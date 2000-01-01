Kripto alBazarlarSpotFuturesUNITREEEarnTədbir mərkəziMükafat mərkəzi
Daha çox
$1,000,000 TradFi Gala
Qeydiyyatdan keçin

Bazar kapitallaşması üzrə ən yaxşı Kaia Ekosistemi tokenləri

Kaia Ekosistemi sektorundakı ən yüksək performans göstərən koinləri araşdırın. Aşağıdakı koinlər bazar kapitallaşmasına görə sıralanmışdır ki, bu da bazar trendlərini asanlıqla izləməyinizə və treydinq imkanlarını kəşf etməyinizə kömək edir.

#
Koin
Qiymət
Son 7 gün
Fəaliyyət
1
Tether
Tether
USDT
$ 0.999294
0.00%
0.00%
+0.03%
$ 182.96B
$ 28.62B
2
Wrapped BTC
Wrapped BTC
WBTC
$ 64,496.41
+0.12%
+0.39%
+1.43%
$ 7.51B
$ 1.33
3
Chainlink
Chainlink
LINK
$ 9.763
-0.04%
+3.58%
+11.48%
$ 6.42B
$ 53.59K
4
JPY Coin
JPY Coin
JPYC
$ 0.00626975
0.00%
+0.00%
+0.11%
$ 55.21M
$ 28.64K
5
Stargate Bridged USDC
Stargate Bridged USDC
USDC.E
$ 0.99969
0.00%
0.00%
-0.03%
$ 34.25M
$ 3.53M
6
OpenEden OpenDollar
OpenEden OpenDollar
USDO
$ 0.997653
0.00%
0.00%
+0.04%
$ 26.70M
$ 7.07K
7
BORA
BORA
BORA
$ 0.01841033
-0.20%
-0.00%
-3.69%
$ 21.22M
$ 134.82K
8
Stargate Bridged WETH
Stargate Bridged WETH
WETH
$ 1,920.99
+0.19%
+0.01%
+2.01%
$ 14.12M
$ 294.44K
9
MAI
MAI
MIMATIC
$ 0.971328
+0.05%
0.00%
-1.21%
$ 11.52M
$ 1.18K
10
SuperWalk GRND
SuperWalk GRND
GRND
$ 0.00874987
-0.13%
+0.02%
+1.51%
$ 7.10M
$ 55.82K
11
MARBLEX
MARBLEX
MBX
$ 0.02049
-0.10%
-0.10%
-7.83%
$ 5.70M
$ 2.70M
12
AMO Coin
AMO Coin
AMO
$ 0.00020671
+1.38%
+0.01%
-1.67%
$ 4.38M
$ 38.53K
13
Orbit Bridge Klaytn Wrapped BTC
Orbit Bridge Klaytn Wrapped BTC
OWBTC
$ 14,871.68
0.00%
+0.02%
+1.08%
$ 4.19M
$ 3.92
14
PIBBLE
PIBBLE
PIB
$ 0.0001067
-5.08%
-6.26%
-4.49%
$ 3.15M
$ 159.34M
15
Stargate Bridged USDT
Stargate Bridged USDT
USDT
$ 0.999292
0.00%
0.00%
-0.02%
$ 2.47M
$ 363.25K
16
Galaxia
Galaxia
GXA
$ 0.0006434
-0.15%
-0.02%
-6.27%
$ 2.30M
$ 40.30K
17
Observer
Observer
OBSR
$ 0.00026375
+0.12%
+0.02%
-1.34%
$ 1.72M
$ 10.69K
18
Treecle
Treecle
TRCL
$ 0.00130742
0.00%
+0.02%
+11.80%
$ 1.30M
$ 62.86
19
GemHUB
GemHUB
GHUB
$ 0.002492
+0.77%
+0.28%
+0.73%
$ 1.25M
$ 30.36M
20
Wrapped KLAY
Wrapped KLAY
WKLAY
$ 0.02236179
-0.61%
-0.00%
-14.79%
$ 1.24M
$ 107.26K
21
IDRX
IDRX
IDRX
$ 5.612E-5
+0.05%
-0.50%
+0.34%
$ 1.04M
--
22
Klaytn Dai
Klaytn Dai
KDAI
$ 0.094031
0.00%
+0.02%
+0.46%
$ 750.61K
$ 501.28
23
azit
azit
AZIT
$ 0.00144133
+0.90%
+0.01%
-0.25%
$ 650.62K
$ 16.39K
24
KLEVA
KLEVA
KLEVA
$ 0.00702698
0.00%
+0.00%
-2.91%
$ 484.30K
$ 1.68
25
ISKRA Token
ISKRA Token
ISK
$ 0.00062104
-0.19%
--
-0.79%
$ 384.92K
$ 1.86
26
SOMESING
SOMESING
SSG
$ 5.874E-5
-0.02%
+0.20%
+0.58%
$ 293.73K
--
27
PER Project
PER Project
PER
$ 0.00037652
-0.60%
-0.00%
-11.78%
$ 225.91K
$ 63.87
28
Savanna Survival
Savanna Survival
SVSA
$ 0.00114225
0.00%
0.00%
-0.36%
$ 219.09K
$ 1.31
29
Delabs Games
Delabs Games
DELABS
$ 0.00021784
+1.88%
-0.50%
-24.56%
$ 163.44K
$ 14.30K
30
Hiblocks
Hiblocks
HIBS
$ 6.18E-6
-0.32%
-4.00%
-5.21%
$ 62.35K
--
31
Booze
Booze
BOOZE
$ 5.803E-5
-0.14%
0.00%
-0.21%
$ 58.03K
--
32
Elderglade
Elderglade
ELDE
$ 4.996E-5
0.00%
-9.50%
-15.41%
$ 13.69K
--
33
KRWO
KRWO
KRWO
$ 0.00065019
0.00%
0.00%
-0.24%
$ 13.20K
$ 1.02
34
Solstice Finance
Solstice Finance
SLX
$ 0.06323
-0.28%
-2.98%
-19.08%
--
$ 2.69M
35
GRAM Ecosystem
GRAM Ecosystem
GRAMPUS
$ 0.000678
+0.06%
+4.33%
+49.06%
--
$ 11.78M
36
Capybobo
Capybobo
PYBOBO
$ 0.0006585
-7.85%
-12.59%
-17.25%
--
$ 202.68M

