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Bazar kapitallaşması üzrə ən yaxşı Maye Staked ETH tokenləri

Maye Staked ETH sektorundakı ən yüksək performans göstərən koinləri araşdırın. Aşağıdakı koinlər bazar kapitallaşmasına görə sıralanmışdır ki, bu da bazar trendlərini asanlıqla izləməyinizə və treydinq imkanlarını kəşf etməyinizə kömək edir.

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Koin
Qiymət
Son 7 gün
Fəaliyyət
1
Lido Staked ETH
Lido Staked ETH
STETH
$ 1,923.33
+0.16%
+1.08%
+1.82%
$ 17.27B
$ 30.91
2
Kelp DAO Restaked ETH
Kelp DAO Restaked ETH
RSETH
$ 2,064.79
+0.15%
+0.01%
+1.87%
$ 873.21M
$ 5.41K
3
Rocket Pool ETH
Rocket Pool ETH
RETH
$ 2,243.75
+0.18%
+0.01%
+1.79%
$ 718.28M
$ 340.67K
4
Liquid Staked ETH
Liquid Staked ETH
LSETH
$ 2,145.47
+0.04%
+0.02%
+1.92%
$ 615.02M
$ 35.51K
5
Mantle Staked Ether
Mantle Staked Ether
METH
$ 2,107.77
-0.03%
+0.01%
+2.07%
$ 456.03M
$ 209.66K
6
Coinbase Wrapped Staked ETH
Coinbase Wrapped Staked ETH
CBETH
$ 2,186.23
+0.18%
+0.01%
+1.98%
$ 365.25M
$ 6.29M
7
StakeWise Staked ETH
StakeWise Staked ETH
OSETH
$ 2,046.45
+0.22%
+0.01%
+1.90%
$ 291.20M
$ 70.75K
8
Staked Frax Ether
Staked Frax Ether
SFRXETH
$ 2,205.27
-0.85%
0.00%
+0.42%
$ 82.06M
$ 481.72
9
Origin Ether
Origin Ether
OETH
$ 1,919.61
+0.09%
+0.01%
+1.80%
$ 70.03M
$ 181.57K
10
Treehouse ETH
Treehouse ETH
TETH
$ 2,399.51
+0.21%
+0.01%
+1.88%
$ 49.83M
$ 52.99K
11
Fluid Wrapped Staked ETH
Fluid Wrapped Staked ETH
FWSTETH
$ 2,291.68
+0.04%
+0.01%
+1.71%
$ 34.71M
$ 6.00
12
Super OETH
Super OETH
SUPEROETHB
$ 1,920.02
+0.24%
+0.01%
+1.85%
$ 29.07M
$ 10.13K
13
Universal ETH
Universal ETH
UNIETH
$ 2,183.42
+0.17%
+0.01%
+1.83%
$ 19.73M
$ 31.73
14
Ankr Staked ETH
Ankr Staked ETH
ANKRETH
$ 2,364.3
+0.20%
--
+1.66%
$ 16.12M
$ 265.09
15
Dinero Staked ETH
Dinero Staked ETH
PXETH
$ 1,923.27
+0.25%
+0.04%
+4.72%
$ 4.14M
$ 315.74K
16
Wrapped Super OETH
Wrapped Super OETH
WSUPEROETHB
$ 2,120.33
+0.19%
+0.01%
+1.98%
$ 2.51M
--
17
Yay StakeStone Ether
Yay StakeStone Ether
YAYSTONE
$ 1,996.7
0.00%
--
+0.14%
$ 323.77K
$ 7.84
18
Abstract Liquid Staked ETH
Abstract Liquid Staked ETH
ABSETH
$ 2,012.69
+0.20%
+0.03%
+4.46%
$ 171.79K
$ 3.97K
19
Latch Staked ETH
Latch Staked ETH
ATETH
$ 1,719.83
0.00%
--
0.00%
$ 156.38K
$ 5.82
20
Berachain Staked ETH
Berachain Staked ETH
BERAETH
$ 2,039.17
+0.02%
+0.02%
+4.59%
$ 139.98K
$ 15.48K

Tez-tez verilən suallar

Maye Staked ETH tokenləri nədir və niyə məşhurdurlar?
Maye Staked ETH tokenləri ortaq bir mövzuya və ya texnologiyaya yönəlmiş bir qrup kripto layihəsini təmsil edir. Bu kateqoriya hazırda MEXC-də izlənən 20 tokenləri və ümumi $20.90B bazar kapitallaşması ilə treyderlərin diqqətini cəlb edib.
Hazırda ən yaxşı performans göstərən Maye Staked ETH tokeni hansıdır?
MEXC-də izlənilən Maye Staked ETH tokenləri arasında STETH son 24 saat ərzində 1.08% qiymət dəyişikliyi ilə ən güclü son performansı göstərdi. Performans məlumatları real vaxt rejimində yenilənir və bazar şərtlərinə əsasən dəyişə bilər.
MEXC-də nə qədər Maye Staked ETH tokeni var?
MEXC hazırda həm ticarət edilə bilən, həm də əvvəlcədən siyahıya alınmış layihələri əhatə edən 20 Maye Staked ETH tokeni izləyir. Populyar Maye Staked ETH tokenlərinə STETH, RSETH, RETH daxildir. Kateqoriya inkişaf etdikcə yeni tokenlər müntəzəm olaraq əlavə olunur.
Maye Staked ETH kateqoriyasının ümumi bazar kapitallaşması nə qədərdir?
Bütün Maye Staked ETH tokenlərinin birləşdirilmiş bazar kapitallaşması təxminən $20.90B təşkil edir. Bu rəqəm kateqoriyanın ümumi dəyərini əks etdirir və real vaxt rejimində bazar dalğalanmalarına məruz qalır.

İmtina

Təsnifat qaydaları və bazar məlumatları ilə yanaşı, rəqəmsal aktivlərin Maye Staked ETH sektoruna daxil edilməsi müstəqil üçüncü tərəflərdən əldə edilir. Bu kateqoriyada tokenin listinqi MEXC tərəfindən təsdiq, zəmanət və ya investisiya tövsiyəsi hesab edilmir. Bütün məzmun yalnız məlumatlandırma məqsədi daşıyır. Kriptovalyuta qiymətləri bazar dalğalanmalarına məruz qalır; öz araşdırmanızı (DYOR) aparın və ehtiyatla ticarət edin.