.01%
+2.66%
$ 452.01K
$ 99.76
50
Wrapped NVIDIA xStock
Wrapped NVIDIA xStock
WNVDAX
$ 220.37
-0.24%
-0.00%
-1.47%
$ 392.12K
$ 6.54M

Tez-tez verilən suallar

Mantiya Ekosistemi tokenləri nədir və niyə məşhurdurlar?
Mantiya Ekosistemi tokenləri ortaq bir mövzuya və ya texnologiyaya yönəlmiş bir qrup kripto layihəsini təmsil edir. Bu kateqoriya hazırda MEXC-də izlənən 65 tokenləri və ümumi $103.37B bazar kapitallaşması ilə treyderlərin diqqətini cəlb edib.
Hazırda ən yaxşı performans göstərən Mantiya Ekosistemi tokeni hansıdır?
MEXC-də izlənilən Mantiya Ekosistemi tokenləri arasında SVL son 24 saat ərzində 21.89% qiymət dəyişikliyi ilə ən güclü son performansı göstərdi. Performans məlumatları real vaxt rejimində yenilənir və bazar şərtlərinə əsasən dəyişə bilər.
MEXC-də nə qədər Mantiya Ekosistemi tokeni var?
MEXC hazırda həm ticarət edilə bilən, həm də əvvəlcədən siyahıya alınmış layihələri əhatə edən 65 Mantiya Ekosistemi tokeni izləyir. Populyar Mantiya Ekosistemi tokenlərinə USDC, LINK, USDE daxildir. Kateqoriya inkişaf etdikcə yeni tokenlər müntəzəm olaraq əlavə olunur.
Mantiya Ekosistemi kateqoriyasının ümumi bazar kapitallaşması nə qədərdir?
Bütün Mantiya Ekosistemi tokenlərinin birləşdirilmiş bazar kapitallaşması təxminən $103.37B təşkil edir. Bu rəqəm kateqoriyanın ümumi dəyərini əks etdirir və real vaxt rejimində bazar dalğalanmalarına məruz qalır.

İmtina

Təsnifat qaydaları və bazar məlumatları ilə yanaşı, rəqəmsal aktivlərin Mantiya Ekosistemi sektoruna daxil edilməsi müstəqil üçüncü tərəflərdən əldə edilir. Bu kateqoriyada tokenin listinqi MEXC tərəfindən təsdiq, zəmanət və ya investisiya tövsiyəsi hesab edilmir. Bütün məzmun yalnız məlumatlandırma məqsədi daşıyır. Kriptovalyuta qiymətləri bazar dalğalanmalarına məruz qalır; öz araşdırmanızı (DYOR) aparın və ehtiyatla ticarət edin.