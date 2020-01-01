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Bazar kapitallaşması üzrə ən yaxşı Lisk Ekosistemi tokenləri

Lisk Ekosistemi sektorundakı ən yüksək performans göstərən koinləri araşdırın. Aşağıdakı koinlər bazar kapitallaşmasına görə sıralanmışdır ki, bu da bazar trendlərini asanlıqla izləməyinizə və treydinq imkanlarını kəşf etməyinizə kömək edir.

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Koin
Qiymət
Son 7 gün
Fəaliyyət
1
Wrapped BTC
Wrapped BTC
WBTC
$ 64,511.82
+0.12%
+0.39%
+1.43%
$ 7.51B
$ 1.33
2
Chainlink
Chainlink
LINK
$ 9.742
-0.04%
+3.58%
+11.48%
$ 6.42B
$ 53.59K
3
Tellor Tributes
Tellor Tributes
TRB
$ 13.06
+0.15%
-0.00%
-3.04%
$ 36.62M
$ 39.38M
4
Lisk
Lisk
LSK
$ 0.080488
-0.02%
+0.02%
+3.43%
$ 18.75M
$ 1.24M
5
Compliant Naira
Compliant Naira
CNGN
$ 0.00071686
0.00%
0.00%
+0.36%
$ 2.14M
$ 32.60
6
Stargate Bridged USDT0
Stargate Bridged USDT0
USDT0
$ 0.999292
0.00%
0.00%
+0.11%
$ 1.09M
$ 39.54K
7
IDRX
IDRX
IDRX
$ 5.612E-5
+0.05%
-0.50%
+0.34%
$ 1.04M
--
8
OpenUSDT
OpenUSDT
OUSDT
$ 0.999292
0.00%
0.00%
+0.07%
$ 834.60K
$ 536.44K

Tez-tez verilən suallar

Lisk Ekosistemi tokenləri nədir və niyə məşhurdurlar?
Lisk Ekosistemi tokenləri ortaq bir mövzuya və ya texnologiyaya yönəlmiş bir qrup kripto layihəsini təmsil edir. Bu kateqoriya hazırda MEXC-də izlənən 8 tokenləri və ümumi $14.00B bazar kapitallaşması ilə treyderlərin diqqətini cəlb edib.
Hazırda ən yaxşı performans göstərən Lisk Ekosistemi tokeni hansıdır?
MEXC-də izlənilən Lisk Ekosistemi tokenləri arasında LINK son 24 saat ərzində 3.58% qiymət dəyişikliyi ilə ən güclü son performansı göstərdi. Performans məlumatları real vaxt rejimində yenilənir və bazar şərtlərinə əsasən dəyişə bilər.
MEXC-də nə qədər Lisk Ekosistemi tokeni var?
MEXC hazırda həm ticarət edilə bilən, həm də əvvəlcədən siyahıya alınmış layihələri əhatə edən 8 Lisk Ekosistemi tokeni izləyir. Populyar Lisk Ekosistemi tokenlərinə WBTC, LINK, TRB daxildir. Kateqoriya inkişaf etdikcə yeni tokenlər müntəzəm olaraq əlavə olunur.
Lisk Ekosistemi kateqoriyasının ümumi bazar kapitallaşması nə qədərdir?
Bütün Lisk Ekosistemi tokenlərinin birləşdirilmiş bazar kapitallaşması təxminən $14.00B təşkil edir. Bu rəqəm kateqoriyanın ümumi dəyərini əks etdirir və real vaxt rejimində bazar dalğalanmalarına məruz qalır.

İmtina

Təsnifat qaydaları və bazar məlumatları ilə yanaşı, rəqəmsal aktivlərin Lisk Ekosistemi sektoruna daxil edilməsi müstəqil üçüncü tərəflərdən əldə edilir. Bu kateqoriyada tokenin listinqi MEXC tərəfindən təsdiq, zəmanət və ya investisiya tövsiyəsi hesab edilmir. Bütün məzmun yalnız məlumatlandırma məqsədi daşıyır. Kriptovalyuta qiymətləri bazar dalğalanmalarına məruz qalır; öz araşdırmanızı (DYOR) aparın və ehtiyatla ticarət edin.