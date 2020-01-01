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Bazar kapitallaşması üzrə ən yaxşı IOTA EVM Ekosistemi tokenləri

IOTA EVM Ekosistemi sektorundakı ən yüksək performans göstərən koinləri araşdırın. Aşağıdakı koinlər bazar kapitallaşmasına görə sıralanmışdır ki, bu da bazar trendlərini asanlıqla izləməyinizə və treydinq imkanlarını kəşf etməyinizə kömək edir.

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Koin
Qiymət
Son 7 gün
Fəaliyyət
1
MIOTAC
MIOTAC
IOTA
$ 0.03352
+0.06%
+3.73%
-2.03%
$ 149.79M
$ 1.82M
2
Stargate Bridged USDC
Stargate Bridged USDC
USDC.E
$ 0.99969
0.00%
0.00%
-0.03%
$ 34.25M
$ 3.53M
3
Stargate Bridged WETH
Stargate Bridged WETH
WETH
$ 1,920.99
+0.19%
+0.01%
+2.01%
$ 14.12M
$ 294.44K
4
Hey Anon
Hey Anon
ANON
$ 0.3264
-0.54%
+13.36%
+25.49%
$ 4.60M
$ 243.24K
5
Stargate Bridged USDT
Stargate Bridged USDT
USDT
$ 0.999292
0.00%
0.00%
-0.02%
$ 2.47M
$ 363.25K
6
Wagmi
Wagmi
WAGMI
$ 0.00033738
-0.53%
+0.02%
+2.83%
$ 627.37K
$ 13.56K
7
Wrapped IOTA
Wrapped IOTA
WIOTA
$ 0.03347401
+0.30%
+0.04%
-1.73%
$ 440.90K
$ 113.50K
8
Cyberperp
Cyberperp
CYB
$ 0.03564593
0.00%
--
0.00%
$ 149.81K
$ 218.67

Tez-tez verilən suallar

IOTA EVM Ekosistemi tokenləri nədir və niyə məşhurdurlar?
IOTA EVM Ekosistemi tokenləri ortaq bir mövzuya və ya texnologiyaya yönəlmiş bir qrup kripto layihəsini təmsil edir. Bu kateqoriya hazırda MEXC-də izlənən 8 tokenləri və ümumi $206.45M bazar kapitallaşması ilə treyderlərin diqqətini cəlb edib.
Hazırda ən yaxşı performans göstərən IOTA EVM Ekosistemi tokeni hansıdır?
MEXC-də izlənilən IOTA EVM Ekosistemi tokenləri arasında ANON son 24 saat ərzində 13.36% qiymət dəyişikliyi ilə ən güclü son performansı göstərdi. Performans məlumatları real vaxt rejimində yenilənir və bazar şərtlərinə əsasən dəyişə bilər.
MEXC-də nə qədər IOTA EVM Ekosistemi tokeni var?
MEXC hazırda həm ticarət edilə bilən, həm də əvvəlcədən siyahıya alınmış layihələri əhatə edən 8 IOTA EVM Ekosistemi tokeni izləyir. Populyar IOTA EVM Ekosistemi tokenlərinə IOTA, USDC.E, WETH daxildir. Kateqoriya inkişaf etdikcə yeni tokenlər müntəzəm olaraq əlavə olunur.
IOTA EVM Ekosistemi kateqoriyasının ümumi bazar kapitallaşması nə qədərdir?
Bütün IOTA EVM Ekosistemi tokenlərinin birləşdirilmiş bazar kapitallaşması təxminən $206.45M təşkil edir. Bu rəqəm kateqoriyanın ümumi dəyərini əks etdirir və real vaxt rejimində bazar dalğalanmalarına məruz qalır.

İmtina

Təsnifat qaydaları və bazar məlumatları ilə yanaşı, rəqəmsal aktivlərin IOTA EVM Ekosistemi sektoruna daxil edilməsi müstəqil üçüncü tərəflərdən əldə edilir. Bu kateqoriyada tokenin listinqi MEXC tərəfindən təsdiq, zəmanət və ya investisiya tövsiyəsi hesab edilmir. Bütün məzmun yalnız məlumatlandırma məqsədi daşıyır. Kriptovalyuta qiymətləri bazar dalğalanmalarına məruz qalır; öz araşdırmanızı (DYOR) aparın və ehtiyatla ticarət edin.