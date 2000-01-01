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Bazar kapitallaşması üzrə ən yaxşı Kaspa Ekosistemi tokenləri

Kaspa Ekosistemi sektorundakı ən yüksək performans göstərən koinləri araşdırın. Aşağıdakı koinlər bazar kapitallaşmasına görə sıralanmışdır ki, bu da bazar trendlərini asanlıqla izləməyinizə və treydinq imkanlarını kəşf etməyinizə kömək edir.

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Koin
Qiymət
Son 7 gün
Fəaliyyət
1
Kaspa
Kaspa
KAS
$ 0.025695
-0.04%
+1.32%
+1.20%
$ 707.02M
$ 15.57M
2
Nacho the Kat
Nacho the Kat
NACHO
$ 6.73E-6
+0.90%
-1.00%
+10.33%
$ 1.93M
--
3
Konan of Kaspa
Konan of Kaspa
KONAN
$ 8.53434E-7
0.00%
-0.10%
0.00%
$ 244.94K
--
4
Kasper
Kasper
KASPER
$ 6.7E-6
0.00%
0.00%
0.00%
$ 192.17K
--
5
Bitcoin the Turtle
Bitcoin the Turtle
SLOW
$ 0.00631594
0.00%
--
0.00%
$ 124.51K
$ 51.47K
6
Krex
Krex
KREX
$ 4.93E-6
0.00%
+0.20%
-5.01%
$ 103.44K
--
7
Kroak on Kaspa
Kroak on Kaspa
KROAK
$ 0.00013092
-0.19%
+0.01%
-1.17%
$ 90.34K
$ 172.30
8
KANGO
KANGO
KANGO
$ 1.99821E-7
0.00%
-33.00%
0.00%
$ 57.35K
--
9
Burt
Burt
BURT
$ 3.078E-5
-0.74%
-2.90%
-13.47%
$ 30.78K
--
10
PPKAS
PPKAS
PPKAS
$ 1.08E-5
0.00%
-19.10%
0.00%
$ 26.41K
--
11
BOMO
BOMO
BOMO
$ 4.9968E-8
0.00%
0.00%
0.00%
$ 13.99K
--
12
KASPY
KASPY
KASPY
$ 0.000001293
0.00%
+2.04%
+0.78%
--
$ 4.65B

Tez-tez verilən suallar

Kaspa Ekosistemi tokenləri nədir və niyə məşhurdurlar?
Kaspa Ekosistemi tokenləri ortaq bir mövzuya və ya texnologiyaya yönəlmiş bir qrup kripto layihəsini təmsil edir. Bu kateqoriya hazırda MEXC-də izlənən 12 tokenləri və ümumi $709.84M bazar kapitallaşması ilə treyderlərin diqqətini cəlb edib.
Hazırda ən yaxşı performans göstərən Kaspa Ekosistemi tokeni hansıdır?
MEXC-də izlənilən Kaspa Ekosistemi tokenləri arasında KASPY son 24 saat ərzində 2.04% qiymət dəyişikliyi ilə ən güclü son performansı göstərdi. Performans məlumatları real vaxt rejimində yenilənir və bazar şərtlərinə əsasən dəyişə bilər.
MEXC-də nə qədər Kaspa Ekosistemi tokeni var?
MEXC hazırda həm ticarət edilə bilən, həm də əvvəlcədən siyahıya alınmış layihələri əhatə edən 12 Kaspa Ekosistemi tokeni izləyir. Populyar Kaspa Ekosistemi tokenlərinə KAS, NACHO, KONAN daxildir. Kateqoriya inkişaf etdikcə yeni tokenlər müntəzəm olaraq əlavə olunur.
Kaspa Ekosistemi kateqoriyasının ümumi bazar kapitallaşması nə qədərdir?
Bütün Kaspa Ekosistemi tokenlərinin birləşdirilmiş bazar kapitallaşması təxminən $709.84M təşkil edir. Bu rəqəm kateqoriyanın ümumi dəyərini əks etdirir və real vaxt rejimində bazar dalğalanmalarına məruz qalır.

İmtina

Təsnifat qaydaları və bazar məlumatları ilə yanaşı, rəqəmsal aktivlərin Kaspa Ekosistemi sektoruna daxil edilməsi müstəqil üçüncü tərəflərdən əldə edilir. Bu kateqoriyada tokenin listinqi MEXC tərəfindən təsdiq, zəmanət və ya investisiya tövsiyəsi hesab edilmir. Bütün məzmun yalnız məlumatlandırma məqsədi daşıyır. Kriptovalyuta qiymətləri bazar dalğalanmalarına məruz qalır; öz araşdırmanızı (DYOR) aparın və ehtiyatla ticarət edin.