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Bazar kapitallaşması üzrə ən yaxşı Leverage Token tokenləri

Leverage Token sektorundakı ən yüksək performans göstərən koinləri araşdırın. Aşağıdakı koinlər bazar kapitallaşmasına görə sıralanmışdır ki, bu da bazar trendlərini asanlıqla izləməyinizə və treydinq imkanlarını kəşf etməyinizə kömək edir.

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Koin
Qiymət
Son 7 gün
Fəaliyyət
1
Hylo Leveraged SOL
Hylo Leveraged SOL
XSOL
$ 0.03141191
+0.34%
+0.05%
+4.49%
$ 5.58M
$ 49.44K
2
BTC 2x Flexible Leverage Index
BTC 2x Flexible Leverage Index
BTC2X-FLI
$ 13.47
0.00%
+0.00%
+2.28%
$ 719.65K
$ 109.23

Tez-tez verilən suallar

Leverage Token tokenləri nədir və niyə məşhurdurlar?
Leverage Token tokenləri ortaq bir mövzuya və ya texnologiyaya yönəlmiş bir qrup kripto layihəsini təmsil edir. Bu kateqoriya hazırda MEXC-də izlənən 2 tokenləri və ümumi $6.30M bazar kapitallaşması ilə treyderlərin diqqətini cəlb edib.
Hazırda ən yaxşı performans göstərən Leverage Token tokeni hansıdır?
MEXC-də izlənilən Leverage Token tokenləri arasında XSOL son 24 saat ərzində 0.05% qiymət dəyişikliyi ilə ən güclü son performansı göstərdi. Performans məlumatları real vaxt rejimində yenilənir və bazar şərtlərinə əsasən dəyişə bilər.
MEXC-də nə qədər Leverage Token tokeni var?
MEXC hazırda həm ticarət edilə bilən, həm də əvvəlcədən siyahıya alınmış layihələri əhatə edən 2 Leverage Token tokeni izləyir. Populyar Leverage Token tokenlərinə XSOL, BTC2X-FLI daxildir. Kateqoriya inkişaf etdikcə yeni tokenlər müntəzəm olaraq əlavə olunur.
Leverage Token kateqoriyasının ümumi bazar kapitallaşması nə qədərdir?
Bütün Leverage Token tokenlərinin birləşdirilmiş bazar kapitallaşması təxminən $6.30M təşkil edir. Bu rəqəm kateqoriyanın ümumi dəyərini əks etdirir və real vaxt rejimində bazar dalğalanmalarına məruz qalır.

İmtina

Təsnifat qaydaları və bazar məlumatları ilə yanaşı, rəqəmsal aktivlərin Leverage Token sektoruna daxil edilməsi müstəqil üçüncü tərəflərdən əldə edilir. Bu kateqoriyada tokenin listinqi MEXC tərəfindən təsdiq, zəmanət və ya investisiya tövsiyəsi hesab edilmir. Bütün məzmun yalnız məlumatlandırma məqsədi daşıyır. Kriptovalyuta qiymətləri bazar dalğalanmalarına məruz qalır; öz araşdırmanızı (DYOR) aparın və ehtiyatla ticarət edin.