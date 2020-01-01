Kripto alBazarlarSpotFuturesUNITREEEarnTədbir mərkəziMükafat mərkəzi
Daha çox
$1,000,000 TradFi Gala
Qeydiyyatdan keçin

Bazar kapitallaşması üzrə ən yaxşı IOTA Ekosistemi tokenləri

IOTA Ekosistemi sektorundakı ən yüksək performans göstərən koinləri araşdırın. Aşağıdakı koinlər bazar kapitallaşmasına görə sıralanmışdır ki, bu da bazar trendlərini asanlıqla izləməyinizə və treydinq imkanlarını kəşf etməyinizə kömək edir.

#
Koin
Qiymət
Son 7 gün
Fəaliyyət
1
MIOTAC
MIOTAC
IOTA
$ 0.03353
+0.06%
+3.73%
-2.03%
$ 149.79M
$ 1.82M
2
Virtue USD
Virtue USD
VUSD
$ 0.98368
0.00%
--
-0.58%
$ 574.51K
$ 483.02

Tez-tez verilən suallar

IOTA Ekosistemi tokenləri nədir və niyə məşhurdurlar?
IOTA Ekosistemi tokenləri ortaq bir mövzuya və ya texnologiyaya yönəlmiş bir qrup kripto layihəsini təmsil edir. Bu kateqoriya hazırda MEXC-də izlənən 2 tokenləri və ümumi $150.36M bazar kapitallaşması ilə treyderlərin diqqətini cəlb edib.
Hazırda ən yaxşı performans göstərən IOTA Ekosistemi tokeni hansıdır?
MEXC-də izlənilən IOTA Ekosistemi tokenləri arasında IOTA son 24 saat ərzində 3.73% qiymət dəyişikliyi ilə ən güclü son performansı göstərdi. Performans məlumatları real vaxt rejimində yenilənir və bazar şərtlərinə əsasən dəyişə bilər.
MEXC-də nə qədər IOTA Ekosistemi tokeni var?
MEXC hazırda həm ticarət edilə bilən, həm də əvvəlcədən siyahıya alınmış layihələri əhatə edən 2 IOTA Ekosistemi tokeni izləyir. Populyar IOTA Ekosistemi tokenlərinə IOTA, VUSD daxildir. Kateqoriya inkişaf etdikcə yeni tokenlər müntəzəm olaraq əlavə olunur.
IOTA Ekosistemi kateqoriyasının ümumi bazar kapitallaşması nə qədərdir?
Bütün IOTA Ekosistemi tokenlərinin birləşdirilmiş bazar kapitallaşması təxminən $150.36M təşkil edir. Bu rəqəm kateqoriyanın ümumi dəyərini əks etdirir və real vaxt rejimində bazar dalğalanmalarına məruz qalır.

İmtina

Təsnifat qaydaları və bazar məlumatları ilə yanaşı, rəqəmsal aktivlərin IOTA Ekosistemi sektoruna daxil edilməsi müstəqil üçüncü tərəflərdən əldə edilir. Bu kateqoriyada tokenin listinqi MEXC tərəfindən təsdiq, zəmanət və ya investisiya tövsiyəsi hesab edilmir. Bütün məzmun yalnız məlumatlandırma məqsədi daşıyır. Kriptovalyuta qiymətləri bazar dalğalanmalarına məruz qalır; öz araşdırmanızı (DYOR) aparın və ehtiyatla ticarət edin.