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Bazar kapitallaşması üzrə ən yaxşı Linea Ekosistemi tokenləri

Linea Ekosistemi sektorundakı ən yüksək performans göstərən koinləri araşdırın. Aşağıdakı koinlər bazar kapitallaşmasına görə sıralanmışdır ki, bu da bazar trendlərini asanlıqla izləməyinizə və treydinq imkanlarını kəşf etməyinizə kömək edir.

#
Koin
Qiymət
Son 7 gün
Fəaliyyət
1
USDCoin
USDCoin
USDC
$ 1.00078
0.00%
-0.01%
-0.01%
$ 74.85B
$ 55.10M
2
Wrapped BTC
Wrapped BTC
WBTC
$ 64,505.55
+0.12%
+0.39%
+1.43%
$ 7.51B
$ 1.33
3
Chainlink
Chainlink
LINK
$ 9.744
-0.04%
+3.58%
+11.48%
$ 6.42B
$ 53.59K
4
Ethena USDe
Ethena USDe
USDE
$ 1.0008
+0.01%
0.00%
-0.01%
$ 4.49B
$ 601.88K
5
Wrapped eETH
Wrapped eETH
WEETH
$ 2,086.49
0.00%
0.00%
+0.60%
$ 3.41B
$ 0.18
6
UNISWAP
UNISWAP
UNI
$ 3.406
+1.30%
+2.20%
-4.27%
$ 2.08B
$ 88.60K
7
Ethena Staked USDe
Ethena Staked USDe
SUSDE
$ 1.24
0.00%
0.00%
0.00%
$ 1.37B
$ 9.38M
8
Kelp DAO Restaked ETH
Kelp DAO Restaked ETH
RSETH
$ 2,064.79
+0.15%
+0.01%
+1.87%
$ 873.21M
$ 5.41K
9
PancakeSwap
PancakeSwap
CAKE
$ 1.538
+0.58%
+6.45%
+7.26%
$ 546.09M
$ 599.83K
10
Frax Ether
Frax Ether
FRXETH
$ 1,917.35
+0.25%
+0.01%
+2.04%
$ 118.95M
$ 55.86K
11
1INCH
1INCH
1INCH
$ 0.08334
+0.02%
+0.16%
+0.17%
$ 117.51M
$ 669.59K
12
Frax USD
Frax USD
FRXUSD
$ 0.999796
0.00%
0.00%
0.00%
$ 111.87M
$ 3.47M
13
Stargate Finance
Stargate Finance
STG
$ 0.1459
+0.35%
-0.34%
+1.05%
$ 95.77M
$ 365.32K
14
Renzo Restaked ETH
Renzo Restaked ETH
EZETH
$ 2,080.2
+0.21%
+0.01%
+1.93%
$ 88.16M
$ 19.78K
15
Solv Protocol Staked BTC
Solv Protocol Staked BTC
XSOLVBTC
$ 63,947
0.00%
0.00%
+0.62%
$ 62.96M
$ 234.16
16
Wrapped rsETH
Wrapped rsETH
WRSETH
$ 2,020.47
+0.17%
+0.01%
+0.58%
$ 35.78M
$ 117.97
17
AnkrNetwork
AnkrNetwork
ANKR
$ 0.003328
+0.42%
-0.18%
-1.97%
$ 33.31M
$ 17.09M
18
Monerium EUR emoney
Monerium EUR emoney
EURE
$ 1.16
0.00%
+0.00%
+0.87%
$ 32.76M
$ 895.95K
19
LINEA
LINEA
LINEA
$ 0.0021
+0.29%
-0.47%
-2.42%
$ 32.51M
$ 32.14M
20
MetaMask USD
MetaMask USD
MUSD
$ 0.999316
0.00%
0.00%
+0.02%
$ 26.13M
$ 2.61M
21
Wrapped POL
Wrapped POL
WPOL
$ 0.081393
-0.13%
+0.01%
+10.05%
$ 21.89M
$ 5.23M
22
Kyber Network
Kyber Network
KNC
$ 0.1007
+0.10%
+2.02%
+0.10%
$ 21.09M
$ 486.76K
23
Wootrade Network
Wootrade Network
WOO
$ 0.01046
+0.38%
+1.65%
-1.50%
$ 19.79M
$ 5.28M
24
Ryze
Ryze
RYZE
$ 0.069744
+0.11%
+0.01%
+0.61%
$ 18.40M
$ 418.00
25
Ankr Staked ETH
Ankr Staked ETH
ANKRETH
$ 2,364.3
+0.20%
--
+1.66%
$ 16.12M
$ 265.09
26
Alchemix ETH
Alchemix ETH
ALETH
$ 1,881.75
+0.13%
+0.01%
+1.95%
$ 15.69M
$ 48.05K
27
Wrapped FRAX
Wrapped FRAX
WFRAX
$ 0.277012
-0.65%
+0.00%
-6.31%
$ 15.01M
$ 32.59K
28
Fantom Bomb
Fantom Bomb
FBOMB
$ 0.01150779
+0.59%
+0.01%
+2.31%
$ 4.32M
$ 85.70K
29
evaUSDT
evaUSDT
EVAUSDT
$ 0.998542
0.00%
0.00%
+0.02%
$ 2.93M
$ 19.83K
30
evaUSDC
evaUSDC
EVAUSDC
$ 1.002
0.00%
--
0.00%
$ 2.50M
$ 50.85
31
Ethos Reserve Note
Ethos Reserve Note
ERN
$ 0.99748
+0.13%
+0.01%
+0.58%
$ 2.19M
$ 219.45
32
Symbiosis
Symbiosis
SIS
$ 0.02009
+0.69%
+1.14%
-3.00%
$ 1.98M
$ 4.78M
33
CAD Coin
CAD Coin
CADC
$ 0.717549
+0.01%
-0.00%
+0.15%
$ 991.64K
$ 78.30K
34
Etherex Liquid Staking Token
Etherex Liquid Staking Token
REX33
$ 0.00607199
-0.02%
-0.05%
-12.51%
$ 657.39K
$ 37.44
35
iZUMi Finance
iZUMi Finance
IZI
$ 0.00067749
+0.45%
+0.01%
-2.99%
$ 533.46K
$ 781.02
36
Wefi
Wefi
WEFI
$ 0.0115795
0.00%
--
0.00%
$ 484.99K
$ 1.23
37
Bazaars
Bazaars
BZR
$ 63.485
+0.18%
+1.14%
+1.88%
$ 395.03K
$ 4.71K
38
Foxy
Foxy
FOXY
$ 5.523E-5
0.00%
+1.80%
+0.02%
$ 323.52K
--
39
ScamFari
ScamFari
SCM
$ 2.88E-6
0.00%
+0.20%
+1.05%
$ 287.78K
--
40
Etherex
Etherex
REX
$ 0.00432985
+0.29%
-0.07%
-10.01%
$ 248.85K
$ 243.76
41
Croak
Croak
$CROAK
$ 7.1E-5
+0.74%
+0.50%
+7.36%
$ 145.30K
--
42
Impermax
Impermax
IBEX
$ 0.00192326
0.00%
--
0.00%
$ 138.95K
$ 1.15
43
Linda
Linda
LINDA
$ 1.4E-6
0.00%
-0.30%
-4.11%
$ 134.90K
--
44
Yellow Duckies
Yellow Duckies
DUCKIES
$ 0.00215478
0.00%
+0.00%
-0.01%
$ 100.99K
$ 135.93
45
Donald Toad Coin
Donald Toad Coin
DTC
$ 0.00144125
-0.29%
--
+0.40%
$ 99.66K
$ 12.99
46
Sidus
Sidus
SIDUS
$ 3.42E-6
0.00%
+8.80%
+7.89%
$ 64.63K
--
47
SpartaDEX
SpartaDEX
SPARTA
$ 0.00149304
0.00%
--
-0.04%
$ 59.30K
$ 1.13
48
Metavault Trade
Metavault Trade
MVX
$ 0.02315729
0.00%
+0.00%
+2.60%
$ 58.18K
$ 52.56
49
Lynex
Lynex
LYNX
$ 0.00048685
-0.24%
+0.02%
+0.26%
$ 52.88K
$ 25.13
50
evaETH
evaETH
EVAETH
$ 1,929.05
0.00%
--
0.00%
$ 29.03K
$ 367.55

