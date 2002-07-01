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Bazar kapitallaşması üzrə ən yaxşı Maye Steyk tokenləri

Maye Steyk sektorundakı ən yüksək performans göstərən koinləri araşdırın. Aşağıdakı koinlər bazar kapitallaşmasına görə sıralanmışdır ki, bu da bazar trendlərini asanlıqla izləməyinizə və treydinq imkanlarını kəşf etməyinizə kömək edir.

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Koin
Qiymət
Son 7 gün
Fəaliyyət
1
Lido Staked ETH
Lido Staked ETH
STETH
$ 1,923.33
+0.16%
+1.08%
+1.82%
$ 17.27B
$ 30.91
2
Wrapped stETH
Wrapped stETH
WSTETH
$ 2,388.3
+0.26%
+0.01%
+1.99%
$ 8.89B
$ 1.72M
3
Wrapped Beacon ETH
Wrapped Beacon ETH
WBETH
$ 2,118.21
+0.16%
+0.01%
+1.82%
$ 7.13B
$ 248.82K
4
Staked TRX
Staked TRX
STRX
$ 0.419225
0.00%
0.00%
-1.33%
$ 3.13B
$ 463.67K
5
clBTC
clBTC
CLBTC
$ 64,448
0.00%
0.00%
+1.09%
$ 899.45M
$ 2.13
6
Kelp DAO Restaked ETH
Kelp DAO Restaked ETH
RSETH
$ 2,064.79
+0.15%
+0.01%
+1.87%
$ 873.21M
$ 5.41K
7
Kinetiq Staked HYPE
Kinetiq Staked HYPE
KHYPE
$ 60.06
+0.50%
-0.01%
+3.18%
$ 821.21M
$ 4.61M
8
Binance Staked SOL
Binance Staked SOL
BNSOL
$ 87.22
+0.40%
+0.02%
+2.11%
$ 781.73M
$ 993.79K
9
Jito Staked SOL
Jito Staked SOL
JITOSOL
$ 100.19
+0.17%
+0.02%
+2.02%
$ 772.83M
$ 9.89M
10
Rocket Pool ETH
Rocket Pool ETH
RETH
$ 2,243.75
+0.18%
+0.01%
+1.79%
$ 718.28M
$ 340.67K
11
Liquid Staked ETH
Liquid Staked ETH
LSETH
$ 2,145.47
+0.04%
+0.02%
+1.92%
$ 615.02M
$ 35.51K
12
Mantle Staked Ether
Mantle Staked Ether
METH
$ 2,107.77
-0.03%
+0.01%
+2.07%
$ 456.03M
$ 209.66K
13
Jupiter Staked SOL
Jupiter Staked SOL
JUPSOL
$ 93.26
+0.26%
+0.02%
+2.23%
$ 401.78M
$ 1.18M
14
Coinbase Wrapped Staked ETH
Coinbase Wrapped Staked ETH
CBETH
$ 2,186.23
+0.18%
+0.01%
+1.98%
$ 365.25M
$ 6.29M
15
StakeWise Staked ETH
StakeWise Staked ETH
OSETH
$ 2,046.45
+0.22%
+0.01%
+1.90%
$ 291.20M
$ 70.75K
16
JITO
JITO
JTO
$ 0.5476
-0.26%
-3.07%
-1.35%
$ 263.99M
$ 128.53K
17
Lido DAO
Lido DAO
LDO
$ 0.3057
+0.29%
+1.26%
+4.29%
$ 258.08M
$ 317.01K
18
Pendle
Pendle
PENDLE
$ 1.301
+0.62%
-3.64%
-3.85%
$ 221.96M
$ 292.97K
19
Drift Staked SOL
Drift Staked SOL
DSOL
$ 93.66
+0.17%
+0.02%
+2.20%
$ 217.57M
$ 126.39
20
Universal BTC
Universal BTC
UNIBTC
$ 64,019
+0.22%
+0.00%
+1.38%
$ 190.97M
$ 6.83K
21
Marinade Staked SOL
Marinade Staked SOL
MSOL
$ 108.35
+0.23%
+0.01%
+2.37%
$ 182.97M
$ 577.78K
22
Stader ETHx
Stader ETHx
ETHX
$ 2,098.4
+0.21%
+0.01%
+1.83%
$ 166.69M
$ 5.66K
23
Sanctum Infinity
Sanctum Infinity
INF
$ 111.9
+0.25%
+0.02%
+2.20%
$ 158.26M
$ 208.69K
24
BENQI Liquid Staked AVAX
BENQI Liquid Staked AVAX
SAVAX
$ 8.09
-0.12%
-0.00%
-3.00%
$ 143.43M
$ 98.01K
25
Phantom Staked SOL
Phantom Staked SOL
PSOL
$ 84.64
+0.24%
+0.01%
+2.22%
$ 127.84M
$ 71.59K
26
Frax Ether
Frax Ether
FRXETH
$ 1,917.35
+0.25%
+0.01%
+2.04%
$ 118.95M
$ 55.86K
27
JPool Staked SOL
JPool Staked SOL
JSOL
$ 105.81
+0.13%
+0.02%
+2.17%
$ 106.27M
$ 19.18K
28
The Vault Staked SOL
The Vault Staked SOL
VSOL
$ 90.47
+0.28%
+0.02%
+2.23%
$ 104.07M
$ 22.15K
29
Bybit Staked SOL
Bybit Staked SOL
BBSOL
$ 90.53
+0.23%
+0.02%
+2.42%
$ 94.93M
$ 448.92K
30
Renzo Restaked ETH
Renzo Restaked ETH
EZETH
$ 2,080.2
+0.21%
+0.01%
+1.93%
$ 88.16M
$ 19.78K
31
Staked Frax Ether
Staked Frax Ether
SFRXETH
$ 2,205.27
-0.85%
0.00%
+0.42%
$ 82.06M
$ 481.72
32
Helius Staked SOL
Helius Staked SOL
HSOL
$ 91.52
+0.20%
+0.02%
+2.27%
$ 71.51M
$ 2.60K
33
BlazeStake Staked SOL
BlazeStake Staked SOL
BSOL
$ 101.63
+0.28%
+0.02%
+2.35%
$ 71.37M
$ 130.54K
34
Origin Ether
Origin Ether
OETH
$ 1,919.61
+0.09%
+0.01%
+1.80%
$ 70.03M
$ 181.57K
35
stUSDT Staked USDT
stUSDT Staked USDT
STUSDT
$ 0.980912
0.00%
0.00%
-3.17%
$ 61.75M
$ 4.03
36
Treehouse ETH
Treehouse ETH
TETH
$ 2,399.51
+0.21%
+0.01%
+1.88%
$ 49.83M
$ 52.99K
37
Kinetiq Earn Vault
Kinetiq Earn Vault
VKHYPE
$ 60.71
+0.50%
-0.01%
+3.25%
$ 42.95M
$ 268.16K
38
Lorenzo Protocol
Lorenzo Protocol
BANK
$ 0.0354
+1.08%
+0.39%
-17.62%
$ 41.86M
$ 41.80M
39
Babylon
Babylon
BABY
$ 0.01003
-0.10%
-1.96%
-3.85%
$ 37.08M
$ 5.84M
40
SSV Token
SSV Token
SSV
$ 2.189
-0.05%
-1.04%
+7.70%
$ 35.83M
$ 22.65K
41
AnkrNetwork
AnkrNetwork
ANKR
$ 0.003324
+0.42%
-0.18%
-1.97%
$ 33.31M
$ 17.09M
42
Kinetiq
Kinetiq
KNTQ
$ 0.11588
+0.43%
-0.12%
+1.67%
$ 31.92M
$ 3.17M
43
Rocket Pool
Rocket Pool
RPL
$ 1.368
-0.22%
+1.94%
-1.37%
$ 30.76M
$ 41.94K
44
Super OETH
Super OETH
SUPEROETHB
$ 1,920.02
+0.24%
+0.01%
+1.85%
$ 29.07M
$ 10.13K
45
Swell Ethereum
Swell Ethereum
SWETH
$ 2,166.17
+0.22%
+0.01%
+1.91%
$ 25.30M
$ 42.47K
46
Lista DAO
Lista DAO
LISTA
$ 0.06257
-0.48%
+3.26%
+7.60%
$ 25.29M
$ 1.04M
47
FRAX
FRAX
FRAX
$ 0.2789
+0.21%
+1.08%
-5.82%
$ 24.71M
$ 241.58K
48
Haedal Staked SUI
Haedal Staked SUI
HASUI
$ 0.710641
+0.05%
+0.01%
-4.49%
$ 24.05M
$ 35.17K
49
Lorenzo stBTC
Lorenzo stBTC
STBTC
$ 64,125
+0.15%
--
+1.30%
$ 20.65M
$ 3.82K
50
Ankr Staked ETH
Ankr Staked ETH
ANKRETH
$ 2,364.3
+0.20%
--
+1.66%
$ 16.12M
$ 265.09

