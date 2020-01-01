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Bazar kapitallaşması üzrə ən yaxşı LP Tokenləri tokenləri

LP Tokenləri sektorundakı ən yüksək performans göstərən koinləri araşdırın. Aşağıdakı koinlər bazar kapitallaşmasına görə sıralanmışdır ki, bu da bazar trendlərini asanlıqla izləməyinizə və treydinq imkanlarını kəşf etməyinizə kömək edir.

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Koin
Qiymət
Son 7 gün
Fəaliyyət
1
Jupiter Perpetuals Liquidity Provider Token
Jupiter Perpetuals Liquidity Provider Token
JLP
$ 3,68
0,00%
+0,01%
+1,38%
$ 775,91M
$ 2,85M
2
WETH ARM LP Token
WETH ARM LP Token
ARM-WETH
$ 1 924,54
+0,26%
+0,01%
+1,88%
$ 4,60M
--
3
stETH ARM LP Token
stETH ARM LP Token
ARM-WETH-STETH
$ 2 087,11
+0,14%
+0,01%
+1,86%
$ 3,97M
--
4
Maxi PayFi Strategy Token
Maxi PayFi Strategy Token
MPST
$ 0,99901
0,00%
--
0,00%
$ 585,37K
$ 1,11
5
sUSDe ARM LP Token
sUSDe ARM LP Token
ARM-SUSDE-USDE
$ 1,023
0,00%
0,00%
0,00%
$ 541,78K
--
6
Aquabank bTether
Aquabank bTether
BUSDT
$ 0,998807
+0,04%
-0,00%
-0,07%
$ 314,24K
$ 27,26K
7
Resolv Liquidity Provider Token
Resolv Liquidity Provider Token
RLP
$ 0,150567
0,00%
--
+1,72%
$ 243,25K
$ 265,58
8
Aquabank bCircle
Aquabank bCircle
BUSDC
$ 1,0
+0,09%
0,00%
0,00%
$ 207,19K
$ 95,69K
9
Aquabank bAUSD
Aquabank bAUSD
BAUSD
$ 0,999433
+0,08%
0,00%
-0,04%
$ 118,44K
$ 59,01K
10
eETH ARM LP Token
eETH ARM LP Token
ARM-WETH-EETH
$ 1 979,33
+0,40%
+0,01%
+2,18%
$ 116,78K
--

Tez-tez verilən suallar

LP Tokenləri tokenləri nədir və niyə məşhurdurlar?
LP Tokenləri tokenləri ortaq bir mövzuya və ya texnologiyaya yönəlmiş bir qrup kripto layihəsini təmsil edir. Bu kateqoriya hazırda MEXC-də izlənən 10 tokenləri və ümumi $786.61M bazar kapitallaşması ilə treyderlərin diqqətini cəlb edib.
Hazırda ən yaxşı performans göstərən LP Tokenləri tokeni hansıdır?
MEXC-də izlənilən LP Tokenləri tokenləri arasında ARM-WETH-EETH son 24 saat ərzində 0.01% qiymət dəyişikliyi ilə ən güclü son performansı göstərdi. Performans məlumatları real vaxt rejimində yenilənir və bazar şərtlərinə əsasən dəyişə bilər.
MEXC-də nə qədər LP Tokenləri tokeni var?
MEXC hazırda həm ticarət edilə bilən, həm də əvvəlcədən siyahıya alınmış layihələri əhatə edən 10 LP Tokenləri tokeni izləyir. Populyar LP Tokenləri tokenlərinə JLP, ARM-WETH, ARM-WETH-STETH daxildir. Kateqoriya inkişaf etdikcə yeni tokenlər müntəzəm olaraq əlavə olunur.
LP Tokenləri kateqoriyasının ümumi bazar kapitallaşması nə qədərdir?
Bütün LP Tokenləri tokenlərinin birləşdirilmiş bazar kapitallaşması təxminən $786.61M təşkil edir. Bu rəqəm kateqoriyanın ümumi dəyərini əks etdirir və real vaxt rejimində bazar dalğalanmalarına məruz qalır.

İmtina

Təsnifat qaydaları və bazar məlumatları ilə yanaşı, rəqəmsal aktivlərin LP Tokenləri sektoruna daxil edilməsi müstəqil üçüncü tərəflərdən əldə edilir. Bu kateqoriyada tokenin listinqi MEXC tərəfindən təsdiq, zəmanət və ya investisiya tövsiyəsi hesab edilmir. Bütün məzmun yalnız məlumatlandırma məqsədi daşıyır. Kriptovalyuta qiymətləri bazar dalğalanmalarına məruz qalır; öz araşdırmanızı (DYOR) aparın və ehtiyatla ticarət edin.