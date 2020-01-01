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Bazar kapitallaşmasına görə ən yaxşı Əşyaların interneti (IoT) tokenləri

IoT blokçeynləri bir-biri ilə əlaqəli fiziki cihazlar və ağıllı maşınlar arasında təhlükəsiz və etibar təmin edilməsinə ehtiyac olmayan məlumat ötürülməsini asanlaşdırır. Bu şəbəkələr məlumatların tamlığını təmin etmək və maşınlararası (M2M) iqtisadiyyatlarda avtomatlaşdırılmış mikrotranzaksiyalar təmin etmək üçün mərkəzləşdirilməmiş reyestrlərdən istifadə edir. Bu sektordakı tokenlər şəbəkə zolağı üçün ödəniş etmək, məlumat paylaşımını təşviq etmək və ağıllı şəhər infrastrukturlarını gücləndirmək üçün istifadə olunur.

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Qiymət
Son 7 gün
Fəaliyyət
1
VeChain
VeChain
VET
$ 0.004448
+0.36%
+0.73%
-1.18%
$ 381.43M
$ 8.74M
2
Jasmy
Jasmy
JASMY
$ 0.003423
-0.35%
-3.73%
-16.14%
$ 169.79M
$ 39.22M
3
DigiByte
DigiByte
DGB
$ 0.0039541
+0.05%
+0.03%
-3.83%
$ 72.92M
$ 2.79M
4
XYO
XYO
XYO
$ 0.00291
0.00%
+1.39%
-1.36%
$ 40.16M
$ 18.24M
5
IO
IO
IO
$ 0.11473
+0.19%
+2.14%
+1.87%
$ 40.08M
$ 1.36M
6
Helium Network Token
Helium Network Token
HNT
$ 0.1678
+0.12%
-1.00%
-7.40%
$ 31.26M
$ 361.82K
7
IoTeX Network
IoTeX Network
IOTX
$ 0.002526
+0.47%
-0.51%
-0.47%
$ 23.97M
$ 22.03M
8
MVL
MVL
MVL
$ 0.00073224
+0.79%
+0.03%
-0.30%
$ 20.36M
$ 15.98K
9
NATIX Network
NATIX Network
NATIX
$ 0.00006101
0.00%
+0.05%
+1.41%
$ 2.48M
$ 28.25M
10
OCTA
OCTA
OCTA
$ 0.05059
-3.01%
-8.79%
-4.58%
$ 2.00M
$ 24.47K
11
Skey Network
Skey Network
SKEY
$ 0.00182563
+0.17%
+0.00%
+1.42%
$ 1.47M
$ 491.17K
12
XNET Mobile
XNET Mobile
XNET
$ 0.00147224
+0.30%
-0.01%
-2.21%
$ 591.53K
$ 2.26K
13
Chirp
Chirp
CHIRP
$ 0.004952
-0.04%
+17.09%
+14.10%
$ 521.06K
$ 3.99M
14
Matrix AI Network
Matrix AI Network
MAN
$ 0.00089
-19.82%
-16.82%
-42.58%
$ 425.14K
$ 2.12M
15
Rowan Coin
Rowan Coin
RWN
$ 0.00090239
0.00%
--
0.00%
$ 175.97K
$ 0.18
16
Streamr XDATA
Streamr XDATA
XDATA
$ 0.00022275
0.00%
--
0.00%
$ 163.21K
$ 3.87
17
Empulser Enterprises
Empulser Enterprises
$CPT
$ 0.01071353
0.00%
-0.26%
-48.03%
$ 75.00K
$ 9.10K

Tez-tez verilən suallar

Əşyaların interneti (IoT) kriptovalyuta sektoru nədir?
Əşyaların interneti (IoT) kriptovalyuta sektoru bir-biri ilə əlaqəli fiziki cihazlar və ağıllı maşınlar arasında təhlükəsiz, etibar təmin edilməsinə ehtiyac olmayan məlumat ötürülməsini və avtomatlaşdırılmış mikrotranzaksiyaları asanlaşdırmaq üçün hazırlanmış blokçeyn şəbəkələrinə diqqət yetirir.
Blokçeyn texnologiyası Əşyaların interneti (IoT) şəbəkələrini necə təkmilləşdirir?
Blokçeyn texnologiyası məlumatların dəyişdirilməsinin qarşısını alan və kütləvi maşınlararası kommunikasiya sistemlərində tək bir nasazlıq nöqtəsini aradan qaldıran mərkəzləşdirilməmiş, dəyişməz bir reyestr təmin etməklə Əşyaların interneti (IoT) şəbəkələrini təkmilləşdirir.
IoT kriptovalyuta tokenləri əsasən nə üçün istifadə olunur?
IoT kriptovalyuta tokenləri əsasən şəbəkə zolağı üçün ödəniş etmək, istifadəçiləri cihaz sensoru məlumatlarını paylaşmağa təşviq etmək və insan müdaxiləsi və ya ənənəvi bank sistemləri tələb etmədən avtomatlaşdırılmış maşınlararası ödənişləri həyata keçirmək üçün istifadə olunur.
IoT sektorunda Mərkəzləşdirilməmiş fiziki infrastruktur şəbəkəsi (DePIN) nədir?
Mərkəzləşdirilməmiş fiziki infrastruktur şəbəkəsi (DePIN) dünya miqyasında fərdləri simsiz ruterlər və ya yaddaş diskləri kimi fiziki avadanlıqları yerləşdirməyə və saxlamağa maliyyə cəhətdən təşviq etmək üçün IoT tokenlərindən istifadə edir və bununla da icmaya məxsus infrastruktur qridi yaradır.

İmtina

Təsnifat qaydaları və bazar məlumatları ilə yanaşı, rəqəmsal aktivlərin Əşyaların İnterneti (IOT) sektoruna daxil edilməsi müstəqil üçüncü tərəflərdən əldə edilir. Bu kateqoriyada tokenin listinqi MEXC tərəfindən təsdiq, zəmanət və ya investisiya tövsiyəsi hesab edilmir. Bütün məzmun yalnız məlumatlandırma məqsədi daşıyır. Kriptovalyuta qiymətləri bazar dalğalanmalarına məruz qalır; öz araşdırmanızı (DYOR) aparın və ehtiyatla ticarət edin.