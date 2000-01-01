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Bazar kapitallaşması üzrə ən yaxşı BONK.fun Ekosistemi tokenləri

BONK.fun Ekosistemi sektorundakı ən yüksək performans göstərən koinləri araşdırın. Aşağıdakı koinlər bazar kapitallaşmasına görə sıralanmışdır ki, bu da bazar trendlərini asanlıqla izləməyinizə və treydinq imkanlarını kəşf etməyinizə kömək edir.

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Koin
Qiymət
Son 7 gün
Fəaliyyət
1
Lorenzo Protocol
Lorenzo Protocol
BANK
$ 0.03534
+1.08%
+0.39%
-17.62%
$ 41.86M
$ 41.80M
2
Peanut the Squirrel
Peanut the Squirrel
PNUT
$ 0.04109
+0.12%
-1.32%
-4.32%
$ 40.98M
$ 1.81M
3
USELESS COIN
USELESS COIN
USELESS
$ 0.036604
+0.47%
-2.74%
-3.54%
$ 36.62M
$ 3.24M
4
Wojak
Wojak
WOJAK
$ 0.00000005435
-0.22%
-7.04%
-17.75%
$ 18.06M
$ 4.24T
5
Animecoin
Animecoin
ANIME
$ 0.002384
+0.17%
+0.17%
-1.53%
$ 13.17M
$ 20.70M
6
fih
fih
FIH
$ 0.0076112
-0.65%
-0.05%
+0.14%
$ 7.61M
$ 222.76K
7
Freya Protocol
Freya Protocol
FREYA
$ 0.0034561
+0.01%
-0.01%
+4.57%
$ 1.90M
$ 1.61K
8
Scamcoin
Scamcoin
SCAM
$ 0.00134582
+8.10%
+0.20%
+61.96%
$ 1.35M
$ 97.94K
9
Kori
Kori
KORI
$ 0.001343
+1.82%
+0.04%
-0.10%
$ 1.34M
$ 39.00K
10
Aircoin
Aircoin
AIRCOIN
$ 0.00069446
+0.44%
+0.01%
-14.27%
$ 693.41K
$ 59.53K
11
Hosico
Hosico
HOSICO
$ 0.00067417
+0.01%
-0.02%
-5.48%
$ 674.09K
$ 912.19
12
Ani Grok Companion
Ani Grok Companion
ANI
$ 0.00046863
-1.68%
-0.12%
+99.69%
$ 469.61K
$ 1.04M
13
Bag on Bonk
Bag on Bonk
BAG
$ 0.000465
+0.26%
+0.00%
-23.58%
$ 464.88K
$ 199.87
14
1 Coin Can Change Your Life
1 Coin Can Change Your Life
1-COIN-CAN-CHANGE-YOUR-LIFE
$ 0.00046046
-0.37%
-0.01%
+39.33%
$ 460.14K
$ 383.20K
15
Capybara
Capybara
CAPY
$ 3.13666E-7
+1.62%
+14.00%
+36.06%
$ 313.51K
--
16
REST
REST
REST
$ 0.00060293
+0.20%
-0.05%
+0.01%
$ 301.40K
$ 1.12K
17
Dollar Cost Average
Dollar Cost Average
DCA
$ 0.00030143
+0.17%
+0.09%
-5.08%
$ 301.30K
$ 1.31K
18
BEPE
BEPE
BEPE
$ 0.00024668
+5.20%
+0.04%
+165.25%
$ 243.52K
$ 17.66K
19
Momo
Momo
MOMO
$ 0.00020884
+0.48%
0.00%
-2.29%
$ 207.72K
$ 50.17K
20
Organic
Organic
ORG
$ 0.00149082
+0.23%
-0.07%
-10.83%
$ 183.83K
$ 3.29K
21
Shit Piss Skin Can
Shit Piss Skin Can
SPSC
$ 0.00017366
+0.03%
-0.03%
+10.99%
$ 173.64K
$ 30.84K
22
Bucky
Bucky
BUCKY
$ 0.0001219
+0.30%
+0.01%
+13.60%
$ 121.88K
$ 87.77
23
Bonk Level Saviour
Bonk Level Saviour
SAVIOUR
$ 0.00616077
0.00%
+0.00%
-3.88%
$ 104.71K
$ 4.75K
24
IKUN
IKUN
IKUN
$ 9.623E-5
+0.10%
+1.90%
-4.08%
$ 96.13K
--
25
Ibiza Final Boss
Ibiza Final Boss
BOSS
$ 9.977E-5
+0.08%
-2.80%
-2.93%
$ 92.80K
--
26
Rhetor
Rhetor
RT
$ 9.253E-5
0.00%
+0.40%
0.00%
$ 92.53K
--
27
Grassito
Grassito
GRASSITO
$ 1.88576E-7
+0.09%
+2.30%
+3.80%
$ 78.22K
--
28
Valentine Grok Companion
Valentine Grok Companion
VALENTINE
$ 6.296E-5
-0.66%
+4.90%
+53.49%
$ 62.92K
--
29
Lizard
Lizard
LIZARD
$ 4.802E-5
+0.08%
+1.90%
-0.08%
$ 48.01K
--
30
SOLLE
SOLLE
SOLLE
$ 4.65E-5
+0.09%
+0.20%
+11.75%
$ 46.48K
--
31
Bestcoin
Bestcoin
BEST
$ 6.25972E-7
+0.09%
-7.00%
-30.49%
$ 42.08K
--
32
just memecoin
just memecoin
MEMECOIN
$ 4.235E-5
+0.09%
+0.90%
-3.62%
$ 42.04K
--
33
rudi
rudi
RUDI
$ 3.383E-5
+0.09%
+25.70%
+34.62%
$ 33.80K
--
34
Make Memes Great Again
Make Memes Great Again
MMGA
$ 3.354E-5
0.00%
+1.00%
-0.65%
$ 33.54K
--
35
gib
gib
GIB
$ 3.233E-5
+0.31%
+10.50%
+5.48%
$ 32.32K
--
36
Andrea Von Speed
Andrea Von Speed
ANDREA
$ 3.076E-5
+0.10%
+7.90%
+21.92%
$ 30.75K
--
37
I AM OUT
I AM OUT
IMOUT
$ 2.891E-5
+0.10%
-2.20%
-51.53%
$ 28.90K
--
38
TONIC
TONIC
$TONIC
$ 2.967E-5
+0.10%
+1.70%
+2.28%
$ 28.48K
--
39
Blue Chip
Blue Chip
BLUECHIP
$ 2.83E-5
-0.53%
+9.40%
+15.65%
$ 28.27K
--
40
FARTLESS COIN
FARTLESS COIN
FARTLESS
$ 2.384E-5
+0.08%
+1.80%
-4.10%
$ 23.82K
--
41
Funless
Funless
FUNLESS
$ 4.707E-5
0.00%
+1.50%
-1.20%
$ 23.51K
--
42
VALA CAPITAL MARKETS
VALA CAPITAL MARKETS
VCM
$ 2.92E-6
0.00%
+5.20%
-17.28%
$ 23.36K
--
43
PairPunk
PairPunk
PAIR
$ 2.042E-5
+0.10%
+1.80%
+1.64%
$ 20.40K
--
44
BARKcoin
BARKcoin
BARKCOIN
$ 1.875E-5
+0.11%
+2.60%
+5.04%
$ 18.73K
--
45
Sombrero Memes
Sombrero Memes
SOMBRERO
$ 1.695E-5
-0.53%
-10.50%
-1.28%
$ 16.88K
--
46
Horny Jail
Horny Jail
JAIL
$ 1.609E-5
0.00%
-0.20%
-0.19%
$ 16.09K
--
47
HODL Coin
HODL Coin
HODL
$ 1.445E-5
+0.07%
+2.20%
+1.76%
$ 14.44K
--
48
Itty Bitty
Itty Bitty
ITTY
$ 1.418E-5
0.00%
+2.40%
+1.00%
$ 14.18K
--
49
The American Dream
The American Dream
DREAM
$ 1.258E-5
0.00%
-2.20%
-4.41%
$ 12.58K
--
50
Bonkyo
Bonkyo
BONKYO
$ 1.227E-5
+0.08%
-1.70%
+1.57%
$ 12.20K
--

