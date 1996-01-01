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Bazar kapitallaşması üzrə ən yaxşı IoTeX Ekosistemi tokenləri

IoTeX Ekosistemi sektorundakı ən yüksək performans göstərən koinləri araşdırın. Aşağıdakı koinlər bazar kapitallaşmasına görə sıralanmışdır ki, bu da bazar trendlərini asanlıqla izləməyinizə və treydinq imkanlarını kəşf etməyinizə kömək edir.

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Koin
Qiymət
Son 7 gün
Fəaliyyət
1
Universal BTC
Universal BTC
UNIBTC
$ 64,019
+0.22%
+0.00%
+1.38%
$ 190.97M
$ 6.83K
2
GEODNET
GEODNET
GEOD
$ 0.2084
-0.05%
-1.80%
+14.74%
$ 91.59M
$ 342.40K
3
Wrapped POL
Wrapped POL
WPOL
$ 0.081393
-0.13%
+0.01%
+10.05%
$ 21.89M
$ 5.23M
4
MAI
MAI
MIMATIC
$ 0.971328
+0.05%
0.00%
-1.21%
$ 11.52M
$ 1.18K
5
DIMO
DIMO
DIMO
$ 0.00674935
-0.36%
+0.01%
-6.38%
$ 3.41M
$ 18.54K
6
Wrapped IoTex
Wrapped IoTex
WIOTX
$ 0.00253649
+0.15%
-0.01%
-0.25%
$ 2.89M
$ 1.18K
7
Game Fantasy
Game Fantasy
GFT
$ 0.00198355
0.00%
+0.46%
+0.35%
$ 23.66K
$ 669.71

Tez-tez verilən suallar

IoTeX Ekosistemi tokenləri nədir və niyə məşhurdurlar?
IoTeX Ekosistemi tokenləri ortaq bir mövzuya və ya texnologiyaya yönəlmiş bir qrup kripto layihəsini təmsil edir. Bu kateqoriya hazırda MEXC-də izlənən 7 tokenləri və ümumi $322.29M bazar kapitallaşması ilə treyderlərin diqqətini cəlb edib.
Hazırda ən yaxşı performans göstərən IoTeX Ekosistemi tokeni hansıdır?
MEXC-də izlənilən IoTeX Ekosistemi tokenləri arasında GFT son 24 saat ərzində 0.46% qiymət dəyişikliyi ilə ən güclü son performansı göstərdi. Performans məlumatları real vaxt rejimində yenilənir və bazar şərtlərinə əsasən dəyişə bilər.
MEXC-də nə qədər IoTeX Ekosistemi tokeni var?
MEXC hazırda həm ticarət edilə bilən, həm də əvvəlcədən siyahıya alınmış layihələri əhatə edən 7 IoTeX Ekosistemi tokeni izləyir. Populyar IoTeX Ekosistemi tokenlərinə UNIBTC, GEOD, WPOL daxildir. Kateqoriya inkişaf etdikcə yeni tokenlər müntəzəm olaraq əlavə olunur.
IoTeX Ekosistemi kateqoriyasının ümumi bazar kapitallaşması nə qədərdir?
Bütün IoTeX Ekosistemi tokenlərinin birləşdirilmiş bazar kapitallaşması təxminən $322.29M təşkil edir. Bu rəqəm kateqoriyanın ümumi dəyərini əks etdirir və real vaxt rejimində bazar dalğalanmalarına məruz qalır.

İmtina

Təsnifat qaydaları və bazar məlumatları ilə yanaşı, rəqəmsal aktivlərin IoTeX Ekosistemi sektoruna daxil edilməsi müstəqil üçüncü tərəflərdən əldə edilir. Bu kateqoriyada tokenin listinqi MEXC tərəfindən təsdiq, zəmanət və ya investisiya tövsiyəsi hesab edilmir. Bütün məzmun yalnız məlumatlandırma məqsədi daşıyır. Kriptovalyuta qiymətləri bazar dalğalanmalarına məruz qalır; öz araşdırmanızı (DYOR) aparın və ehtiyatla ticarət edin.