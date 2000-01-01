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$1,000,000 TradFi Gala
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Bazar kapitallaşmasına görə ən yaxşı borc vermə və borc alma protokolu tokenləri

Borc vermə və borc alma protokolları istifadəçilərə kriptovalyuta kreditləri üzrə gəlir əldə etmək üçün aktivlər təqdim etməyə və ya onları girov qoymağa imkan verən əsas DeFi tətbiqləridir. Bu icazəsiz şəbəkələr real vaxt rejimində tələb və təklif dinamikasına əsaslanaraq faiz dərəcələrini avtomatlaşdırmaq üçün smart müqavilələrdən istifadə edir. Yerli tokenlər ümumiyyətlə mərkəzləşdirilməmiş idarəetmə, gəlir paylaşımı və protokol likvidliyini stimullaşdırmaq üçün istifadə olunur.

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Qiymət
Son 7 gün
Fəaliyyət
1
AaveToken
AaveToken
AAVE
$ 89.17
+0.57%
-0.84%
-0.24%
$ 1.36B
$ 2.12K
2
MORPHO
MORPHO
MORPHO
$ 2.0627
-0.05%
-7.79%
+3.15%
$ 1.01B
$ 49.38K
3
Olympus
Olympus
OHM
$ 18.14
-0.33%
-0.00%
-3.20%
$ 271.08M
$ 148.95K
4
Maple Finance
Maple Finance
SYRUP
$ 0.15825
+0.54%
-2.13%
+4.66%
$ 188.70M
$ 496.57K
5
Compound
Compound
COMP
$ 17.61
-0.23%
+0.74%
+9.00%
$ 176.90M
$ 4.26K
6
Kamino
Kamino
KMNO
$ 0.01869
-0.64%
+4.28%
+2.07%
$ 90.83M
$ 3.16M
7
Quantix Finance
Quantix Finance
QFI
$ 50.759
+0.14%
+1.59%
-4.80%
$ 50.72M
$ 312.41
8
Venus
Venus
XVS
$ 2.7774
-0.15%
+1.26%
+4.02%
$ 45.61M
$ 19.48K
9
Spark
Spark
SPK
$ 0.01322
+0.08%
-2.46%
-7.35%
$ 36.70M
$ 4.31M
10
deBridge
deBridge
DBR
$ 0.01602
-0.63%
+6.66%
+5.95%
$ 30.53M
$ 3.78M
11
Euler Finance
Euler Finance
EUL
$ 1.2562
+1.10%
+6.49%
+9.18%
$ 29.79M
$ 54.98K
12
CoinDepo
CoinDepo
COINDEPO
$ 0.11277
+0.13%
-1.01%
-0.14%
$ 28.10M
$ 3.13M
13
Dogelon Mars
Dogelon Mars
ELON
$ 0.00000002717
+0.04%
+1.27%
+3.36%
$ 27.04M
$ 3.46T
14
Lista DAO
Lista DAO
LISTA
$ 0.06247
-0.48%
+3.26%
+7.60%
$ 25.29M
$ 1.04M
15
Zest Protocol
Zest Protocol
ZEST
$ 0.13991
-0.43%
-3.94%
-6.40%
$ 20.41M
$ 727.84K
16
Yei Finance
Yei Finance
CLO
$ 0.12939
+1.57%
-10.05%
+17.47%
$ 16.51M
$ 4.13M
17
EVAA Protocol
EVAA Protocol
EVAA
$ 0.7592
-0.40%
-2.01%
-6.02%
$ 13.66M
$ 99.60K
18
Moonwell
Moonwell
WELL
$ 0.00289293
+2.49%
-0.00%
+0.07%
$ 13.10M
$ 544.86K
19
Dolomite
Dolomite
DOLO
$ 0.02247
+0.09%
-0.57%
+0.94%
$ 9.93M
$ 3.12M
20
Wise
Wise
WISE
$ 0.105095
+0.17%
+0.02%
+2.48%
$ 9.13M
$ 459.64
21
BENQI
BENQI
BENQI
$ 0.001257
+0.16%
+0.88%
-5.53%
$ 9.10M
$ 41.81M
22
Abelian
Abelian
ABEL
$ 0.05849
+0.03%
-4.71%
-2.94%
$ 6.88M
$ 199.29K
23
Xauras
Xauras
XRS
$ 0.02978442
+0.01%
0.00%
+0.02%
$ 6.66M
$ 14.54K
24
Avalon
Avalon
AVL
$ 0.0153028
-0.13%
-0.00%
-4.71%
$ 5.94M
$ 735.15K
25
NAVI Protocol
NAVI Protocol
NAVX
$ 0.007265
-0.28%
+4.20%
-5.48%
$ 5.90M
$ 8.04M
26
Grove
Grove
GROVE
$ 0.00798974
-0.01%
-0.00%
-5.53%
$ 5.30M
$ 85.44K
27
Suilend
Suilend
SEND
$ 0.05023
+0.14%
+0.01%
+1.07%
$ 3.73M
$ 244.10
28
Liqwid Finance
Liqwid Finance
LQ
$ 0.180113
0.00%
--
+3.40%
$ 3.66M
$ 43.83
29
HyperLend
HyperLend
HPL
$ 0.01010314
+0.02%
+0.02%
+3.67%
$ 3.38M
$ 4.24K
30
Gearbox
Gearbox
GEAR
$ 0.00031235
+0.15%
+0.02%
-2.59%
$ 3.12M
$ 372.72
31
Blend
Blend
BLND
$ 0.04194243
+0.19%
+0.02%
-1.76%
$ 2.82M
$ 1.28K
32
Goldfinch
Goldfinch
GFI
$ 0.0285
-0.49%
-3.80%
-7.68%
$ 2.48M
$ 1.96M
33
TrueFi
TrueFi
TRU
$ 0.00110308
+0.03%
-0.03%
-1.36%
$ 1.39M
$ 17.55K
34
Hatom
Hatom
HTM
$ 0.01603802
0.00%
0.00%
+4.67%
$ 1.30M
$ 1.50K
35
Scallop
Scallop
SCA
$ 0.00405327
+0.15%
+0.11%
-12.63%
$ 660.57K
$ 269.73K
36
Radiant Capital
Radiant Capital
RDNT
$ 0.00045671
-1.55%
+0.17%
+14.07%
$ 656.47K
$ 175.93K
37
MEZO
MEZO
MEZO
$ 0.007003
+0.17%
-0.47%
-4.80%
$ 604.93K
$ 7.89M
38
Reservoir
Reservoir
DAM
$ 0.00218714
-2.27%
-0.03%
-19.05%
$ 585.16K
$ 785.37
39
Nostra
Nostra
NSTR
$ 0.00551562
+0.09%
--
+2.46%
$ 551.63K
$ 10.50
40
DefiTuna
DefiTuna
TUNA
$ 0.00158085
0.00%
+0.02%
+5.93%
$ 438.73K
$ 40.29
41
Seamless Protocol
Seamless Protocol
SEAM
$ 0.00979675
-0.09%
+0.51%
-38.04%
$ 398.59K
$ 4.15K
42
Celsius Network
Celsius Network
CEL
$ 0.01095982
0.00%
+0.03%
-2.33%
$ 391.48K
$ 172.24
43
Silo Finance
Silo Finance
SILO
$ 0.00061742
0.00%
--
0.00%
$ 377.99K
$ 9.10
44
Notional Finance
Notional Finance
NOTE
$ 0.00539468
0.00%
--
-1.74%
$ 334.39K
$ 6.80
45
LO0P
LO0P
LO0P
$ 0.269834
-0.14%
-0.06%
-30.49%
$ 269.86K
$ 10.40K
46
BendDAO
BendDAO
BEND
$ 3.011E-5
+0.07%
+6.20%
+5.98%
$ 124.02K
--
47
Pixie Dust
Pixie Dust
DUST
$ 0.04623081
0.00%
-0.04%
+23.49%
$ 123.26K
$ 2.06K
48
Alpaca Finance
Alpaca Finance
ALPACA
$ 0.00064865
+0.02%
+0.01%
+4.72%
$ 98.38K
$ 501.23
49
dForce
dForce
DF
$ 9.633E-5
-0.20%
+1.90%
+0.45%
$ 96.32K
--
50
Paystream
Paystream
PAYS
$ 0.02936806
0.00%
0.00%
-3.26%
$ 94.08K
$ 0.66

