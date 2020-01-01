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Bazar kapitallaşması üzrə ən yaxşı Maye Yenidən Dəmlənmiş SOL tokenləri

Maye Yenidən Dəmlənmiş SOL sektorundakı ən yüksək performans göstərən koinləri araşdırın. Aşağıdakı koinlər bazar kapitallaşmasına görə sıralanmışdır ki, bu da bazar trendlərini asanlıqla izləməyinizə və treydinq imkanlarını kəşf etməyinizə kömək edir.

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Koin
Qiymət
Son 7 gün
Fəaliyyət
1
Kyros Restaked SOL
Kyros Restaked SOL
KYSOL
$ 100.3
+0.10%
+0.02%
+1.92%
$ 7.96M
$ 15.49
2
Solayer Staked SOL
Solayer Staked SOL
SSOL
$ 90.35
+0.27%
+0.02%
+2.21%
$ 7.06M
$ 5.54K
3
Renzo Restaked SOL
Renzo Restaked SOL
EZSOL
$ 100.4
+0.10%
+0.01%
+1.62%
$ 2.86M
$ 234.14

Tez-tez verilən suallar

Maye Yenidən Dəmlənmiş SOL tokenləri nədir və niyə məşhurdurlar?
Maye Yenidən Dəmlənmiş SOL tokenləri ortaq bir mövzuya və ya texnologiyaya yönəlmiş bir qrup kripto layihəsini təmsil edir. Bu kateqoriya hazırda MEXC-də izlənən 3 tokenləri və ümumi $17.88M bazar kapitallaşması ilə treyderlərin diqqətini cəlb edib.
Hazırda ən yaxşı performans göstərən Maye Yenidən Dəmlənmiş SOL tokeni hansıdır?
MEXC-də izlənilən Maye Yenidən Dəmlənmiş SOL tokenləri arasında KYSOL son 24 saat ərzində 0.01% qiymət dəyişikliyi ilə ən güclü son performansı göstərdi. Performans məlumatları real vaxt rejimində yenilənir və bazar şərtlərinə əsasən dəyişə bilər.
MEXC-də nə qədər Maye Yenidən Dəmlənmiş SOL tokeni var?
MEXC hazırda həm ticarət edilə bilən, həm də əvvəlcədən siyahıya alınmış layihələri əhatə edən 3 Maye Yenidən Dəmlənmiş SOL tokeni izləyir. Populyar Maye Yenidən Dəmlənmiş SOL tokenlərinə KYSOL, SSOL, EZSOL daxildir. Kateqoriya inkişaf etdikcə yeni tokenlər müntəzəm olaraq əlavə olunur.
Maye Yenidən Dəmlənmiş SOL kateqoriyasının ümumi bazar kapitallaşması nə qədərdir?
Bütün Maye Yenidən Dəmlənmiş SOL tokenlərinin birləşdirilmiş bazar kapitallaşması təxminən $17.88M təşkil edir. Bu rəqəm kateqoriyanın ümumi dəyərini əks etdirir və real vaxt rejimində bazar dalğalanmalarına məruz qalır.

İmtina

Təsnifat qaydaları və bazar məlumatları ilə yanaşı, rəqəmsal aktivlərin Maye Yenidən Dəmlənmiş SOL sektoruna daxil edilməsi müstəqil üçüncü tərəflərdən əldə edilir. Bu kateqoriyada tokenin listinqi MEXC tərəfindən təsdiq, zəmanət və ya investisiya tövsiyəsi hesab edilmir. Bütün məzmun yalnız məlumatlandırma məqsədi daşıyır. Kriptovalyuta qiymətləri bazar dalğalanmalarına məruz qalır; öz araşdırmanızı (DYOR) aparın və ehtiyatla ticarət edin.