Tez-tez verilən suallar

Linea Ekosistemi tokenləri nədir və niyə məşhurdurlar?
Linea Ekosistemi tokenləri ortaq bir mövzuya və ya texnologiyaya yönəlmiş bir qrup kripto layihəsini təmsil edir. Bu kateqoriya hazırda MEXC-də izlənən 58 tokenləri və ümumi $102.46B bazar kapitallaşması ilə treyderlərin diqqətini cəlb edib.
Hazırda ən yaxşı performans göstərən Linea Ekosistemi tokeni hansıdır?
MEXC-də izlənilən Linea Ekosistemi tokenləri arasında ZERO son 24 saat ərzində 13.59% qiymət dəyişikliyi ilə ən güclü son performansı göstərdi. Performans məlumatları real vaxt rejimində yenilənir və bazar şərtlərinə əsasən dəyişə bilər.
MEXC-də nə qədər Linea Ekosistemi tokeni var?
MEXC hazırda həm ticarət edilə bilən, həm də əvvəlcədən siyahıya alınmış layihələri əhatə edən 58 Linea Ekosistemi tokeni izləyir. Populyar Linea Ekosistemi tokenlərinə USDC, WBTC, LINK daxildir. Kateqoriya inkişaf etdikcə yeni tokenlər müntəzəm olaraq əlavə olunur.
Linea Ekosistemi kateqoriyasının ümumi bazar kapitallaşması nə qədərdir?
Bütün Linea Ekosistemi tokenlərinin birləşdirilmiş bazar kapitallaşması təxminən $102.46B təşkil edir. Bu rəqəm kateqoriyanın ümumi dəyərini əks etdirir və real vaxt rejimində bazar dalğalanmalarına məruz qalır.

İmtina

Təsnifat qaydaları və bazar məlumatları ilə yanaşı, rəqəmsal aktivlərin Linea Ekosistemi sektoruna daxil edilməsi müstəqil üçüncü tərəflərdən əldə edilir. Bu kateqoriyada tokenin listinqi MEXC tərəfindən təsdiq, zəmanət və ya investisiya tövsiyəsi hesab edilmir. Bütün məzmun yalnız məlumatlandırma məqsədi daşıyır. Kriptovalyuta qiymətləri bazar dalğalanmalarına məruz qalır; öz araşdırmanızı (DYOR) aparın və ehtiyatla ticarət edin.