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Bazar kapitallaşması üzrə ən yaxşı Katana Ekosistemi tokenləri

Katana Ekosistemi sektorundakı ən yüksək performans göstərən koinləri araşdırın. Aşağıdakı koinlər bazar kapitallaşmasına görə sıralanmışdır ki, bu da bazar trendlərini asanlıqla izləməyinizə və treydinq imkanlarını kəşf etməyinizə kömək edir.

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Koin
Qiymət
Son 7 gün
Fəaliyyət
1
Chainlink
Chainlink
LINK
$ 9.765
-0.04%
+3.58%
+11.48%
$ 6.42B
$ 53.59K
2
Wrapped eETH
Wrapped eETH
WEETH
$ 2,086.49
0.00%
0.00%
+0.60%
$ 3.41B
$ 0.18
3
MORPHO
MORPHO
MORPHO
$ 2.061
-0.05%
-7.79%
+3.15%
$ 1.01B
$ 49.38K
4
Polygon Ecosystem
Polygon Ecosystem
POL
$ 0.0809
-0.05%
+0.34%
+10.05%
$ 868.47M
$ 2.28M
5
Jito Staked SOL
Jito Staked SOL
JITOSOL
$ 100.19
+0.17%
+0.02%
+2.02%
$ 772.83M
$ 9.89M
6
Lombard BTC
Lombard BTC
LBTC
$ 64,702
+0.13%
+0.00%
+1.31%
$ 663.34M
$ 881.04K
7
AUSD
AUSD
AUSD
$ 0.999449
+0.02%
0.00%
+0.03%
$ 210.47M
$ 2.90M
8
Frax USD
Frax USD
FRXUSD
$ 0.999796
0.00%
0.00%
0.00%
$ 111.87M
$ 3.47M
9
Wrapped Savings rUSD
Wrapped Savings rUSD
WSRUSD
$ 1.094
0.00%
0.00%
+0.09%
$ 63.48M
--
10
SUSHI
SUSHI
SUSHI
$ 0.1614
+0.37%
+0.88%
+0.69%
$ 46.27M
$ 346.16K
11
Frax Staked frxUSD
Frax Staked frxUSD
SFRXUSD
$ 1.21
0.00%
0.00%
0.00%
$ 34.51M
$ 685.28K
12
Wrapped FRAX
Wrapped FRAX
WFRAX
$ 0.277012
-0.65%
+0.00%
-6.31%
$ 15.01M
$ 32.59K
13
YieldFi yToken
YieldFi yToken
YUSD
$ 0.998454
0.00%
0.00%
0.00%
$ 10.86M
--
14
Katana Network
Katana Network
KAT
$ 0.004224
+0.05%
-1.61%
-3.73%
$ 9.85M
$ 24.99M
15
dTRINITY USD
dTRINITY USD
DUSD
$ 0.999358
+0.01%
0.00%
+0.06%
$ 1.19M
$ 33.89K
16
Autocompounding Voting KAT
Autocompounding Voting KAT
AVKAT
$ 0.00526885
+0.10%
-0.03%
-3.90%
$ 1.11M
$ 889.24
17
Bitcoin on Katana
Bitcoin on Katana
BTCK
$ 64,422
0.00%
+0.00%
+1.21%
$ 326.93K
$ 1.23K
18
Reservoir rUSD
Reservoir rUSD
RUSD
$ 1.008
+0.20%
+0.01%
+0.80%
$ 276.75K
$ 1.52
19
Woofy
Woofy
WOOFY
$ 0.00195359
0.00%
+0.01%
+1.48%
$ 28.57K
$ 1.17K

Tez-tez verilən suallar

Katana Ekosistemi tokenləri nədir və niyə məşhurdurlar?
Katana Ekosistemi tokenləri ortaq bir mövzuya və ya texnologiyaya yönəlmiş bir qrup kripto layihəsini təmsil edir. Bu kateqoriya hazırda MEXC-də izlənən 19 tokenləri və ümumi $13.65B bazar kapitallaşması ilə treyderlərin diqqətini cəlb edib.
Hazırda ən yaxşı performans göstərən Katana Ekosistemi tokeni hansıdır?
MEXC-də izlənilən Katana Ekosistemi tokenləri arasında LINK son 24 saat ərzində 3.58% qiymət dəyişikliyi ilə ən güclü son performansı göstərdi. Performans məlumatları real vaxt rejimində yenilənir və bazar şərtlərinə əsasən dəyişə bilər.
MEXC-də nə qədər Katana Ekosistemi tokeni var?
MEXC hazırda həm ticarət edilə bilən, həm də əvvəlcədən siyahıya alınmış layihələri əhatə edən 19 Katana Ekosistemi tokeni izləyir. Populyar Katana Ekosistemi tokenlərinə LINK, WEETH, MORPHO daxildir. Kateqoriya inkişaf etdikcə yeni tokenlər müntəzəm olaraq əlavə olunur.
Katana Ekosistemi kateqoriyasının ümumi bazar kapitallaşması nə qədərdir?
Bütün Katana Ekosistemi tokenlərinin birləşdirilmiş bazar kapitallaşması təxminən $13.65B təşkil edir. Bu rəqəm kateqoriyanın ümumi dəyərini əks etdirir və real vaxt rejimində bazar dalğalanmalarına məruz qalır.

İmtina

Təsnifat qaydaları və bazar məlumatları ilə yanaşı, rəqəmsal aktivlərin Katana Ekosistemi sektoruna daxil edilməsi müstəqil üçüncü tərəflərdən əldə edilir. Bu kateqoriyada tokenin listinqi MEXC tərəfindən təsdiq, zəmanət və ya investisiya tövsiyəsi hesab edilmir. Bütün məzmun yalnız məlumatlandırma məqsədi daşıyır. Kriptovalyuta qiymətləri bazar dalğalanmalarına məruz qalır; öz araşdırmanızı (DYOR) aparın və ehtiyatla ticarət edin.