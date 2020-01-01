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Bazar kapitallaşması üzrə ən yaxşı 3-cü təbəqə (L3) tokenləri

3-cü təbəqə (L3) sektorundakı ən yüksək performans göstərən koinləri araşdırın. Aşağıdakı koinlər bazar kapitallaşmasına görə sıralanmışdır ki, bu da bazar trendlərini asanlıqla izləməyinizə və treydinq imkanlarını kəşf etməyinizə kömək edir.

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Koin
Qiymət
Son 7 gün
Fəaliyyət
1
Orbs
Orbs
ORBS
$ 0.00510115
+0.21%
+0.00%
-3.66%
$ 25.35M
$ 1.03M
2
Cartesi
Cartesi
CTSI
$ 0.02438567
+0.08%
+0.00%
-3.03%
$ 22.77M
$ 2.26M
3
Xai
Xai
XAI
$ 0.007047
+0.16%
-3.75%
+12.37%
$ 14.67M
$ 16.51M
4
Yellow
Yellow
YELLOW
$ 0.03898988
-3.61%
-0.03%
-6.66%
$ 7.56M
$ 564.54K
5
WINR Protocol
WINR Protocol
WINR
$ 0.0035356
+0.01%
+0.04%
-23.27%
$ 3.13M
$ 4.62K
6
Aavegotchi
Aavegotchi
GHST
$ 0.04243992
+0.04%
+0.00%
-1.11%
$ 2.24M
$ 7.47K
7
Dream Machine Token
Dream Machine Token
DMT
$ 1.71
0.00%
+0.01%
+3.64%
$ 1.53M
$ 823.39
8
TN100x
TN100x
TN100X
$ 1.592E-5
+1.21%
+1.00%
-6.24%
$ 136.77K
--
9
zkLink
zkLink
ZKL
$ 0.00020274
+0.62%
-0.00%
+0.45%
$ 122.43K
$ 75.20K
10
RCADE Network
RCADE Network
RCADE
$ 1.268E-5
+4.88%
+33.40%
+297.49%
$ 105.27K
--
11
Privashh
Privashh
SHH
$ 2.08569E-7
0.00%
+5.90%
0.00%
$ 20.86K
--

Tez-tez verilən suallar

3-cü təbəqə (L3) tokenləri nədir və niyə məşhurdurlar?
3-cü təbəqə (L3) tokenləri ortaq bir mövzuya və ya texnologiyaya yönəlmiş bir qrup kripto layihəsini təmsil edir. Bu kateqoriya hazırda MEXC-də izlənən 11 tokenləri və ümumi $77.63M bazar kapitallaşması ilə treyderlərin diqqətini cəlb edib.
Hazırda ən yaxşı performans göstərən 3-cü təbəqə (L3) tokeni hansıdır?
MEXC-də izlənilən 3-cü təbəqə (L3) tokenləri arasında RCADE son 24 saat ərzində 33.40% qiymət dəyişikliyi ilə ən güclü son performansı göstərdi. Performans məlumatları real vaxt rejimində yenilənir və bazar şərtlərinə əsasən dəyişə bilər.
MEXC-də nə qədər 3-cü təbəqə (L3) tokeni var?
MEXC hazırda həm ticarət edilə bilən, həm də əvvəlcədən siyahıya alınmış layihələri əhatə edən 11 3-cü təbəqə (L3) tokeni izləyir. Populyar 3-cü təbəqə (L3) tokenlərinə ORBS, CTSI, XAI daxildir. Kateqoriya inkişaf etdikcə yeni tokenlər müntəzəm olaraq əlavə olunur.
3-cü təbəqə (L3) kateqoriyasının ümumi bazar kapitallaşması nə qədərdir?
Bütün 3-cü təbəqə (L3) tokenlərinin birləşdirilmiş bazar kapitallaşması təxminən $77.63M təşkil edir. Bu rəqəm kateqoriyanın ümumi dəyərini əks etdirir və real vaxt rejimində bazar dalğalanmalarına məruz qalır.

İmtina

Təsnifat qaydaları və bazar məlumatları ilə yanaşı, rəqəmsal aktivlərin 3-cü təbəqə (L3) sektoruna daxil edilməsi müstəqil üçüncü tərəflərdən əldə edilir. Bu kateqoriyada tokenin listinqi MEXC tərəfindən təsdiq, zəmanət və ya investisiya tövsiyəsi hesab edilmir. Bütün məzmun yalnız məlumatlandırma məqsədi daşıyır. Kriptovalyuta qiymətləri bazar dalğalanmalarına məruz qalır; öz araşdırmanızı (DYOR) aparın və ehtiyatla ticarət edin.