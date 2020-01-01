IoT blokçeynləri bir-biri ilə əlaqəli fiziki cihazlar və ağıllı maşınlar arasında təhlükəsiz və etibar təmin edilməsinə ehtiyac olmayan məlumat ötürülməsini asanlaşdırır. Bu şəbəkələr məlumatların tamlığını təmin etmək və maşınlararası (M2M) iqtisadiyyatlarda avtomatlaşdırılmış mikrotranzaksiyalar təmin etmək üçün mərkəzləşdirilməmiş reyestrlərdən istifadə edir. Bu sektordakı tokenlər şəbəkə zolağı üçün ödəniş etmək, məlumat paylaşımını təşviq etmək və ağıllı şəhər infrastrukturlarını gücləndirmək üçün istifadə olunur.
Təsnifat qaydaları və bazar məlumatları ilə yanaşı, rəqəmsal aktivlərin Əşyaların İnterneti (IOT) sektoruna daxil edilməsi müstəqil üçüncü tərəflərdən əldə edilir. Bu kateqoriyada tokenin listinqi MEXC tərəfindən təsdiq, zəmanət və ya investisiya tövsiyəsi hesab edilmir. Bütün məzmun yalnız məlumatlandırma məqsədi daşıyır. Kriptovalyuta qiymətləri bazar dalğalanmalarına məruz qalır; öz araşdırmanızı (DYOR) aparın və ehtiyatla ticarət edin.