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Bazar kapitallaşması üzrə ən yaxşı Hüquqi tokenləri

Hüquqi sektorundakı ən yüksək performans göstərən koinləri araşdırın. Aşağıdakı koinlər bazar kapitallaşmasına görə sıralanmışdır ki, bu da bazar trendlərini asanlıqla izləməyinizə və treydinq imkanlarını kəşf etməyinizə kömək edir.

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Koin
Qiymət
Son 7 gün
Fəaliyyət
1
Law Blocks AI
Law Blocks AI
LBT
$ 0.293609
-0.16%
0.00%
-0.61%
$ 71.95M
$ 629.04K
2
Escoin
Escoin
ELG
$ 0.281298
0.00%
-0.02%
-2.42%
$ 62.70M
$ 270.94K
3
VAIOT
VAIOT
VAI
$ 0.00228
+0.44%
-6.22%
+1.35%
$ 896.32K
$ 2.90M
4
HEIR
HEIR
HEIR
$ 5.03755E-7
0.00%
+3.70%
+1.42%
$ 50.38K
--
5
LiveArt
LiveArt
ART
$ 0.0002142
+0.37%
-1.15%
-8.02%
--
$ 350.08M

Tez-tez verilən suallar

Hüquqi tokenləri nədir və niyə məşhurdurlar?
Hüquqi tokenləri ortaq bir mövzuya və ya texnologiyaya yönəlmiş bir qrup kripto layihəsini təmsil edir. Bu kateqoriya hazırda MEXC-də izlənən 5 tokenləri və ümumi $135.59M bazar kapitallaşması ilə treyderlərin diqqətini cəlb edib.
Hazırda ən yaxşı performans göstərən Hüquqi tokeni hansıdır?
MEXC-də izlənilən Hüquqi tokenləri arasında HEIR son 24 saat ərzində 3.70% qiymət dəyişikliyi ilə ən güclü son performansı göstərdi. Performans məlumatları real vaxt rejimində yenilənir və bazar şərtlərinə əsasən dəyişə bilər.
MEXC-də nə qədər Hüquqi tokeni var?
MEXC hazırda həm ticarət edilə bilən, həm də əvvəlcədən siyahıya alınmış layihələri əhatə edən 5 Hüquqi tokeni izləyir. Populyar Hüquqi tokenlərinə LBT, ELG, VAI daxildir. Kateqoriya inkişaf etdikcə yeni tokenlər müntəzəm olaraq əlavə olunur.
Hüquqi kateqoriyasının ümumi bazar kapitallaşması nə qədərdir?
Bütün Hüquqi tokenlərinin birləşdirilmiş bazar kapitallaşması təxminən $135.59M təşkil edir. Bu rəqəm kateqoriyanın ümumi dəyərini əks etdirir və real vaxt rejimində bazar dalğalanmalarına məruz qalır.

İmtina

Təsnifat qaydaları və bazar məlumatları ilə yanaşı, rəqəmsal aktivlərin Hüquqi sektoruna daxil edilməsi müstəqil üçüncü tərəflərdən əldə edilir. Bu kateqoriyada tokenin listinqi MEXC tərəfindən təsdiq, zəmanət və ya investisiya tövsiyəsi hesab edilmir. Bütün məzmun yalnız məlumatlandırma məqsədi daşıyır. Kriptovalyuta qiymətləri bazar dalğalanmalarına məruz qalır; öz araşdırmanızı (DYOR) aparın və ehtiyatla ticarət edin.