Tez-tez verilən suallar

Kaia Ekosistemi tokenləri nədir və niyə məşhurdurlar?
Kaia Ekosistemi tokenləri ortaq bir mövzuya və ya texnologiyaya yönəlmiş bir qrup kripto layihəsini təmsil edir. Bu kateqoriya hazırda MEXC-də izlənən 36 tokenləri və ümumi $197.09B bazar kapitallaşması ilə treyderlərin diqqətini cəlb edib.
Hazırda ən yaxşı performans göstərən Kaia Ekosistemi tokeni hansıdır?
MEXC-də izlənilən Kaia Ekosistemi tokenləri arasında GRAMPUS son 24 saat ərzində 4.33% qiymət dəyişikliyi ilə ən güclü son performansı göstərdi. Performans məlumatları real vaxt rejimində yenilənir və bazar şərtlərinə əsasən dəyişə bilər.
MEXC-də nə qədər Kaia Ekosistemi tokeni var?
MEXC hazırda həm ticarət edilə bilən, həm də əvvəlcədən siyahıya alınmış layihələri əhatə edən 36 Kaia Ekosistemi tokeni izləyir. Populyar Kaia Ekosistemi tokenlərinə USDT, WBTC, LINK daxildir. Kateqoriya inkişaf etdikcə yeni tokenlər müntəzəm olaraq əlavə olunur.
Kaia Ekosistemi kateqoriyasının ümumi bazar kapitallaşması nə qədərdir?
Bütün Kaia Ekosistemi tokenlərinin birləşdirilmiş bazar kapitallaşması təxminən $197.09B təşkil edir. Bu rəqəm kateqoriyanın ümumi dəyərini əks etdirir və real vaxt rejimində bazar dalğalanmalarına məruz qalır.

İmtina

Təsnifat qaydaları və bazar məlumatları ilə yanaşı, rəqəmsal aktivlərin Kaia Ekosistemi sektoruna daxil edilməsi müstəqil üçüncü tərəflərdən əldə edilir. Bu kateqoriyada tokenin listinqi MEXC tərəfindən təsdiq, zəmanət və ya investisiya tövsiyəsi hesab edilmir. Bütün məzmun yalnız məlumatlandırma məqsədi daşıyır. Kriptovalyuta qiymətləri bazar dalğalanmalarına məruz qalır; öz araşdırmanızı (DYOR) aparın və ehtiyatla ticarət edin.