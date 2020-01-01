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Bazar kapitallaşması üzrə ən yaxşı Maye Staked SUI tokenləri

Maye Staked SUI sektorundakı ən yüksək performans göstərən koinləri araşdırın. Aşağıdakı koinlər bazar kapitallaşmasına görə sıralanmışdır ki, bu da bazar trendlərini asanlıqla izləməyinizə və treydinq imkanlarını kəşf etməyinizə kömək edir.

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Koin
Qiymət
Son 7 gün
Fəaliyyət
1
Haedal Staked SUI
Haedal Staked SUI
HASUI
$ 0.710641
+0.05%
+0.01%
-4.49%
$ 24.05M
$ 35.17K
2
Volo Staked SUI
Volo Staked SUI
VSUI
$ 0.701947
+0.17%
+0.01%
-4.56%
$ 15.84M
$ 5.38K
3
Spring Staked SUI
Spring Staked SUI
SSUI
$ 0.68113
+0.84%
+0.01%
-3.97%
$ 5.65M
$ 122.73
4
Aftermath Staked SUI
Aftermath Staked SUI
AFSUI
$ 0.703389
+0.21%
+0.01%
-4.38%
$ 2.08M
$ 2.13K
5
xSUI
xSUI
XSUI
$ 0.669611
+0.21%
+0.01%
-4.61%
$ 159.18K
$ 449.25

Tez-tez verilən suallar

Maye Staked SUI tokenləri nədir və niyə məşhurdurlar?
Maye Staked SUI tokenləri ortaq bir mövzuya və ya texnologiyaya yönəlmiş bir qrup kripto layihəsini təmsil edir. Bu kateqoriya hazırda MEXC-də izlənən 5 tokenləri və ümumi $47.79M bazar kapitallaşması ilə treyderlərin diqqətini cəlb edib.
Hazırda ən yaxşı performans göstərən Maye Staked SUI tokeni hansıdır?
MEXC-də izlənilən Maye Staked SUI tokenləri arasında HASUI son 24 saat ərzində 0.01% qiymət dəyişikliyi ilə ən güclü son performansı göstərdi. Performans məlumatları real vaxt rejimində yenilənir və bazar şərtlərinə əsasən dəyişə bilər.
MEXC-də nə qədər Maye Staked SUI tokeni var?
MEXC hazırda həm ticarət edilə bilən, həm də əvvəlcədən siyahıya alınmış layihələri əhatə edən 5 Maye Staked SUI tokeni izləyir. Populyar Maye Staked SUI tokenlərinə HASUI, VSUI, SSUI daxildir. Kateqoriya inkişaf etdikcə yeni tokenlər müntəzəm olaraq əlavə olunur.
Maye Staked SUI kateqoriyasının ümumi bazar kapitallaşması nə qədərdir?
Bütün Maye Staked SUI tokenlərinin birləşdirilmiş bazar kapitallaşması təxminən $47.79M təşkil edir. Bu rəqəm kateqoriyanın ümumi dəyərini əks etdirir və real vaxt rejimində bazar dalğalanmalarına məruz qalır.

İmtina

Təsnifat qaydaları və bazar məlumatları ilə yanaşı, rəqəmsal aktivlərin Maye Staked SUI sektoruna daxil edilməsi müstəqil üçüncü tərəflərdən əldə edilir. Bu kateqoriyada tokenin listinqi MEXC tərəfindən təsdiq, zəmanət və ya investisiya tövsiyəsi hesab edilmir. Bütün məzmun yalnız məlumatlandırma məqsədi daşıyır. Kriptovalyuta qiymətləri bazar dalğalanmalarına məruz qalır; öz araşdırmanızı (DYOR) aparın və ehtiyatla ticarət edin.