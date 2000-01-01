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Bazar kapitallaşması üzrə ən yaxşı JPY Stabilkoin tokenləri

JPY Stabilkoin sektorundakı ən yüksək performans göstərən koinləri araşdırın. Aşağıdakı koinlər bazar kapitallaşmasına görə sıralanmışdır ki, bu da bazar trendlərini asanlıqla izləməyinizə və treydinq imkanlarını kəşf etməyinizə kömək edir.

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Koin
Qiymət
Son 7 gün
Fəaliyyət
1
JPYSC
JPYSC
JPYSC
$ 0.00628336
-0.06%
+0.00%
+0.09%
$ 126.15M
--
2
JPY Coin
JPY Coin
JPYC
$ 0.00626975
0.00%
+0.00%
+0.11%
$ 55.21M
$ 28.64K
3
GYEN
GYEN
GYEN
$ 0.0061799
-0.94%
+0.04%
+12.52%
$ 6.25M
$ 94.36
4
Convertible JPY Token
Convertible JPY Token
CJPY
$ 0.00455436
+0.20%
+0.00%
+0.36%
$ 968.39K
$ 349.26
5
Mento Japanese Yen
Mento Japanese Yen
JPYM
$ 0.00625476
0.00%
0.00%
-1.71%
$ 73.33K
$ 2.00
6
Dephaser JPY
Dephaser JPY
JPYT
$ 0.00614985
+0.05%
+0.01%
+0.49%
$ 46.95K
$ 1.58K

Tez-tez verilən suallar

JPY Stabilkoin tokenləri nədir və niyə məşhurdurlar?
JPY Stabilkoin tokenləri ortaq bir mövzuya və ya texnologiyaya yönəlmiş bir qrup kripto layihəsini təmsil edir. Bu kateqoriya hazırda MEXC-də izlənən 6 tokenləri və ümumi $188.69M bazar kapitallaşması ilə treyderlərin diqqətini cəlb edib.
Hazırda ən yaxşı performans göstərən JPY Stabilkoin tokeni hansıdır?
MEXC-də izlənilən JPY Stabilkoin tokenləri arasında GYEN son 24 saat ərzində 0.04% qiymət dəyişikliyi ilə ən güclü son performansı göstərdi. Performans məlumatları real vaxt rejimində yenilənir və bazar şərtlərinə əsasən dəyişə bilər.
MEXC-də nə qədər JPY Stabilkoin tokeni var?
MEXC hazırda həm ticarət edilə bilən, həm də əvvəlcədən siyahıya alınmış layihələri əhatə edən 6 JPY Stabilkoin tokeni izləyir. Populyar JPY Stabilkoin tokenlərinə JPYSC, JPYC, GYEN daxildir. Kateqoriya inkişaf etdikcə yeni tokenlər müntəzəm olaraq əlavə olunur.
JPY Stabilkoin kateqoriyasının ümumi bazar kapitallaşması nə qədərdir?
Bütün JPY Stabilkoin tokenlərinin birləşdirilmiş bazar kapitallaşması təxminən $188.69M təşkil edir. Bu rəqəm kateqoriyanın ümumi dəyərini əks etdirir və real vaxt rejimində bazar dalğalanmalarına məruz qalır.

İmtina

Təsnifat qaydaları və bazar məlumatları ilə yanaşı, rəqəmsal aktivlərin JPY Stabilkoin sektoruna daxil edilməsi müstəqil üçüncü tərəflərdən əldə edilir. Bu kateqoriyada tokenin listinqi MEXC tərəfindən təsdiq, zəmanət və ya investisiya tövsiyəsi hesab edilmir. Bütün məzmun yalnız məlumatlandırma məqsədi daşıyır. Kriptovalyuta qiymətləri bazar dalğalanmalarına məruz qalır; öz araşdırmanızı (DYOR) aparın və ehtiyatla ticarət edin.