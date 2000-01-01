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Bazar kapitallaşması üzrə ən yaxşı 0-cı təbəqə (L0) tokenləri

0-cı təbəqə (L0) sektorundakı ən yüksək performans göstərən koinləri araşdırın. Aşağıdakı koinlər bazar kapitallaşmasına görə sıralanmışdır ki, bu da bazar trendlərini asanlıqla izləməyinizə və treydinq imkanlarını kəşf etməyinizə kömək edir.

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Koin
Qiymət
Son 7 gün
Fəaliyyət
1
Polkadot
Polkadot
DOT
$ 0.7784
+0.80%
+5.36%
+0.78%
$ 1.31B
$ 1.47M
2
Internet Computer
Internet Computer
ICP
$ 2.18
+0.05%
-2.54%
+0.69%
$ 1.21B
$ 41.67K
3
COSMOS
COSMOS
ATOM
$ 1.412
+0.28%
+1.37%
-4.02%
$ 724.37M
$ 495.82K
4
LayerZero
LayerZero
ZRO
$ 0.8366
-0.33%
+8.71%
+2.47%
$ 290.97M
$ 583.74K
5
Data Network
Data Network
DATA
$ 0.1737
-0.12%
+0.29%
-14.17%
$ 61.29M
$ 531.34K
6
AtomOne
AtomOne
ATONE
$ 0.142689
+0.56%
+0.21%
+8.84%
$ 21.79M
$ 31.74K
7
Constellation
Constellation
DAG
$ 0.006742
-0.07%
+3.90%
-4.24%
$ 19.36M
$ 8.51M
8
Openverse Network
Openverse Network
BTG
$ 0.548571
-0.45%
0.00%
-14.37%
$ 1.04M
$ 18.10K
9
Cellframe
Cellframe
CELL
$ 0.03519
+0.03%
-0.79%
-3.05%
$ 1.00M
$ 2.48M
10
GEEQ
GEEQ
GEEQ
$ 0.002634
+0.15%
+0.02%
+9.08%
$ 179.11K
$ 160.53
11
Analog
Analog
ANLOG
$ 1.174E-5
0.00%
+1.00%
+1.03%
$ 106.32K
--
12
Photon
Photon
PHOTON
$ 0.02335088
+0.18%
+0.26%
+13.75%
$ 41.84K
$ 5.91K
13
Naoris Protocol
Naoris Protocol
NAORIS
$ 0.02933
-0.71%
-3.45%
-9.90%
--
$ 2.74M
14
Metal Blockchain
Metal Blockchain
METAL
$ 0.11
+2.20%
+6.34%
+10.81%
--
$ 42.92K

Tez-tez verilən suallar

0-cı təbəqə (L0) tokenləri nədir və niyə məşhurdurlar?
0-cı təbəqə (L0) tokenləri ortaq bir mövzuya və ya texnologiyaya yönəlmiş bir qrup kripto layihəsini təmsil edir. Bu kateqoriya hazırda MEXC-də izlənən 14 tokenləri və ümumi $3.64B bazar kapitallaşması ilə treyderlərin diqqətini cəlb edib.
Hazırda ən yaxşı performans göstərən 0-cı təbəqə (L0) tokeni hansıdır?
MEXC-də izlənilən 0-cı təbəqə (L0) tokenləri arasında ZRO son 24 saat ərzində 8.71% qiymət dəyişikliyi ilə ən güclü son performansı göstərdi. Performans məlumatları real vaxt rejimində yenilənir və bazar şərtlərinə əsasən dəyişə bilər.
MEXC-də nə qədər 0-cı təbəqə (L0) tokeni var?
MEXC hazırda həm ticarət edilə bilən, həm də əvvəlcədən siyahıya alınmış layihələri əhatə edən 14 0-cı təbəqə (L0) tokeni izləyir. Populyar 0-cı təbəqə (L0) tokenlərinə DOT, ICP, ATOM daxildir. Kateqoriya inkişaf etdikcə yeni tokenlər müntəzəm olaraq əlavə olunur.
0-cı təbəqə (L0) kateqoriyasının ümumi bazar kapitallaşması nə qədərdir?
Bütün 0-cı təbəqə (L0) tokenlərinin birləşdirilmiş bazar kapitallaşması təxminən $3.64B təşkil edir. Bu rəqəm kateqoriyanın ümumi dəyərini əks etdirir və real vaxt rejimində bazar dalğalanmalarına məruz qalır.

İmtina

Təsnifat qaydaları və bazar məlumatları ilə yanaşı, rəqəmsal aktivlərin 0-cı təbəqə (L0) sektoruna daxil edilməsi müstəqil üçüncü tərəflərdən əldə edilir. Bu kateqoriyada tokenin listinqi MEXC tərəfindən təsdiq, zəmanət və ya investisiya tövsiyəsi hesab edilmir. Bütün məzmun yalnız məlumatlandırma məqsədi daşıyır. Kriptovalyuta qiymətləri bazar dalğalanmalarına məruz qalır; öz araşdırmanızı (DYOR) aparın və ehtiyatla ticarət edin.