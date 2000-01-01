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Bazar kapitallaşması üzrə ən yaxşı Likvid Steyk İdarəetmə Tokenləri tokenləri

Likvid Steyk İdarəetmə Tokenləri sektorundakı ən yüksək performans göstərən koinləri araşdırın. Aşağıdakı koinlər bazar kapitallaşmasına görə sıralanmışdır ki, bu da bazar trendlərini asanlıqla izləməyinizə və treydinq imkanlarını kəşf etməyinizə kömək edir.

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Koin
Qiymət
Son 7 gün
Fəaliyyət
1
JITO
JITO
JTO
$ 0.5476
-0.26%
-3.07%
-1.35%
$ 263.99M
$ 128.53K
2
Lido DAO
Lido DAO
LDO
$ 0.3057
+0.29%
+1.26%
+4.29%
$ 258.08M
$ 317.01K
3
Bedrock
Bedrock
BR
$ 0.2403
+0.56%
+19.96%
+1.39%
$ 61.08M
$ 359.11K
4
AnkrNetwork
AnkrNetwork
ANKR
$ 0.003324
+0.42%
-0.18%
-1.97%
$ 33.31M
$ 17.09M
5
Kinetiq
Kinetiq
KNTQ
$ 0.11588
+0.43%
-0.12%
+1.67%
$ 31.92M
$ 3.17M
6
Rocket Pool
Rocket Pool
RPL
$ 1.368
-0.22%
+1.94%
-1.37%
$ 30.76M
$ 41.94K
7
FRAX
FRAX
FRAX
$ 0.2789
+0.21%
+1.08%
-5.82%
$ 24.71M
$ 241.58K
8
Dinero
Dinero
DINERO
$ 0.01260914
0.00%
0.00%
+0.02%
$ 15.92M
$ 10.80
9
Cloud
Cloud
CLOUD
$ 0.02178004
+0.06%
+0.01%
+1.09%
$ 13.28M
$ 54.25K
10
Marinade
Marinade
MNDE
$ 0.01876599
+0.04%
-0.00%
-0.63%
$ 10.25M
$ 35.02K
11
BENQI
BENQI
BENQI
$ 0.001257
+0.16%
+0.88%
-5.53%
$ 9.10M
$ 41.81M
12
Haedal Protocol
Haedal Protocol
HAEDAL
$ 0.01751
+0.23%
+0.87%
+6.73%
$ 7.41M
$ 5.22M
13
Stader
Stader
SD
$ 0.095
-0.53%
+0.96%
-8.77%
$ 6.70M
$ 630.96K
14
Stake DAO
Stake DAO
SDT
$ 0.087209
+0.18%
+0.02%
+4.18%
$ 5.96M
$ 684.44
15
Swell Network
Swell Network
SWELL
$ 0.0006397
+2.51%
+14.12%
+5.21%
$ 3.28M
$ 95.98M
16
StakeWise
StakeWise
SWISE
$ 0.00231265
0.00%
--
+1.76%
$ 1.74M
$ 397.44
17
Hipo Governance Token
Hipo Governance Token
HPO
$ 0.00206257
-0.06%
-0.01%
-4.27%
$ 1.61M
$ 99.73
18
Veno Finance
Veno Finance
VNO
$ 0.00277205
+0.02%
-0.00%
-1.27%
$ 1.48M
$ 572.28
19
Etherex Liquid Staking Token
Etherex Liquid Staking Token
REX33
$ 0.00607199
-0.02%
-0.05%
-12.51%
$ 657.39K
$ 37.44
20
Stride
Stride
STRD
$ 0.01389385
+0.62%
-0.09%
-6.25%
$ 530.50K
$ 572.61
21
Bifrost
Bifrost
BNC
$ 0.013581
-0.79%
-3.65%
-11.53%
$ 504.39K
$ 1.98M
22
Stake DAO FXN
Stake DAO FXN
SDFXN
$ 14.92
+0.20%
+0.00%
+11.34%
$ 482.39K
$ 78.98
23
Rainbow Token
Rainbow Token
RBW
$ 0.00035401
+0.18%
+0.01%
-0.24%
$ 353.90K
$ 0.37
24
Pondo
Pondo
PNDO
$ 0.0002696
0.00%
--
+6.92%
$ 269.60K
$ 1.17K
25
Stafi
Stafi
FIS
$ 0.00158237
-0.17%
-0.06%
+13.69%
$ 246.23K
$ 48.39K
26
Staked LOOP
Staked LOOP
STLOOP
$ 0.00184337
0.00%
--
0.00%
$ 197.97K
$ 4.91
27
Smilee
Smilee
SMILEE
$ 0.02685834
0.00%
+0.00%
+5.53%
$ 53.72K
$ 19.32
28
pSTAKE Finance
pSTAKE Finance
PSTAKE
$ 0.00010833
0.00%
--
0.00%
$ 47.63K
$ 15.43
29
MilkyWay
MilkyWay
MILK
$ 3.531E-5
0.00%
-6.50%
-16.21%
$ 42.38K
--
30
Monsterra
Monsterra
MSTR
$ 0.00031932
0.00%
+0.09%
+19.46%
$ 31.52K
$ 274.56
31
mETHProtocol
mETHProtocol
COOK
$ 0.002362
-0.04%
-0.30%
-2.72%
--
$ 23.66M
32
LoopNetwork
LoopNetwork
LOOP
$ 0.002651
0.00%
-7.15%
+13.10%
--
$ 119.11K
33
Amnis Finance
Amnis Finance
AMI
$ 0.001487
+1.41%
+1.41%
+17.31%
--
$ 39.43M
34
Treehouse
Treehouse
TREE
$ 0.03477
+2.26%
+4.51%
-0.61%
--
$ 1.75M
35
Echo
Echo
ECHO
$ 0.00331
+0.12%
+0.67%
-1.02%
--
$ 17.26M

