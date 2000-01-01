Borc vermə və borc alma protokolları istifadəçilərə kriptovalyuta kreditləri üzrə gəlir əldə etmək üçün aktivlər təqdim etməyə və ya onları girov qoymağa imkan verən əsas DeFi tətbiqləridir. Bu icazəsiz şəbəkələr real vaxt rejimində tələb və təklif dinamikasına əsaslanaraq faiz dərəcələrini avtomatlaşdırmaq üçün smart müqavilələrdən istifadə edir. Yerli tokenlər ümumiyyətlə mərkəzləşdirilməmiş idarəetmə, gəlir paylaşımı və protokol likvidliyini stimullaşdırmaq üçün istifadə olunur.
Təsnifat qaydaları və bazar məlumatları ilə yanaşı, rəqəmsal aktivlərin Borc Vermə/Borc Alma Protokolları sektoruna daxil edilməsi müstəqil üçüncü tərəflərdən əldə edilir. Bu kateqoriyada tokenin listinqi MEXC tərəfindən təsdiq, zəmanət və ya investisiya tövsiyəsi hesab edilmir. Bütün məzmun yalnız məlumatlandırma məqsədi daşıyır. Kriptovalyuta qiymətləri bazar dalğalanmalarına məruz qalır; öz araşdırmanızı (DYOR) aparın və ehtiyatla ticarət edin.