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Bazar kapitallaşması üzrə ən yaxşı Jupiter DTF Başlatma Paneli tokenləri

Jupiter DTF Başlatma Paneli sektorundakı ən yüksək performans göstərən koinləri araşdırın. Aşağıdakı koinlər bazar kapitallaşmasına görə sıralanmışdır ki, bu da bazar trendlərini asanlıqla izləməyinizə və treydinq imkanlarını kəşf etməyinizə kömək edir.

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Koin
Qiymət
Son 7 gün
Fəaliyyət
1
HumidiFi
HumidiFi
WET
$ 0.06992
+0.06%
+0.27%
-0.79%
$ 16.13M
$ 878.59K

Tez-tez verilən suallar

Jupiter DTF Başlatma Paneli tokenləri nədir və niyə məşhurdurlar?
Jupiter DTF Başlatma Paneli tokenləri ortaq bir mövzuya və ya texnologiyaya yönəlmiş bir qrup kripto layihəsini təmsil edir. Bu kateqoriya hazırda MEXC-də izlənən 1 tokenləri və ümumi $16.13M bazar kapitallaşması ilə treyderlərin diqqətini cəlb edib.
Hazırda ən yaxşı performans göstərən Jupiter DTF Başlatma Paneli tokeni hansıdır?
MEXC-də izlənilən Jupiter DTF Başlatma Paneli tokenləri arasında WET son 24 saat ərzində 0.27% qiymət dəyişikliyi ilə ən güclü son performansı göstərdi. Performans məlumatları real vaxt rejimində yenilənir və bazar şərtlərinə əsasən dəyişə bilər.
MEXC-də nə qədər Jupiter DTF Başlatma Paneli tokeni var?
MEXC hazırda həm ticarət edilə bilən, həm də əvvəlcədən siyahıya alınmış layihələri əhatə edən 1 Jupiter DTF Başlatma Paneli tokeni izləyir. Populyar Jupiter DTF Başlatma Paneli tokenlərinə WET daxildir. Kateqoriya inkişaf etdikcə yeni tokenlər müntəzəm olaraq əlavə olunur.
Jupiter DTF Başlatma Paneli kateqoriyasının ümumi bazar kapitallaşması nə qədərdir?
Bütün Jupiter DTF Başlatma Paneli tokenlərinin birləşdirilmiş bazar kapitallaşması təxminən $16.13M təşkil edir. Bu rəqəm kateqoriyanın ümumi dəyərini əks etdirir və real vaxt rejimində bazar dalğalanmalarına məruz qalır.

İmtina

Təsnifat qaydaları və bazar məlumatları ilə yanaşı, rəqəmsal aktivlərin Jupiter DTF Başlatma Paneli sektoruna daxil edilməsi müstəqil üçüncü tərəflərdən əldə edilir. Bu kateqoriyada tokenin listinqi MEXC tərəfindən təsdiq, zəmanət və ya investisiya tövsiyəsi hesab edilmir. Bütün məzmun yalnız məlumatlandırma məqsədi daşıyır. Kriptovalyuta qiymətləri bazar dalğalanmalarına məruz qalır; öz araşdırmanızı (DYOR) aparın və ehtiyatla ticarət edin.