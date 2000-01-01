Kripto alBazarlarSpotFuturesUNITREEEarnTədbir mərkəziMükafat mərkəzi
Daha çox
$1,000,000 TradFi Gala
Qeydiyyatdan keçin

Bazar kapitallaşması üzrə ən yaxşı IP Meme tokenləri

IP Meme sektorundakı ən yüksək performans göstərən koinləri araşdırın. Aşağıdakı koinlər bazar kapitallaşmasına görə sıralanmışdır ki, bu da bazar trendlərini asanlıqla izləməyinizə və treydinq imkanlarını kəşf etməyinizə kömək edir.

#
Koin
Qiymət
Son 7 gün
Fəaliyyət
1
Pudgy Penguins
Pudgy Penguins
PENGU
$ 0.006231
+0.68%
+2.96%
-1.14%
$ 390.99M
$ 26.15M
2
ApeCoin
ApeCoin
APE
$ 0.121
+0.41%
-2.81%
-2.81%
$ 121.10M
$ 746.17K
3
cat in a dogs world
cat in a dogs world
MEW
$ 0.0003213
+0.44%
+0.85%
-3.36%
$ 28.41M
$ 173.43M
4
Neiro
Neiro
NEIRO
$ 6.291E-5
+0.40%
+0.40%
-4.35%
$ 26.47M
--
5
Siacoin
Siacoin
SC
$ 0.0004469
+0.07%
-0.93%
-5.46%
$ 25.03M
$ 121.20M
6
JOE
JOE
JOE
$ 0.02689
-0.48%
-0.56%
-3.43%
$ 12.22M
$ 2.15M
7
Simons Cat
Simons Cat
CAT
$ 0.000001614
+0.19%
-2.71%
-3.64%
$ 12.21M
$ 34.90B
8
Just a chill guy
Just a chill guy
CHILLGUY
$ 0.010695
+0.20%
-0.90%
-5.54%
$ 10.73M
$ 5.47M
9
Bert
Bert
BERT
$ 0.009287
+0.16%
+8.13%
+5.00%
$ 9.06M
$ 6.99M
10
Unicorn Fart Dust
Unicorn Fart Dust
UFD
$ 0.008297
+0.40%
+1.42%
-8.45%
$ 8.33M
$ 6.57M
11
Stonks
Stonks
STNK
$ 4.88
+0.21%
-0.01%
-7.22%
$ 2.84M
$ 4.19K
12
Zeus Network
Zeus Network
ZEUS
$ 0.002341
-0.89%
+2.18%
+3.08%
$ 2.18M
$ 28.70M
13
nubcat
nubcat
NUB
$ 0.00214844
-0.46%
+0.01%
+3.41%
$ 2.15M
$ 216.35K
14
Wen
Wen
WEN
$ 0.000002911
+0.46%
-2.23%
-17.56%
$ 2.07M
$ 20.31B
15
TROLL
TROLL
TROLL
$ 0.000000001721
-0.12%
-0.17%
+0.82%
$ 1.65M
$ 32.45T
16
Basenji
Basenji
BENJI
$ 0.00129015
-0.32%
-0.06%
-13.77%
$ 1.29M
$ 30.47K
17
Mother Iggy
Mother Iggy
MOTHER
$ 0.00074911
-0.33%
+0.00%
+0.43%
$ 723.14K
$ 600.05
18
Mochi
Mochi
MOCHI
$ 0.0000007593
0.00%
+0.68%
+4.70%
$ 711.94K
$ 38.15M
19
MUFFIN
MUFFIN
MUFFIN
$ 0.00030547
+0.24%
+0.07%
+8.63%
$ 305.47K
$ 849.04
20
WASSIE
WASSIE
WASSIE
$ 3.96196E-7
+0.07%
+2.10%
+4.57%
$ 271.34K
--
21
Never Give Up
Never Give Up
MINER
$ 0.00015574
+0.20%
-0.06%
+6.61%
$ 155.74K
$ 4.71K
22
Kimchi
Kimchi
KIMCHI
$ 9.1385E-8
+0.07%
+3.30%
+3.05%
$ 91.38K
--
23
Kimchi Coin
Kimchi Coin
KIMCHI
$ 3.569E-9
+0.08%
-0.60%
-10.08%
$ 35.69K
--
24
ASTEROID SHIBA
ASTEROID SHIBA
ASTEROID
$ 0.00006066
+0.13%
-0.52%
-2.47%
--
$ 2.31B
25
Manyu
Manyu
MANYU
$ 0.000000004737
+1.54%
+0.24%
+10.15%
--
$ 16.33T
26
A Hunters Dream
A Hunters Dream
CAW
$ 0.000000023378
-0.36%
+2.17%
-3.78%
--
$ 2.78T

Tez-tez verilən suallar

IP Meme tokenləri nədir və niyə məşhurdurlar?
IP Meme tokenləri ortaq bir mövzuya və ya texnologiyaya yönəlmiş bir qrup kripto layihəsini təmsil edir. Bu kateqoriya hazırda MEXC-də izlənən 26 tokenləri və ümumi $659.03M bazar kapitallaşması ilə treyderlərin diqqətini cəlb edib.
Hazırda ən yaxşı performans göstərən IP Meme tokeni hansıdır?
MEXC-də izlənilən IP Meme tokenləri arasında BERT son 24 saat ərzində 8.13% qiymət dəyişikliyi ilə ən güclü son performansı göstərdi. Performans məlumatları real vaxt rejimində yenilənir və bazar şərtlərinə əsasən dəyişə bilər.
MEXC-də nə qədər IP Meme tokeni var?
MEXC hazırda həm ticarət edilə bilən, həm də əvvəlcədən siyahıya alınmış layihələri əhatə edən 26 IP Meme tokeni izləyir. Populyar IP Meme tokenlərinə PENGU, APE, MEW daxildir. Kateqoriya inkişaf etdikcə yeni tokenlər müntəzəm olaraq əlavə olunur.
IP Meme kateqoriyasının ümumi bazar kapitallaşması nə qədərdir?
Bütün IP Meme tokenlərinin birləşdirilmiş bazar kapitallaşması təxminən $659.03M təşkil edir. Bu rəqəm kateqoriyanın ümumi dəyərini əks etdirir və real vaxt rejimində bazar dalğalanmalarına məruz qalır.

İmtina

Təsnifat qaydaları və bazar məlumatları ilə yanaşı, rəqəmsal aktivlərin IP Meme sektoruna daxil edilməsi müstəqil üçüncü tərəflərdən əldə edilir. Bu kateqoriyada tokenin listinqi MEXC tərəfindən təsdiq, zəmanət və ya investisiya tövsiyəsi hesab edilmir. Bütün məzmun yalnız məlumatlandırma məqsədi daşıyır. Kriptovalyuta qiymətləri bazar dalğalanmalarına məruz qalır; öz araşdırmanızı (DYOR) aparın və ehtiyatla ticarət edin.