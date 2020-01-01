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Bazar kapitallaşması üzrə ən yaxşı Liquid Staked APT tokenləri

Liquid Staked APT sektorundakı ən yüksək performans göstərən koinləri araşdırın. Aşağıdakı koinlər bazar kapitallaşmasına görə sıralanmışdır ki, bu da bazar trendlərini asanlıqla izləməyinizə və treydinq imkanlarını kəşf etməyinizə kömək edir.

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Koin
Qiymət
Son 7 gün
Fəaliyyət
1
Thala APT
Thala APT
THAPT
$ 0.528907
+0.24%
+0.01%
-5.56%
$ 3.74M
$ 677.83
2
Hyperion Staked Aptos
Hyperion Staked Aptos
STAPT
$ 0.750856
0.00%
--
0.00%
$ 1.79M
$ 2.87K
3
Amnis Staked Aptos Coin
Amnis Staked Aptos Coin
STAPT
$ 0.643145
0.00%
+0.01%
-5.55%
$ 1.30M
$ 33.40
4
Kofi Aptos
Kofi Aptos
KAPT
$ 0.53002
0.00%
--
-5.74%
$ 54.09K
$ 10.67

Tez-tez verilən suallar

Liquid Staked APT tokenləri nədir və niyə məşhurdurlar?
Liquid Staked APT tokenləri ortaq bir mövzuya və ya texnologiyaya yönəlmiş bir qrup kripto layihəsini təmsil edir. Bu kateqoriya hazırda MEXC-də izlənən 4 tokenləri və ümumi $6.88M bazar kapitallaşması ilə treyderlərin diqqətini cəlb edib.
Hazırda ən yaxşı performans göstərən Liquid Staked APT tokeni hansıdır?
MEXC-də izlənilən Liquid Staked APT tokenləri arasında THAPT son 24 saat ərzində 0.01% qiymət dəyişikliyi ilə ən güclü son performansı göstərdi. Performans məlumatları real vaxt rejimində yenilənir və bazar şərtlərinə əsasən dəyişə bilər.
MEXC-də nə qədər Liquid Staked APT tokeni var?
MEXC hazırda həm ticarət edilə bilən, həm də əvvəlcədən siyahıya alınmış layihələri əhatə edən 4 Liquid Staked APT tokeni izləyir. Populyar Liquid Staked APT tokenlərinə THAPT, STAPT, STAPT daxildir. Kateqoriya inkişaf etdikcə yeni tokenlər müntəzəm olaraq əlavə olunur.
Liquid Staked APT kateqoriyasının ümumi bazar kapitallaşması nə qədərdir?
Bütün Liquid Staked APT tokenlərinin birləşdirilmiş bazar kapitallaşması təxminən $6.88M təşkil edir. Bu rəqəm kateqoriyanın ümumi dəyərini əks etdirir və real vaxt rejimində bazar dalğalanmalarına məruz qalır.

İmtina

Təsnifat qaydaları və bazar məlumatları ilə yanaşı, rəqəmsal aktivlərin Liquid Staked APT sektoruna daxil edilməsi müstəqil üçüncü tərəflərdən əldə edilir. Bu kateqoriyada tokenin listinqi MEXC tərəfindən təsdiq, zəmanət və ya investisiya tövsiyəsi hesab edilmir. Bütün məzmun yalnız məlumatlandırma məqsədi daşıyır. Kriptovalyuta qiymətləri bazar dalğalanmalarına məruz qalır; öz araşdırmanızı (DYOR) aparın və ehtiyatla ticarət edin.