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Bazar kapitallaşması üzrə ən yaxşı Maye Yenidən Satış Tokenləri tokenləri

Maye Yenidən Satış Tokenləri sektorundakı ən yüksək performans göstərən koinləri araşdırın. Aşağıdakı koinlər bazar kapitallaşmasına görə sıralanmışdır ki, bu da bazar trendlərini asanlıqla izləməyinizə və treydinq imkanlarını kəşf etməyinizə kömək edir.

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Koin
Qiymət
Son 7 gün
Fəaliyyət
1
Wrapped eETH
Wrapped eETH
WEETH
$ 2,086.49
0.00%
0.00%
+0.60%
$ 3.41B
$ 0.18
2
Kelp DAO Restaked ETH
Kelp DAO Restaked ETH
RSETH
$ 2,064.79
+0.15%
+0.01%
+1.87%
$ 873.21M
$ 5.41K
3
Lombard BTC
Lombard BTC
LBTC
$ 64,702
+0.13%
+0.00%
+1.31%
$ 663.34M
$ 881.04K
4
Renzo Restaked ETH
Renzo Restaked ETH
EZETH
$ 2,080.2
+0.21%
+0.01%
+1.93%
$ 88.16M
$ 19.78K
5
Renzo Restaked LST
Renzo Restaked LST
PZETH
$ 2,375.13
+0.71%
+0.02%
+2.20%
$ 59.61M
$ 1.62
6
Bedrock BTC
Bedrock BTC
BRBTC
$ 62,482
0.00%
--
0.00%
$ 50.03M
$ 127.66
7
Mantle Restaked ETH
Mantle Restaked ETH
CMETH
$ 2,105.6
-0.03%
+0.01%
+2.00%
$ 33.06M
$ 6.81K
8
Restaked Swell ETH
Restaked Swell ETH
RSWETH
$ 2,059.41
+0.13%
+0.01%
+1.69%
$ 23.74M
$ 7.86K
9
Kyros Restaked SOL
Kyros Restaked SOL
KYSOL
$ 100.3
+0.10%
+0.02%
+1.92%
$ 7.96M
$ 15.49
10
ynETH MAX
ynETH MAX
YNETHX
$ 1,984.25
0.00%
+0.00%
+0.63%
$ 7.58M
$ 533.39
11
Solayer Staked SOL
Solayer Staked SOL
SSOL
$ 90.35
+0.27%
+0.02%
+2.21%
$ 7.06M
$ 5.54K
12
Renzo Restaked SOL
Renzo Restaked SOL
EZSOL
$ 100.4
+0.10%
+0.01%
+1.62%
$ 2.86M
$ 234.14
13
YieldNest Restaked ETH
YieldNest Restaked ETH
YNETH
$ 1,992.15
0.00%
+0.00%
+1.08%
$ 338.26K
$ 267.63
14
Restaked sAVAX
Restaked sAVAX
RSAVAX
$ 8.3
0.00%
--
-1.31%
$ 333.46K
$ 63.63

Tez-tez verilən suallar

Maye Yenidən Satış Tokenləri tokenləri nədir və niyə məşhurdurlar?
Maye Yenidən Satış Tokenləri tokenləri ortaq bir mövzuya və ya texnologiyaya yönəlmiş bir qrup kripto layihəsini təmsil edir. Bu kateqoriya hazırda MEXC-də izlənən 14 tokenləri və ümumi $5.22B bazar kapitallaşması ilə treyderlərin diqqətini cəlb edib.
Hazırda ən yaxşı performans göstərən Maye Yenidən Satış Tokenləri tokeni hansıdır?
MEXC-də izlənilən Maye Yenidən Satış Tokenləri tokenləri arasında PZETH son 24 saat ərzində 0.02% qiymət dəyişikliyi ilə ən güclü son performansı göstərdi. Performans məlumatları real vaxt rejimində yenilənir və bazar şərtlərinə əsasən dəyişə bilər.
MEXC-də nə qədər Maye Yenidən Satış Tokenləri tokeni var?
MEXC hazırda həm ticarət edilə bilən, həm də əvvəlcədən siyahıya alınmış layihələri əhatə edən 14 Maye Yenidən Satış Tokenləri tokeni izləyir. Populyar Maye Yenidən Satış Tokenləri tokenlərinə WEETH, RSETH, LBTC daxildir. Kateqoriya inkişaf etdikcə yeni tokenlər müntəzəm olaraq əlavə olunur.
Maye Yenidən Satış Tokenləri kateqoriyasının ümumi bazar kapitallaşması nə qədərdir?
Bütün Maye Yenidən Satış Tokenləri tokenlərinin birləşdirilmiş bazar kapitallaşması təxminən $5.22B təşkil edir. Bu rəqəm kateqoriyanın ümumi dəyərini əks etdirir və real vaxt rejimində bazar dalğalanmalarına məruz qalır.

İmtina

Təsnifat qaydaları və bazar məlumatları ilə yanaşı, rəqəmsal aktivlərin Maye Yenidən Satış Tokenləri sektoruna daxil edilməsi müstəqil üçüncü tərəflərdən əldə edilir. Bu kateqoriyada tokenin listinqi MEXC tərəfindən təsdiq, zəmanət və ya investisiya tövsiyəsi hesab edilmir. Bütün məzmun yalnız məlumatlandırma məqsədi daşıyır. Kriptovalyuta qiymətləri bazar dalğalanmalarına məruz qalır; öz araşdırmanızı (DYOR) aparın və ehtiyatla ticarət edin.