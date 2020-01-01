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Bazar kapitallaşması üzrə ən yaxşı Kava Ekosistemi tokenləri

Kava Ekosistemi sektorundakı ən yüksək performans göstərən koinləri araşdırın. Aşağıdakı koinlər bazar kapitallaşmasına görə sıralanmışdır ki, bu da bazar trendlərini asanlıqla izləməyinizə və treydinq imkanlarını kəşf etməyinizə kömək edir.

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Koin
Qiymət
Son 7 gün
Fəaliyyət
1
Tether
Tether
USDT
$ 0.999294
0.00%
0.00%
+0.03%
$ 182.96B
$ 28.62B
2
Ethena USDe
Ethena USDe
USDE
$ 1.0008
+0.01%
0.00%
-0.01%
$ 4.49B
$ 601.88K
3
Ethena Staked USDe
Ethena Staked USDe
SUSDE
$ 1.24
0.00%
0.00%
0.00%
$ 1.37B
$ 9.38M
4
Ethena
Ethena
ENA
$ 0.08412
-0.26%
+0.48%
-2.35%
$ 781.23M
$ 2.94M
5
COSMOS
COSMOS
ATOM
$ 1.413
+0.28%
+1.37%
-4.02%
$ 724.37M
$ 495.82K
6
Stargate Finance
Stargate Finance
STG
$ 0.1459
+0.35%
-0.34%
+1.05%
$ 95.77M
$ 365.32K
7
Access Protocol
Access Protocol
ACS
$ 0.0001266
-0.08%
-2.98%
+1.60%
$ 6.53M
$ 408.01M
8
Obyte
Obyte
GBYTE
$ 4.94
-0.40%
+0.01%
0.00%
$ 4.64M
$ 10.29K
9
Tarot
Tarot
TAROT
$ 0.02612158
+0.31%
-0.00%
+0.05%
$ 1.77M
$ 986.98
10
Wagmi
Wagmi
WAGMI
$ 0.00033738
-0.53%
+0.02%
+2.83%
$ 627.37K
$ 13.56K
11
Wrapped Kava
Wrapped Kava
WKAVA
$ 0.04091315
-1.23%
+0.01%
+3.67%
$ 387.53K
$ 1.49K
12
Axelar Wrapped Ether
Axelar Wrapped Ether
AXLETH
$ 1,924.79
+0.29%
+0.01%
+2.45%
$ 112.84K
$ 1.54K
13
Kava Lend
Kava Lend
HARD
$ 0.00045861
0.00%
--
0.00%
$ 61.82K
$ 22.90

Tez-tez verilən suallar

Kava Ekosistemi tokenləri nədir və niyə məşhurdurlar?
Kava Ekosistemi tokenləri ortaq bir mövzuya və ya texnologiyaya yönəlmiş bir qrup kripto layihəsini təmsil edir. Bu kateqoriya hazırda MEXC-də izlənən 13 tokenləri və ümumi $190.43B bazar kapitallaşması ilə treyderlərin diqqətini cəlb edib.
Hazırda ən yaxşı performans göstərən Kava Ekosistemi tokeni hansıdır?
MEXC-də izlənilən Kava Ekosistemi tokenləri arasında ATOM son 24 saat ərzində 1.37% qiymət dəyişikliyi ilə ən güclü son performansı göstərdi. Performans məlumatları real vaxt rejimində yenilənir və bazar şərtlərinə əsasən dəyişə bilər.
MEXC-də nə qədər Kava Ekosistemi tokeni var?
MEXC hazırda həm ticarət edilə bilən, həm də əvvəlcədən siyahıya alınmış layihələri əhatə edən 13 Kava Ekosistemi tokeni izləyir. Populyar Kava Ekosistemi tokenlərinə USDT, USDE, SUSDE daxildir. Kateqoriya inkişaf etdikcə yeni tokenlər müntəzəm olaraq əlavə olunur.
Kava Ekosistemi kateqoriyasının ümumi bazar kapitallaşması nə qədərdir?
Bütün Kava Ekosistemi tokenlərinin birləşdirilmiş bazar kapitallaşması təxminən $190.43B təşkil edir. Bu rəqəm kateqoriyanın ümumi dəyərini əks etdirir və real vaxt rejimində bazar dalğalanmalarına məruz qalır.

İmtina

Təsnifat qaydaları və bazar məlumatları ilə yanaşı, rəqəmsal aktivlərin Kava Ekosistemi sektoruna daxil edilməsi müstəqil üçüncü tərəflərdən əldə edilir. Bu kateqoriyada tokenin listinqi MEXC tərəfindən təsdiq, zəmanət və ya investisiya tövsiyəsi hesab edilmir. Bütün məzmun yalnız məlumatlandırma məqsədi daşıyır. Kriptovalyuta qiymətləri bazar dalğalanmalarına məruz qalır; öz araşdırmanızı (DYOR) aparın və ehtiyatla ticarət edin.