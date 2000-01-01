Kripto alBazarlarSpotFuturesUNITREEEarnTədbir mərkəziMükafat mərkəzi
Daha çox
$1,000,000 TradFi Gala
Qeydiyyatdan keçin

Bazar kapitallaşması üzrə ən yaxşı Maye Yenidən Qablaşdırılmış ETH tokenləri

Maye Yenidən Qablaşdırılmış ETH sektorundakı ən yüksək performans göstərən koinləri araşdırın. Aşağıdakı koinlər bazar kapitallaşmasına görə sıralanmışdır ki, bu da bazar trendlərini asanlıqla izləməyinizə və treydinq imkanlarını kəşf etməyinizə kömək edir.

#
Koin
Qiymət
Son 7 gün
Fəaliyyət
1
Renzo Restaked LST
Renzo Restaked LST
PZETH
$ 2,375.13
+0.71%
+0.02%
+2.20%
$ 59.61M
$ 1.62
2
Mantle Restaked ETH
Mantle Restaked ETH
CMETH
$ 2,105.6
-0.03%
+0.01%
+2.00%
$ 33.06M
$ 6.81K
3
ynETH MAX
ynETH MAX
YNETHX
$ 1,984.25
0.00%
+0.00%
+0.63%
$ 7.58M
$ 533.39

Tez-tez verilən suallar

Maye Yenidən Qablaşdırılmış ETH tokenləri nədir və niyə məşhurdurlar?
Maye Yenidən Qablaşdırılmış ETH tokenləri ortaq bir mövzuya və ya texnologiyaya yönəlmiş bir qrup kripto layihəsini təmsil edir. Bu kateqoriya hazırda MEXC-də izlənən 3 tokenləri və ümumi $100.25M bazar kapitallaşması ilə treyderlərin diqqətini cəlb edib.
Hazırda ən yaxşı performans göstərən Maye Yenidən Qablaşdırılmış ETH tokeni hansıdır?
MEXC-də izlənilən Maye Yenidən Qablaşdırılmış ETH tokenləri arasında PZETH son 24 saat ərzində 0.02% qiymət dəyişikliyi ilə ən güclü son performansı göstərdi. Performans məlumatları real vaxt rejimində yenilənir və bazar şərtlərinə əsasən dəyişə bilər.
MEXC-də nə qədər Maye Yenidən Qablaşdırılmış ETH tokeni var?
MEXC hazırda həm ticarət edilə bilən, həm də əvvəlcədən siyahıya alınmış layihələri əhatə edən 3 Maye Yenidən Qablaşdırılmış ETH tokeni izləyir. Populyar Maye Yenidən Qablaşdırılmış ETH tokenlərinə PZETH, CMETH, YNETHX daxildir. Kateqoriya inkişaf etdikcə yeni tokenlər müntəzəm olaraq əlavə olunur.
Maye Yenidən Qablaşdırılmış ETH kateqoriyasının ümumi bazar kapitallaşması nə qədərdir?
Bütün Maye Yenidən Qablaşdırılmış ETH tokenlərinin birləşdirilmiş bazar kapitallaşması təxminən $100.25M təşkil edir. Bu rəqəm kateqoriyanın ümumi dəyərini əks etdirir və real vaxt rejimində bazar dalğalanmalarına məruz qalır.

İmtina

Təsnifat qaydaları və bazar məlumatları ilə yanaşı, rəqəmsal aktivlərin Maye Yenidən Qablaşdırılmış ETH sektoruna daxil edilməsi müstəqil üçüncü tərəflərdən əldə edilir. Bu kateqoriyada tokenin listinqi MEXC tərəfindən təsdiq, zəmanət və ya investisiya tövsiyəsi hesab edilmir. Bütün məzmun yalnız məlumatlandırma məqsədi daşıyır. Kriptovalyuta qiymətləri bazar dalğalanmalarına məruz qalır; öz araşdırmanızı (DYOR) aparın və ehtiyatla ticarət edin.