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Bazar kapitallaşması üzrə ən yaxşı Liquid Restaking İdarəetmə Tokenləri tokenləri

Liquid Restaking İdarəetmə Tokenləri sektorundakı ən yüksək performans göstərən koinləri araşdırın. Aşağıdakı koinlər bazar kapitallaşmasına görə sıralanmışdır ki, bu da bazar trendlərini asanlıqla izləməyinizə və treydinq imkanlarını kəşf etməyinizə kömək edir.

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Koin
Qiymət
Son 7 gün
Fəaliyyət
1
Ether.Fi Foundation
Ether.Fi Foundation
ETHFI
$ 0.4867
+0.14%
-0.02%
+28.59%
$ 429.32M
$ 4.53M
2
Pendle
Pendle
PENDLE
$ 1.303
+0.62%
-3.64%
-3.85%
$ 221.96M
$ 292.97K
3
KernelDAO
KernelDAO
KERNEL
$ 0.03233
+0.06%
-0.34%
-8.54%
$ 9.23M
$ 1.63M
4
Puffer
Puffer
PUFFER
$ 0.0119
0.00%
0.00%
-6.35%
$ 5.71M
$ 4.68M
5
Swell Network
Swell Network
SWELL
$ 0.0006385
+2.51%
+14.12%
+5.21%
$ 3.28M
$ 95.98M
6
Lair
Lair
LAIR
$ 0.00060685
0.00%
0.00%
-2.61%
$ 430.71K
$ 411.39
7
Kyros
Kyros
KYROS
$ 0.01313952
+0.10%
+0.02%
+2.49%
$ 302.60K
$ 300.15
8
Restake Finance
Restake Finance
RSTK
$ 0.00187196
0.00%
--
0.00%
$ 71.61K
$ 1.17
9
MilkyWay
MilkyWay
MILK
$ 3.531E-5
0.00%
-6.50%
-16.21%
$ 42.38K
--
10
mETHProtocol
mETHProtocol
COOK
$ 0.002367
-0.04%
-0.30%
-2.72%
--
$ 23.66M
11
CYGNUS
CYGNUS
CGN
$ 0.002132
+0.14%
+0.05%
+3.44%
--
$ 29.62M

Tez-tez verilən suallar

Liquid Restaking İdarəetmə Tokenləri tokenləri nədir və niyə məşhurdurlar?
Liquid Restaking İdarəetmə Tokenləri tokenləri ortaq bir mövzuya və ya texnologiyaya yönəlmiş bir qrup kripto layihəsini təmsil edir. Bu kateqoriya hazırda MEXC-də izlənən 11 tokenləri və ümumi $670.36M bazar kapitallaşması ilə treyderlərin diqqətini cəlb edib.
Hazırda ən yaxşı performans göstərən Liquid Restaking İdarəetmə Tokenləri tokeni hansıdır?
MEXC-də izlənilən Liquid Restaking İdarəetmə Tokenləri tokenləri arasında SWELL son 24 saat ərzində 14.12% qiymət dəyişikliyi ilə ən güclü son performansı göstərdi. Performans məlumatları real vaxt rejimində yenilənir və bazar şərtlərinə əsasən dəyişə bilər.
MEXC-də nə qədər Liquid Restaking İdarəetmə Tokenləri tokeni var?
MEXC hazırda həm ticarət edilə bilən, həm də əvvəlcədən siyahıya alınmış layihələri əhatə edən 11 Liquid Restaking İdarəetmə Tokenləri tokeni izləyir. Populyar Liquid Restaking İdarəetmə Tokenləri tokenlərinə ETHFI, PENDLE, KERNEL daxildir. Kateqoriya inkişaf etdikcə yeni tokenlər müntəzəm olaraq əlavə olunur.
Liquid Restaking İdarəetmə Tokenləri kateqoriyasının ümumi bazar kapitallaşması nə qədərdir?
Bütün Liquid Restaking İdarəetmə Tokenləri tokenlərinin birləşdirilmiş bazar kapitallaşması təxminən $670.36M təşkil edir. Bu rəqəm kateqoriyanın ümumi dəyərini əks etdirir və real vaxt rejimində bazar dalğalanmalarına məruz qalır.

İmtina

Təsnifat qaydaları və bazar məlumatları ilə yanaşı, rəqəmsal aktivlərin Liquid Restaking İdarəetmə Tokenləri sektoruna daxil edilməsi müstəqil üçüncü tərəflərdən əldə edilir. Bu kateqoriyada tokenin listinqi MEXC tərəfindən təsdiq, zəmanət və ya investisiya tövsiyəsi hesab edilmir. Bütün məzmun yalnız məlumatlandırma məqsədi daşıyır. Kriptovalyuta qiymətləri bazar dalğalanmalarına məruz qalır; öz araşdırmanızı (DYOR) aparın və ehtiyatla ticarət edin.