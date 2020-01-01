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Bazar kapitallaşması üzrə ən yaxşı Maye Staked BTC tokenləri

Maye Staked BTC sektorundakı ən yüksək performans göstərən koinləri araşdırın. Aşağıdakı koinlər bazar kapitallaşmasına görə sıralanmışdır ki, bu da bazar trendlərini asanlıqla izləməyinizə və treydinq imkanlarını kəşf etməyinizə kömək edir.

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Koin
Qiymət
Son 7 gün
Fəaliyyət
1
clBTC
clBTC
CLBTC
$ 64,448
0.00%
0.00%
+1.09%
$ 899.45M
$ 2.13
2
Lombard BTC
Lombard BTC
LBTC
$ 64,702
+0.13%
+0.00%
+1.31%
$ 663.34M
$ 881.04K
3
Solv Protocol Staked BTC
Solv Protocol Staked BTC
XSOLVBTC
$ 63,947
0.00%
0.00%
+0.62%
$ 62.96M
$ 234.16
4
pumpBTC
pumpBTC
PUMPBTC
$ 0.010074
-0.50%
-0.97%
-2.73%
$ 5.05M
$ 5.44M
5
Botanix Staked Bitcoin
Botanix Staked Bitcoin
STBTC
$ 64,862
0.00%
--
0.00%
$ 307.49K
$ 69.70
6
SBTC
SBTC
SBTC
$ 64,541.45
+0.12%
+0.40%
+1.24%
--
$ 0.25

Tez-tez verilən suallar

Maye Staked BTC tokenləri nədir və niyə məşhurdurlar?
Maye Staked BTC tokenləri ortaq bir mövzuya və ya texnologiyaya yönəlmiş bir qrup kripto layihəsini təmsil edir. Bu kateqoriya hazırda MEXC-də izlənən 6 tokenləri və ümumi $1.63B bazar kapitallaşması ilə treyderlərin diqqətini cəlb edib.
Hazırda ən yaxşı performans göstərən Maye Staked BTC tokeni hansıdır?
MEXC-də izlənilən Maye Staked BTC tokenləri arasında SBTC son 24 saat ərzində 0.40% qiymət dəyişikliyi ilə ən güclü son performansı göstərdi. Performans məlumatları real vaxt rejimində yenilənir və bazar şərtlərinə əsasən dəyişə bilər.
MEXC-də nə qədər Maye Staked BTC tokeni var?
MEXC hazırda həm ticarət edilə bilən, həm də əvvəlcədən siyahıya alınmış layihələri əhatə edən 6 Maye Staked BTC tokeni izləyir. Populyar Maye Staked BTC tokenlərinə CLBTC, LBTC, XSOLVBTC daxildir. Kateqoriya inkişaf etdikcə yeni tokenlər müntəzəm olaraq əlavə olunur.
Maye Staked BTC kateqoriyasının ümumi bazar kapitallaşması nə qədərdir?
Bütün Maye Staked BTC tokenlərinin birləşdirilmiş bazar kapitallaşması təxminən $1.63B təşkil edir. Bu rəqəm kateqoriyanın ümumi dəyərini əks etdirir və real vaxt rejimində bazar dalğalanmalarına məruz qalır.

İmtina

Təsnifat qaydaları və bazar məlumatları ilə yanaşı, rəqəmsal aktivlərin Maye Staked BTC sektoruna daxil edilməsi müstəqil üçüncü tərəflərdən əldə edilir. Bu kateqoriyada tokenin listinqi MEXC tərəfindən təsdiq, zəmanət və ya investisiya tövsiyəsi hesab edilmir. Bütün məzmun yalnız məlumatlandırma məqsədi daşıyır. Kriptovalyuta qiymətləri bazar dalğalanmalarına məruz qalır; öz araşdırmanızı (DYOR) aparın və ehtiyatla ticarət edin.