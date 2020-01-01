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Bazar kapitallaşması üzrə ən yaxşı Manta Şəbəkə Ekosistemi tokenləri

Manta Şəbəkə Ekosistemi sektorundakı ən yüksək performans göstərən koinləri araşdırın. Aşağıdakı koinlər bazar kapitallaşmasına görə sıralanmışdır ki, bu da bazar trendlərini asanlıqla izləməyinizə və treydinq imkanlarını kəşf etməyinizə kömək edir.

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Koin
Qiymət
Son 7 gün
Fəaliyyət
1
USDCoin
USDCoin
USDC
$ 1.00079
0.00%
-0.01%
-0.01%
$ 74.85B
$ 55.10M
2
Ethena USDe
Ethena USDe
USDE
$ 1.0008
+0.01%
0.00%
-0.01%
$ 4.49B
$ 601.88K
3
Ethena Staked USDe
Ethena Staked USDe
SUSDE
$ 1.24
0.00%
0.00%
0.00%
$ 1.37B
$ 9.38M
4
Kelp DAO Restaked ETH
Kelp DAO Restaked ETH
RSETH
$ 2,064.79
+0.15%
+0.01%
+1.87%
$ 873.21M
$ 5.41K
5
Ethena
Ethena
ENA
$ 0.08415
-0.26%
+0.48%
-2.35%
$ 781.23M
$ 2.94M
6
Pyth Network
Pyth Network
PYTH
$ 0.03832
-0.03%
+0.45%
-4.66%
$ 300.98M
$ 4.60M
7
Tellor Tributes
Tellor Tributes
TRB
$ 13.06
+0.15%
-0.00%
-3.04%
$ 36.62M
$ 39.38M
8
Manta Network
Manta Network
MANTA
$ 0.05506
+0.14%
-0.97%
-2.89%
$ 26.23M
$ 1.08M
9
Bella
Bella
BEL
$ 0.10689
+0.21%
-0.59%
-0.52%
$ 8.42M
$ 558.68K
10
Quickswap
Quickswap
QUICK
$ 0.007898
-0.10%
-0.32%
-1.38%
$ 6.01M
$ 7.52M
11
Stader MaticX
Stader MaticX
MATICX
$ 0.097323
0.00%
+0.01%
+9.71%
$ 3.45M
$ 244.23
12
Anzen Staked USDz
Anzen Staked USDz
SUSDZ
$ 1.2
0.00%
--
0.00%
$ 611.93K
$ 506.73
13
iZUMi Finance
iZUMi Finance
IZI
$ 0.00067749
+0.45%
+0.01%
-2.99%
$ 533.46K
$ 781.02
14
Deri Protocol
Deri Protocol
DERI
$ 0.00076515
+0.10%
+0.00%
-1.89%
$ 358.15K
$ 16.58
15
Bifrost Voucher MANTA
Bifrost Voucher MANTA
VMANTA
$ 0.077866
0.00%
--
-2.70%
$ 313.93K
$ 14.36
16
Ispolink
Ispolink
ISP
$ 2.143E-5
-0.33%
+4.40%
-10.86%
$ 203.44K
--

Tez-tez verilən suallar

Manta Şəbəkə Ekosistemi tokenləri nədir və niyə məşhurdurlar?
Manta Şəbəkə Ekosistemi tokenləri ortaq bir mövzuya və ya texnologiyaya yönəlmiş bir qrup kripto layihəsini təmsil edir. Bu kateqoriya hazırda MEXC-də izlənən 16 tokenləri və ümumi $82.75B bazar kapitallaşması ilə treyderlərin diqqətini cəlb edib.
Hazırda ən yaxşı performans göstərən Manta Şəbəkə Ekosistemi tokeni hansıdır?
MEXC-də izlənilən Manta Şəbəkə Ekosistemi tokenləri arasında ISP son 24 saat ərzində 4.40% qiymət dəyişikliyi ilə ən güclü son performansı göstərdi. Performans məlumatları real vaxt rejimində yenilənir və bazar şərtlərinə əsasən dəyişə bilər.
MEXC-də nə qədər Manta Şəbəkə Ekosistemi tokeni var?
MEXC hazırda həm ticarət edilə bilən, həm də əvvəlcədən siyahıya alınmış layihələri əhatə edən 16 Manta Şəbəkə Ekosistemi tokeni izləyir. Populyar Manta Şəbəkə Ekosistemi tokenlərinə USDC, USDE, SUSDE daxildir. Kateqoriya inkişaf etdikcə yeni tokenlər müntəzəm olaraq əlavə olunur.
Manta Şəbəkə Ekosistemi kateqoriyasının ümumi bazar kapitallaşması nə qədərdir?
Bütün Manta Şəbəkə Ekosistemi tokenlərinin birləşdirilmiş bazar kapitallaşması təxminən $82.75B təşkil edir. Bu rəqəm kateqoriyanın ümumi dəyərini əks etdirir və real vaxt rejimində bazar dalğalanmalarına məruz qalır.

İmtina

Təsnifat qaydaları və bazar məlumatları ilə yanaşı, rəqəmsal aktivlərin Manta Şəbəkə Ekosistemi sektoruna daxil edilməsi müstəqil üçüncü tərəflərdən əldə edilir. Bu kateqoriyada tokenin listinqi MEXC tərəfindən təsdiq, zəmanət və ya investisiya tövsiyəsi hesab edilmir. Bütün məzmun yalnız məlumatlandırma məqsədi daşıyır. Kriptovalyuta qiymətləri bazar dalğalanmalarına məruz qalır; öz araşdırmanızı (DYOR) aparın və ehtiyatla ticarət edin.