Tez-tez verilən suallar

Likvid Steyk İdarəetmə Tokenləri tokenləri nədir və niyə məşhurdurlar?
Likvid Steyk İdarəetmə Tokenləri tokenləri ortaq bir mövzuya və ya texnologiyaya yönəlmiş bir qrup kripto layihəsini təmsil edir. Bu kateqoriya hazırda MEXC-də izlənən 35 tokenləri və ümumi $783.99M bazar kapitallaşması ilə treyderlərin diqqətini cəlb edib.
Hazırda ən yaxşı performans göstərən Likvid Steyk İdarəetmə Tokenləri tokeni hansıdır?
MEXC-də izlənilən Likvid Steyk İdarəetmə Tokenləri tokenləri arasında BR son 24 saat ərzində 19.96% qiymət dəyişikliyi ilə ən güclü son performansı göstərdi. Performans məlumatları real vaxt rejimində yenilənir və bazar şərtlərinə əsasən dəyişə bilər.
MEXC-də nə qədər Likvid Steyk İdarəetmə Tokenləri tokeni var?
MEXC hazırda həm ticarət edilə bilən, həm də əvvəlcədən siyahıya alınmış layihələri əhatə edən 35 Likvid Steyk İdarəetmə Tokenləri tokeni izləyir. Populyar Likvid Steyk İdarəetmə Tokenləri tokenlərinə JTO, LDO, BR daxildir. Kateqoriya inkişaf etdikcə yeni tokenlər müntəzəm olaraq əlavə olunur.
Likvid Steyk İdarəetmə Tokenləri kateqoriyasının ümumi bazar kapitallaşması nə qədərdir?
Bütün Likvid Steyk İdarəetmə Tokenləri tokenlərinin birləşdirilmiş bazar kapitallaşması təxminən $783.99M təşkil edir. Bu rəqəm kateqoriyanın ümumi dəyərini əks etdirir və real vaxt rejimində bazar dalğalanmalarına məruz qalır.

İmtina

Təsnifat qaydaları və bazar məlumatları ilə yanaşı, rəqəmsal aktivlərin Likvid Steyk İdarəetmə Tokenləri sektoruna daxil edilməsi müstəqil üçüncü tərəflərdən əldə edilir. Bu kateqoriyada tokenin listinqi MEXC tərəfindən təsdiq, zəmanət və ya investisiya tövsiyəsi hesab edilmir. Bütün məzmun yalnız məlumatlandırma məqsədi daşıyır. Kriptovalyuta qiymətləri bazar dalğalanmalarına məruz qalır; öz araşdırmanızı (DYOR) aparın və ehtiyatla ticarət edin.