Tez-tez verilən suallar

BONK.fun Ekosistemi tokenləri nədir və niyə məşhurdurlar?
BONK.fun Ekosistemi tokenləri ortaq bir mövzuya və ya texnologiyaya yönəlmiş bir qrup kripto layihəsini təmsil edir. Bu kateqoriya hazırda MEXC-də izlənən 58 tokenləri və ümumi $168.67M bazar kapitallaşması ilə treyderlərin diqqətini cəlb edib.
Hazırda ən yaxşı performans göstərən BONK.fun Ekosistemi tokeni hansıdır?
MEXC-də izlənilən BONK.fun Ekosistemi tokenləri arasında DOOM son 24 saat ərzində 37.57% qiymət dəyişikliyi ilə ən güclü son performansı göstərdi. Performans məlumatları real vaxt rejimində yenilənir və bazar şərtlərinə əsasən dəyişə bilər.
MEXC-də nə qədər BONK.fun Ekosistemi tokeni var?
MEXC hazırda həm ticarət edilə bilən, həm də əvvəlcədən siyahıya alınmış layihələri əhatə edən 58 BONK.fun Ekosistemi tokeni izləyir. Populyar BONK.fun Ekosistemi tokenlərinə BANK, PNUT, USELESS daxildir. Kateqoriya inkişaf etdikcə yeni tokenlər müntəzəm olaraq əlavə olunur.
BONK.fun Ekosistemi kateqoriyasının ümumi bazar kapitallaşması nə qədərdir?
Bütün BONK.fun Ekosistemi tokenlərinin birləşdirilmiş bazar kapitallaşması təxminən $168.67M təşkil edir. Bu rəqəm kateqoriyanın ümumi dəyərini əks etdirir və real vaxt rejimində bazar dalğalanmalarına məruz qalır.

İmtina

Təsnifat qaydaları və bazar məlumatları ilə yanaşı, rəqəmsal aktivlərin BONK.fun Ekosistemi sektoruna daxil edilməsi müstəqil üçüncü tərəflərdən əldə edilir. Bu kateqoriyada tokenin listinqi MEXC tərəfindən təsdiq, zəmanət və ya investisiya tövsiyəsi hesab edilmir. Bütün məzmun yalnız məlumatlandırma məqsədi daşıyır. Kriptovalyuta qiymətləri bazar dalğalanmalarına məruz qalır; öz araşdırmanızı (DYOR) aparın və ehtiyatla ticarət edin.