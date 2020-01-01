Kripto alBazarlarSpotFuturesUNITREEEarnTədbir mərkəziMükafat mərkəzi
Daha çox
$1,000,000 TradFi Gala
Qeydiyyatdan keçin

Bazar kapitallaşması üzrə ən yaxşı Kucoin İcma Zənciri Ekosistemi tokenləri

Kucoin İcma Zənciri Ekosistemi sektorundakı ən yüksək performans göstərən koinləri araşdırın. Aşağıdakı koinlər bazar kapitallaşmasına görə sıralanmışdır ki, bu da bazar trendlərini asanlıqla izləməyinizə və treydinq imkanlarını kəşf etməyinizə kömək edir.

#
Koin
Qiymət
Son 7 gün
Fəaliyyət
1
USDCoin
USDCoin
USDC
$ 1.00078
0.00%
-0.01%
-0.01%
$ 74.85B
$ 55.10M
2
Wrapped KCS
Wrapped KCS
WKCS
$ 6.45
0.00%
-0.01%
-3.30%
$ 417.89K
$ 29.85K

Tez-tez verilən suallar

Kucoin İcma Zənciri Ekosistemi tokenləri nədir və niyə məşhurdurlar?
Kucoin İcma Zənciri Ekosistemi tokenləri ortaq bir mövzuya və ya texnologiyaya yönəlmiş bir qrup kripto layihəsini təmsil edir. Bu kateqoriya hazırda MEXC-də izlənən 2 tokenləri və ümumi $74.86B bazar kapitallaşması ilə treyderlərin diqqətini cəlb edib.
Hazırda ən yaxşı performans göstərən Kucoin İcma Zənciri Ekosistemi tokeni hansıdır?
MEXC-də izlənilən Kucoin İcma Zənciri Ekosistemi tokenləri arasında USDC son 24 saat ərzində -0.01% qiymət dəyişikliyi ilə ən güclü son performansı göstərdi. Performans məlumatları real vaxt rejimində yenilənir və bazar şərtlərinə əsasən dəyişə bilər.
MEXC-də nə qədər Kucoin İcma Zənciri Ekosistemi tokeni var?
MEXC hazırda həm ticarət edilə bilən, həm də əvvəlcədən siyahıya alınmış layihələri əhatə edən 2 Kucoin İcma Zənciri Ekosistemi tokeni izləyir. Populyar Kucoin İcma Zənciri Ekosistemi tokenlərinə USDC, WKCS daxildir. Kateqoriya inkişaf etdikcə yeni tokenlər müntəzəm olaraq əlavə olunur.
Kucoin İcma Zənciri Ekosistemi kateqoriyasının ümumi bazar kapitallaşması nə qədərdir?
Bütün Kucoin İcma Zənciri Ekosistemi tokenlərinin birləşdirilmiş bazar kapitallaşması təxminən $74.86B təşkil edir. Bu rəqəm kateqoriyanın ümumi dəyərini əks etdirir və real vaxt rejimində bazar dalğalanmalarına məruz qalır.

İmtina

Təsnifat qaydaları və bazar məlumatları ilə yanaşı, rəqəmsal aktivlərin Kucoin İcma Zənciri Ekosistemi sektoruna daxil edilməsi müstəqil üçüncü tərəflərdən əldə edilir. Bu kateqoriyada tokenin listinqi MEXC tərəfindən təsdiq, zəmanət və ya investisiya tövsiyəsi hesab edilmir. Bütün məzmun yalnız məlumatlandırma məqsədi daşıyır. Kriptovalyuta qiymətləri bazar dalğalanmalarına məruz qalır; öz araşdırmanızı (DYOR) aparın və ehtiyatla ticarət edin.