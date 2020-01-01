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Bazar kapitallaşması üzrə ən yaxşı Liquid Staked HYPE tokenləri

Liquid Staked HYPE sektorundakı ən yüksək performans göstərən koinləri araşdırın. Aşağıdakı koinlər bazar kapitallaşmasına görə sıralanmışdır ki, bu da bazar trendlərini asanlıqla izləməyinizə və treydinq imkanlarını kəşf etməyinizə kömək edir.

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Koin
Qiymət
Son 7 gün
Fəaliyyət
1
Kinetiq Staked HYPE
Kinetiq Staked HYPE
KHYPE
$ 60.06
+0.50%
-0.01%
+3.18%
$ 821.21M
$ 4.61M
2
Staked HYPE
Staked HYPE
STHYPE
$ 58.94
+0.86%
-0.01%
+3.59%
$ 175.68M
$ 15.12K
3
Kinetiq Markets HYPE
Kinetiq Markets HYPE
KMHYPE
$ 59.48
0.00%
--
+2.55%
$ 35.13M
$ 4.83K
4
HyperLink hlHYPE
HyperLink hlHYPE
HLHYPE
$ 58.75
0.00%
--
+7.07%
$ 7.87M
$ 58.31
5
Kintsu Staked Hype
Kintsu Staked Hype
SHYPE
$ 59.78
+0.56%
-0.01%
+7.96%
$ 45.95K
$ 5.84

Tez-tez verilən suallar

Liquid Staked HYPE tokenləri nədir və niyə məşhurdurlar?
Liquid Staked HYPE tokenləri ortaq bir mövzuya və ya texnologiyaya yönəlmiş bir qrup kripto layihəsini təmsil edir. Bu kateqoriya hazırda MEXC-də izlənən 5 tokenləri və ümumi $1.04B bazar kapitallaşması ilə treyderlərin diqqətini cəlb edib.
Hazırda ən yaxşı performans göstərən Liquid Staked HYPE tokeni hansıdır?
MEXC-də izlənilən Liquid Staked HYPE tokenləri arasında KMHYPE son 24 saat ərzində 0.00% qiymət dəyişikliyi ilə ən güclü son performansı göstərdi. Performans məlumatları real vaxt rejimində yenilənir və bazar şərtlərinə əsasən dəyişə bilər.
MEXC-də nə qədər Liquid Staked HYPE tokeni var?
MEXC hazırda həm ticarət edilə bilən, həm də əvvəlcədən siyahıya alınmış layihələri əhatə edən 5 Liquid Staked HYPE tokeni izləyir. Populyar Liquid Staked HYPE tokenlərinə KHYPE, STHYPE, KMHYPE daxildir. Kateqoriya inkişaf etdikcə yeni tokenlər müntəzəm olaraq əlavə olunur.
Liquid Staked HYPE kateqoriyasının ümumi bazar kapitallaşması nə qədərdir?
Bütün Liquid Staked HYPE tokenlərinin birləşdirilmiş bazar kapitallaşması təxminən $1.04B təşkil edir. Bu rəqəm kateqoriyanın ümumi dəyərini əks etdirir və real vaxt rejimində bazar dalğalanmalarına məruz qalır.

İmtina

Təsnifat qaydaları və bazar məlumatları ilə yanaşı, rəqəmsal aktivlərin Liquid Staked HYPE sektoruna daxil edilməsi müstəqil üçüncü tərəflərdən əldə edilir. Bu kateqoriyada tokenin listinqi MEXC tərəfindən təsdiq, zəmanət və ya investisiya tövsiyəsi hesab edilmir. Bütün məzmun yalnız məlumatlandırma məqsədi daşıyır. Kriptovalyuta qiymətləri bazar dalğalanmalarına məruz qalır; öz araşdırmanızı (DYOR) aparın və ehtiyatla ticarət edin.