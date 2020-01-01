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Bazar kapitallaşması üzrə ən yaxşı Kommunitas Launchpad tokenləri

Kommunitas Launchpad sektorundakı ən yüksək performans göstərən koinləri araşdırın. Aşağıdakı koinlər bazar kapitallaşmasına görə sıralanmışdır ki, bu da bazar trendlərini asanlıqla izləməyinizə və treydinq imkanlarını kəşf etməyinizə kömək edir.

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Koin
Qiymət
Son 7 gün
Fəaliyyət
1
Affyn
Affyn
FYN
$ 0.00056336
+0.12%
-0.01%
-9.61%
$ 258.03K
$ 729.28
2
Blink Galaxy
Blink Galaxy
GQ
$ 4.85E-6
0.00%
0.00%
+0.21%
$ 40.77K
--
3
Okratech
Okratech
ORT
$ 2.398E-5
0.00%
0.00%
0.00%
$ 20.88K
--

Tez-tez verilən suallar

Kommunitas Launchpad tokenləri nədir və niyə məşhurdurlar?
Kommunitas Launchpad tokenləri ortaq bir mövzuya və ya texnologiyaya yönəlmiş bir qrup kripto layihəsini təmsil edir. Bu kateqoriya hazırda MEXC-də izlənən 3 tokenləri və ümumi $319.68K bazar kapitallaşması ilə treyderlərin diqqətini cəlb edib.
Hazırda ən yaxşı performans göstərən Kommunitas Launchpad tokeni hansıdır?
MEXC-də izlənilən Kommunitas Launchpad tokenləri arasında GQ son 24 saat ərzində 0.00% qiymət dəyişikliyi ilə ən güclü son performansı göstərdi. Performans məlumatları real vaxt rejimində yenilənir və bazar şərtlərinə əsasən dəyişə bilər.
MEXC-də nə qədər Kommunitas Launchpad tokeni var?
MEXC hazırda həm ticarət edilə bilən, həm də əvvəlcədən siyahıya alınmış layihələri əhatə edən 3 Kommunitas Launchpad tokeni izləyir. Populyar Kommunitas Launchpad tokenlərinə FYN, GQ, ORT daxildir. Kateqoriya inkişaf etdikcə yeni tokenlər müntəzəm olaraq əlavə olunur.
Kommunitas Launchpad kateqoriyasının ümumi bazar kapitallaşması nə qədərdir?
Bütün Kommunitas Launchpad tokenlərinin birləşdirilmiş bazar kapitallaşması təxminən $319.68K təşkil edir. Bu rəqəm kateqoriyanın ümumi dəyərini əks etdirir və real vaxt rejimində bazar dalğalanmalarına məruz qalır.

İmtina

Təsnifat qaydaları və bazar məlumatları ilə yanaşı, rəqəmsal aktivlərin Kommunitas Launchpad sektoruna daxil edilməsi müstəqil üçüncü tərəflərdən əldə edilir. Bu kateqoriyada tokenin listinqi MEXC tərəfindən təsdiq, zəmanət və ya investisiya tövsiyəsi hesab edilmir. Bütün məzmun yalnız məlumatlandırma məqsədi daşıyır. Kriptovalyuta qiymətləri bazar dalğalanmalarına məruz qalır; öz araşdırmanızı (DYOR) aparın və ehtiyatla ticarət edin.