Tez-tez verilən suallar

Ənənəvi banklar olmadan mərkəzləşdirilməmiş borc vermə və borc alma protokolları necə işləyir?
Mərkəzləşdirilməmiş kredit protokolları depozitorlardan likvidliyi birləşdirən və onları avtomatik olaraq borcalanlarla uyğunlaşdıran smart müqavilələr vasitəsilə fəaliyyət göstərir və bununla da bank vasitəçilərinə və kredit yoxlamalarına ehtiyacı aradan qaldırır.
Mərkəzləşdirilməmiş maliyyə (DeFi) kreditləşməsində həddindən artıq girov nədir?
DeFi əsasən anonim olduğundan, həddindən artıq girov borcalanlardan borc almaq istədikləri kriptovalyutanın dəyərindən daha yüksək dəyərdə aktivləri depozit qoymağı tələb edir. Bu, borcalan borcunu ödəyə bilməsə belə, borc verənlərin ödənişinin həmişə geri qaytarılacağına zəmanət verir.
Kriptovalyuta kredit protokollarında faiz dərəcələri necə müəyyən edilir?
Kriptovalyuta kredit protokolları üzrə faiz dərəcələri likvidlik fondunun istifadə nisbətinə əsasən real vaxt rejimində alqoritmik olaraq müəyyən edilir. Yüksək borcalma tələbi avtomatik olaraq daha çox depozitor cəlb etmək üçün daha yüksək faiz dərəcələrinə səbəb olur.
DeFi borc platformalarının təhlükəsizliyinin təmin edilməsində likvidasiya mexanizmləri hansı rol oynayır?
Likvidasiya mexanizmləri protokolun ödəmə qabiliyyətini qoruyur. Borcalanın girovunun dəyəri bazar dəyişkənliyi səbəbindən müəyyən bir həddən aşağı düşərsə, smart müqavilələr borcu ödəmək və borc verənləri qorumaq üçün girovu avtomatik olaraq satır.

İmtina

Təsnifat qaydaları və bazar məlumatları ilə yanaşı, rəqəmsal aktivlərin Borc Vermə/Borc Alma Protokolları sektoruna daxil edilməsi müstəqil üçüncü tərəflərdən əldə edilir. Bu kateqoriyada tokenin listinqi MEXC tərəfindən təsdiq, zəmanət və ya investisiya tövsiyəsi hesab edilmir. Bütün məzmun yalnız məlumatlandırma məqsədi daşıyır. Kriptovalyuta qiymətləri bazar dalğalanmalarına məruz qalır; öz araşdırmanızı (DYOR) aparın və ehtiyatla ticarət edin.