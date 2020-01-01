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Bazar kapitallaşması üzrə ən yaxşı Juno Ekosistemi tokenləri

Juno Ekosistemi sektorundakı ən yüksək performans göstərən koinləri araşdırın. Aşağıdakı koinlər bazar kapitallaşmasına görə sıralanmışdır ki, bu da bazar trendlərini asanlıqla izləməyinizə və treydinq imkanlarını kəşf etməyinizə kömək edir.

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Koin
Qiymət
Son 7 gün
Fəaliyyət
1
JUNO
JUNO
JUNO
$ 0.0208543
+0.23%
+0.02%
+1.72%
$ 1.66M
$ 5.35K

Tez-tez verilən suallar

Juno Ekosistemi tokenləri nədir və niyə məşhurdurlar?
Juno Ekosistemi tokenləri ortaq bir mövzuya və ya texnologiyaya yönəlmiş bir qrup kripto layihəsini təmsil edir. Bu kateqoriya hazırda MEXC-də izlənən 1 tokenləri və ümumi $1.66M bazar kapitallaşması ilə treyderlərin diqqətini cəlb edib.
Hazırda ən yaxşı performans göstərən Juno Ekosistemi tokeni hansıdır?
MEXC-də izlənilən Juno Ekosistemi tokenləri arasında JUNO son 24 saat ərzində 0.02% qiymət dəyişikliyi ilə ən güclü son performansı göstərdi. Performans məlumatları real vaxt rejimində yenilənir və bazar şərtlərinə əsasən dəyişə bilər.
MEXC-də nə qədər Juno Ekosistemi tokeni var?
MEXC hazırda həm ticarət edilə bilən, həm də əvvəlcədən siyahıya alınmış layihələri əhatə edən 1 Juno Ekosistemi tokeni izləyir. Populyar Juno Ekosistemi tokenlərinə JUNO daxildir. Kateqoriya inkişaf etdikcə yeni tokenlər müntəzəm olaraq əlavə olunur.
Juno Ekosistemi kateqoriyasının ümumi bazar kapitallaşması nə qədərdir?
Bütün Juno Ekosistemi tokenlərinin birləşdirilmiş bazar kapitallaşması təxminən $1.66M təşkil edir. Bu rəqəm kateqoriyanın ümumi dəyərini əks etdirir və real vaxt rejimində bazar dalğalanmalarına məruz qalır.

İmtina

Təsnifat qaydaları və bazar məlumatları ilə yanaşı, rəqəmsal aktivlərin Juno Ekosistemi sektoruna daxil edilməsi müstəqil üçüncü tərəflərdən əldə edilir. Bu kateqoriyada tokenin listinqi MEXC tərəfindən təsdiq, zəmanət və ya investisiya tövsiyəsi hesab edilmir. Bütün məzmun yalnız məlumatlandırma məqsədi daşıyır. Kriptovalyuta qiymətləri bazar dalğalanmalarına məruz qalır; öz araşdırmanızı (DYOR) aparın və ehtiyatla ticarət edin.