Tez-tez verilən suallar

Maye Steyk tokenləri nədir və niyə məşhurdurlar?
Maye Steyk tokenləri ortaq bir mövzuya və ya texnologiyaya yönəlmiş bir qrup kripto layihəsini təmsil edir. Bu kateqoriya hazırda MEXC-də izlənən 158 tokenləri və ümumi $47.01B bazar kapitallaşması ilə treyderlərin diqqətini cəlb edib.
Hazırda ən yaxşı performans göstərən Maye Steyk tokeni hansıdır?
MEXC-də izlənilən Maye Steyk tokenləri arasında VOUCH son 24 saat ərzində 24.90% qiymət dəyişikliyi ilə ən güclü son performansı göstərdi. Performans məlumatları real vaxt rejimində yenilənir və bazar şərtlərinə əsasən dəyişə bilər.
MEXC-də nə qədər Maye Steyk tokeni var?
MEXC hazırda həm ticarət edilə bilən, həm də əvvəlcədən siyahıya alınmış layihələri əhatə edən 158 Maye Steyk tokeni izləyir. Populyar Maye Steyk tokenlərinə STETH, WSTETH, WBETH daxildir. Kateqoriya inkişaf etdikcə yeni tokenlər müntəzəm olaraq əlavə olunur.
Maye Steyk kateqoriyasının ümumi bazar kapitallaşması nə qədərdir?
Bütün Maye Steyk tokenlərinin birləşdirilmiş bazar kapitallaşması təxminən $47.01B təşkil edir. Bu rəqəm kateqoriyanın ümumi dəyərini əks etdirir və real vaxt rejimində bazar dalğalanmalarına məruz qalır.

İmtina

Təsnifat qaydaları və bazar məlumatları ilə yanaşı, rəqəmsal aktivlərin Maye Steyk sektoruna daxil edilməsi müstəqil üçüncü tərəflərdən əldə edilir. Bu kateqoriyada tokenin listinqi MEXC tərəfindən təsdiq, zəmanət və ya investisiya tövsiyəsi hesab edilmir. Bütün məzmun yalnız məlumatlandırma məqsədi daşıyır. Kriptovalyuta qiymətləri bazar dalğalanmalarına məruz qalır; öz araşdırmanızı (DYOR) aparın və ehtiyatla ticarət edin.