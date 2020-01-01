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Bazar kapitallaşması üzrə ən yaxşı Niyyət tokenləri

Niyyət sektorundakı ən yüksək performans göstərən koinləri araşdırın. Aşağıdakı koinlər bazar kapitallaşmasına görə sıralanmışdır ki, bu da bazar trendlərini asanlıqla izləməyinizə və treydinq imkanlarını kəşf etməyinizə kömək edir.

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Koin
Qiymət
Son 7 gün
Fəaliyyət
1
CoW Protocol
CoW Protocol
COW
$ 0.1046
-0.28%
-0.94%
+3.72%
$ 61.32M
$ 891.82K
2
deBridge
deBridge
DBR
$ 0.01595
-0.63%
+6.66%
+5.95%
$ 30.53M
$ 3.78M
3
Across Protocol
Across Protocol
ACX
$ 0.04068814
+0.14%
+0.03%
+0.42%
$ 28.57M
$ 108.48K
4
Anoma
Anoma
XAN
$ 0.010354
-0.63%
-3.78%
-3.33%
$ 25.99M
$ 7.00M
5
Synapse
Synapse
SYN
$ 0.1041
-0.13%
+0.08%
+0.98%
$ 23.28M
$ 885.89K
6
SYMM
SYMM
SYMM
$ 0.0353
0.00%
-6.86%
-4.34%
$ 5.83M
$ 231.39K
7
oooo
oooo
OOOO
$ 0.00699463
0.00%
--
0.00%
$ 1.51M
$ 10.71
8
Empyreal
Empyreal
EMP
$ 3.47
+0.29%
+0.03%
+2.06%
$ 1.04M
$ 8.80
9
ParaSwap
ParaSwap
PSP
$ 0.00095104
+0.41%
-0.00%
+1.80%
$ 923.19K
$ 11.27
10
Velora
Velora
VLR
$ 0.00046648
-0.67%
-0.00%
+6.65%
$ 779.32K
$ 122.22
11
Self Chain
Self Chain
SLF
$ 0.00037125
0.00%
--
0.00%
$ 62.00K
$ 47.89K
12
Router Protocol
Router Protocol
ROUTE
$ 8.276E-5
-0.12%
+0.40%
+0.40%
$ 56.23K
--
13
Enso
Enso
ENSO
$ 0.8075
-0.24%
-2.75%
-7.35%
--
$ 87.26K

Tez-tez verilən suallar

Niyyət tokenləri nədir və niyə məşhurdurlar?
Niyyət tokenləri ortaq bir mövzuya və ya texnologiyaya yönəlmiş bir qrup kripto layihəsini təmsil edir. Bu kateqoriya hazırda MEXC-də izlənən 13 tokenləri və ümumi $179.89M bazar kapitallaşması ilə treyderlərin diqqətini cəlb edib.
Hazırda ən yaxşı performans göstərən Niyyət tokeni hansıdır?
MEXC-də izlənilən Niyyət tokenləri arasında DBR son 24 saat ərzində 6.66% qiymət dəyişikliyi ilə ən güclü son performansı göstərdi. Performans məlumatları real vaxt rejimində yenilənir və bazar şərtlərinə əsasən dəyişə bilər.
MEXC-də nə qədər Niyyət tokeni var?
MEXC hazırda həm ticarət edilə bilən, həm də əvvəlcədən siyahıya alınmış layihələri əhatə edən 13 Niyyət tokeni izləyir. Populyar Niyyət tokenlərinə COW, DBR, ACX daxildir. Kateqoriya inkişaf etdikcə yeni tokenlər müntəzəm olaraq əlavə olunur.
Niyyət kateqoriyasının ümumi bazar kapitallaşması nə qədərdir?
Bütün Niyyət tokenlərinin birləşdirilmiş bazar kapitallaşması təxminən $179.89M təşkil edir. Bu rəqəm kateqoriyanın ümumi dəyərini əks etdirir və real vaxt rejimində bazar dalğalanmalarına məruz qalır.

İmtina

Təsnifat qaydaları və bazar məlumatları ilə yanaşı, rəqəmsal aktivlərin Niyyət sektoruna daxil edilməsi müstəqil üçüncü tərəflərdən əldə edilir. Bu kateqoriyada tokenin listinqi MEXC tərəfindən təsdiq, zəmanət və ya investisiya tövsiyəsi hesab edilmir. Bütün məzmun yalnız məlumatlandırma məqsədi daşıyır. Kriptovalyuta qiymətləri bazar dalğalanmalarına məruz qalır; öz araşdırmanızı (DYOR) aparın və ehtiyatla ticarət edin.